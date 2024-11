Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exjuez de la Cámara Civil de Río Gallegos, Diego Lerena, solicitó el juicio político de Renée Guadalupe Fernández, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), acusándola de haber intervenido ilegalmente en una causa penal en la que él mismo fue investigado y posteriormente destituido, y de haber ocultado un parentesco con uno de los querellantes en el caso.

En el centro de la controversia se encuentra el “Caso Núñez”, la causa por abigeato en la que el Dr. Lerena actuó como juez. Según la denuncia, la jueza Renée Fernández está casada con el hermano de la esposa de uno de los querellantes particulares en la causa, Gonzalo Emilio Sánchez. Este parentesco, por afinidad en segundo grado, según Lerena, debería haberla obligado a inhibirse de intervenir en el caso desde el principio, tal como lo establece el Código Procesal Penal de Santa Cruz.

El día después de la liberación de Núñez, tapa de La Opinión Austral.

Sin embargo, Lerena aseguró que Fernández participó activamente en varias instancias del caso, incluyendo la firma de una resolución que habilitó a un juez de otra jurisdicción para subrogar en la causa. “Vengo a solicitar el inicio del proceso institucional de Juicio Político en contra de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández por la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad de su intervención tanto en el proceso de enjuiciamiento seguido en mi perjuicio como en la causa origen que sirviera para lograr mi destitución del cargo de Juez de la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial (…) incurriendo con su reprochable accionar en las causales de incs. 2 y 3 del art. 138 de la Constitución Provincial, omitiendo cumplir con los deberes a su cargo y evidenciándose así su mal desempeño“, dice la presentación de Lerena a la que accedió La Opinión Austral.

Asimismo, el exjuez de Cámara subrayó: “Jamás he visto algo semejante, en mis 25 años de profesional, y no solo por las barbaridades jurídicas que ha desplegado la denunciada, sino por la orfandad ética revelada“, al tiempo que manifestó: “El desprecio a la ley constatado ‘en el ejercicio de sus funciones’ de la Sra. Vocal no puede tolerarse” y agregó: “La impunidad debe desterrarse definitivamente“.

La denuncia por falsedad ideológica.

Lerena indicó que, tras haber sido “sometido injustamente” a un proceso de destitución “por parte de un puñado de truhanes ciudadanos vestidos de jueces y funcionarios, que en nombre de ‘la justicia’, cometieron las mayores tropelías jurídicas, encaminadas a ser revisadas por la CSJN y aún Corte Interamericana de Derechos Humanos por la gravedad que reviste el grosero accionar de un órgano judicial provincial, el suscripto pudo tomar directo conocimiento de la irregular intervención de la denunciada Sra. Fernández”.

En síntesis, Lerena indicó que Fernández “se mantuvo en la causa de su pariente, en modo silencioso, mientras nadie advirtiera tal circunstancia. Y cuando sale a la luz la realidad parental con la recusación (por parte de la defensa de Núñez), ella –aparentando normalidad ante tamaña estafa ética–, se ‘inhibe’ de proseguir interviniendo“.

Lerena, patrocinado por el Dr. Sergio Macagno, pidió a la Cámara de Diputados que inicie el proceso de juicio político contra Fernández por “falta de cumplimiento de los deberes de su cargo” y “comisión de delitos en el ejercicio de su función”. Y mencionó el abuso funcional y la falsedad ideológica.

Leé más notas de La Opinión Austral