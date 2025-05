Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidenta del Concejo Deliberante de El Chaltén, Elizabeth Romanelli, habló con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos sobre la situación de la localidad con respecto al reclamo hacia Parques Nacionales por la apertura de un sendero de manera inconsulta y sin aprobación, que debió ser frenado por un fallo judicial.

La concejala marcó que hubo una “seguidilla de situaciones con Parques Nacionales desde fines del año pasado, que tenían que ver con el cobro, la forma, los lugares donde estaban las cabinas distribuidas, y lo intempestivo de la situación. Medidas que se tomaron de un momento a otro, debiendo agencias de viajes y pasajeros, adaptarse”, lamentó.

“Lo último que tuvimos fue en el mes en el mes de marzo, unos vecinos alertaron que se estaba abriendo un camino para un vehículo 4×4 en la zona norte del parque. Esto implicaba, por supuesto, cortar bosque nativo, destruir la flora, molestar a la fauna“, recordó.

“No tenemos que perder de vista que nosotros albergamos en nuestro bosque nativo al huemul, que es un monumento natural y en peligro de extinción. Esto tuvo reacción de los vecinos y del Concejo Deliberante, pero los pedidos de informe nunca fueron contestados“, contó Romanelli.

No fue hasta cuando los vecinos impulsaron una medida de amparo, a la que el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dio lugar, para que se frenaran las obras.

“Había un montón de inconsistencias. El camino se empezó a abrir entre el 12 y 13 de marzo y las autorizaciones de estudio de impacto ambiental recién tenían fecha del 7 de abril, ósea tres semanas más tarde y el camino ya había empezado a construirse sin autorización ni nada”, cuestionó.

Cristian Larsen presentó su carta de renuncia como presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN)

A la situación, ahora se le suma la renuncia de Cristian Larsen a la presidencia de la Administración de Parques Nacionales (APN). El funcionario lo hizo de “manera indeclinable” y sostuvo que seguirá aportando a La Libertad Avanza desde otro lugar.

De cara a la nueva designación, la concejala dijo: “No tengo mucha muchas esperanzas de que algo cambie, porque esto viene en lineamiento con un master plan, como dijo Larsen y que tiene que ver más que nada con la explotación del recurso económico y no creo que tengamos la suerte de tener un presidente con una mirada conservacionista y no económica-comercial”.

Situación habitacional

Consultada respecto a esta situación, donde El Chaltén tiene declarado desde el año pasado por la Legislatura la emergencia habitacional, la presidenta del Concejo Deliberante marcó que “Chaltén tiene una demanda de crecimiento hace muchísimos años y durante año tras año, el Consejo Agrario siguió abriendo expedientes. Hay actualmente más de 200 en espera“.

“Hay un equilibrio que se ha roto en la comunidad”, marcó señalando que el incremento de la actividad turística y la construcción de grandes emprendimientos “demandan servicios esenciales, son generadores de basura” y esto genera “un colapso en todo el sistema”.

“Necesitamos una ampliación del ejido, principalmente para, por supuesto, darle calidad de vida a los vecinos y a las vecinas, y también poder pensar en tener un un espacio para adultos mayores, un centro de desarrollo infantil, pensar en poder tener otro gimnasio”, consideró Romanelli.

Elizabeth Romanelli, concejala (UxP) y presidenta del Concejo Deliberante de El Chaltén.

En el marco de la Emergencia Habitacional, la concejal contó que “hace unos meses suspendimos las habilitaciones comerciales de gastronomía y de hotelería, que son grandes generadores de empleo, pero también a su vez esa gente que que llega a la localidad, esas personas que buscan un bienestar y que por ahí consiguen trabajo, después no tienen dónde quedarse el resto del año y y tenemos una proliferación de justamente hay viviendas informales en condiciones muy precarias”.

En el cierre de su entrevista, volvió a subrayar la necesidad de lograr un “equilibrio” y “continuar un desarrollo turístico con planificación” y recordó que hay dos fallos judiciales “donde la Justicia insta de manera obligatoria “a la provincia a ampliar la red de cloacas, porque no tenía tratamiento y eso afectaba directamente al ambiente”, sostuvo y remarcó: “en algún momento rompimos ese equilibrio, hay una serie de factores que hay que atender, pero así no se puede continuar. Hay medidas extraordinarias que tomar con firmeza y que son decisivas”.

Leé más notas de La Opinión Austral