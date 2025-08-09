Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuando el presidente Javier Milei asumió casi dos años atrás, los primeros análisis sobre los desafíos de su gobierno anticipaban que la paciencia de la población para tolerar el modelo de “ajuste y motosierra” sería crucial para llegar competitivo a las elecciones de medio término. A tres meses de octubre, con el dólar en aparente calma y la baja de inflación, el líder libertario explicó de nuevo, por las dudas, en cadena nacional, los motivos de los beneficios “a largo plazo” de volver a vetar el aumento de las jubilaciones y los fondos universitarios que aprobó la oposición en el Congreso Nacional.

Milei se prepara para que las urnas legislativas le revelen si la voluntad de la mayoría en el balotaje del 2023 cuando derrotó al peronismo, se sostiene en 2025 luego del impacto de su plan económico conservador en los hogares de las clases medias y los más vulnerables; tanto como en las grandes, pequeñas y medianas empresas del entramado productivo o de servicios.

Por eso en el inicio de la campaña electoral para el distrito más poblado del país, la provincia de Buenos Aires, y con miras a las nacionales que las sucederán 49 días después, el Presidente y su mesa chica dieron comienzo el operativo “defensa del modelo” / polarización con el peronismo que supo aplicar cuando fue gobierno el opuesto (expansión de gasto público para incentivar la inversión y el consumo, inclusión social) bajo el slogan “kirchnerismo nunca más”.

Así, el triángulo de hierro (en apariencia recompuesto tras la incipiente crisis por los cierres de listas bonaerenses) concluyeron esta semana con el armado un mensaje presidencial desde la Casa Rosada a todo el país, donde el líder de La Libertad Avanza reforzó los fundamentos por los cuales para llegar al crecimiento sostenido es mejor seguir recortando el gasto fiscal y acatar el “déficit cero” que romperlo para aliviar los bolsillos “a corto plazo”.

Es la diferencia que quieren marcar las fuentes oficiales que rondan los pasillos del Palacio de Gobierno, según pudo recoger La Opinión Austral. Allí pregonan que “cuando la gente votó a Milei lo hizo porque entendió que todo lo que hicieron los anteriores no sirve”. Agregan que la contracara es “más emisión de pesos, más inflación”.

Si bien muestran convicción sobre ese “cambio de mentalidad” que se dio en el marco de la “batalla cultural” que plantea Milei, el ímpetu de volver a promocionar los beneficios del “ajuste y la motosierra” sin intermediarios desde el Salón Blanco, con el equipo económico a su lado compartiendo el peso del discurso y en horario de prime time televisivo, sugiere que, por lo menos, habría necesidad de refrescarlo.

En especial, después de mostrar capacidad para flexibilizar el pilar de la rigidez fiscal para atender reclamos de sectores como el agroexportador (rebaja de retenciones al campo -derechos de exportación-) y el minero (alícuota del 0% para productos de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación y combustibles, no alcanza a la plata y el litio).

Sacrificio y rock and roll

Milei intenta entonces convencer nuevamente al electorado de un estado permanente de “ajuste y motosierra” que se extendería luego de dos años (sumados a los anteriores de decadencia de los ingresos cuando gobernaba Juntos por el Cambio o el Frente de Todos) y vuelve a plantearlo como condición para “terminar con la inflación y generar las condiciones para un crecimiento sostenido”.

En la Casa Rosada saben que será todo un desafío seducir a los votantes de la propuesta libertaria de profundo sacrificio. Es que el contexto ya es diferente al que recibieron de sus antecesores en 2023, cuando el promedio de precios crecía a ritmo de dos dígitos mensuales.

El Presidente destaca entre sus logros la disminución de la pobreza y de la inflación (resalta que el dólar flota y que –recesión mediante- no habrá traslado a precios cuando la variación sea hacia el “techo” de la banda-). Pero esos índices conviven con, por nombrar un problema en tiempos de La Libertad Avanza, mayor desempleo: pasó de 6,4% al 7,9% en el primer trimestre de 2025 en todo el país, según el Indec.

Al igual que el consumo, medición en la que caen las ventas de los básicos de subsistencia y suben las de los bienes durables, el desempleo se comporta de manera diferente de acuerdo a la región que se evalúe. En el Gran Buenos Aires fue 9,1% en el período ut supra mencionado. En la Patagonia, fue 4,9%.

El 7 de septiembre próximo se vota en la provincia de Buenos Aires y Milei hará esfuerzos por convencer en las próximas semanas a uno de los territorios donde el empleo ha sido de los más afectados por el modelo, de que opte por la boleta violeta para sumar bancas en la Legislatura local.

En la Casa Rosada dicen que las encuestas les dan por ahora por debajo del peronismo, tal cual postulaban en la previa de las elecciones porteñas, donde quedaron primeros, segundo el peronismo y tercero el PRO. La artillería para esta campaña ya ha sido seleccionada por el triángulo de hierro y comenzó a soltar los primeros proyectiles.

El primer movimiento fue el del último miércoles, cuando Milei desembarcó en un barrio de La Matanza con sus candidatos para las ocho secciones electorales bonaerenses y el cartel con la frase “kirchnerismo nunca más”. Una táctica comunicacional de alto impacto que utiliza con fines electorales la frase emblema contra el terrorismo de Estado (nombre del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas – Conadep- sobre la última dictadura cívico – militar), acción cuestionada por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto: “Ya no saben qué hacer para humillarnos, para doblar la historia”.

Las medidas y los vetos de Milei

El segundo, fue el del último viernes, desde la Rosada, cuando explicó los vetos y negativas a las leyes /proyectos parlamentarios de la oposición: el aumento del 7,2% para todas las jubilaciones; la mejora del bono para las mínimas a $110 mil; la extensión de las moratorias previsionales; más fondos para las prestaciones de discapacidad; mejora de las partidas para afrontar inundaciones; emergencia pediátrica que incluye recomposición salarial para los médicos del Hospital Garraham; actualización del financiamiento universitario que incluye recomposición salarial para los docentes y no docentes.

Milei dedicó su discurso a explicar por qué deberán esperar y advirtió a las bancadas de la oposición tras la docena de derrotas sufridas el último miércoles que piensa “amurallar el déficit cero y la política monetaria” con dos medidas: prohibición formal de financiar el gasto primario con emisión monetaria y el envío de un proyecto de ley para castigar penalmente la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal.

“No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás. No vamos a volver al pasado. No vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo: si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”, graficó.

Más allá de esa posición extrema, en la Rosada se muestran más relajados. Si esos proyectos “sensibles” avanzan, se vetan. Si no logran blindar el rechazo presidencial, se judicializan. Calculan que la distribución de fuerzas en el Congreso, aún no ganando la elección, les dará más bancas y los dejará cerca del tercio necesario para gobernar sin tantas explicaciones. Y para cuando asuma el nuevo parlamento en diciembre, el gobierno tiene listas las reformas previsional, laboral e impositiva.

