El gremio de los médicos, APROSA, se suma a los reclamos al Gobierno de Santa Cruz con un paro El miércoles comunicaron un paro de 24 horas para hoy en todos los hospitales y centros de salud. El principal pedido es la convocatoria a paritarias. "Entre enero y febrero sufrimos más de 45% de inflación y los sueldos siguen igual que el año pasado", indicaron.

El personal de la salud, nucleado en el gremio APROSA (Asociación de Profesionales de la Salud), convocó a una medida de fuerza por 24 horas para este jueves para todos los hospitales y centros de salud de la provincia, en reclamo de fecha de paritaria, entre otros pedidos. La noticia se conoció pocas horas después de que otro de los sindicatos con injerencia en la salud, ATE (Asociación Trabajadores del Estado), informara sobre un paro de 48 horas previsto para hoy y mañana viernes.

La noticia se conoció a partir de un comunicado que hiciera transcender APROSA, donde plantea como principal requerimiento la convocatoria del Gobierno para discutir pauta salarial, en un contexto donde los empleados del país vienen perdiendo por la fuerte devaluación de diciembre y por la inflación. “Es algo que venimos solicitando desde diciembre y lamentablemente no somos escuchados; hemos reiterado el pedido y no nos contestan”, comenzó explicando el paritario de APROSA, “Freddy” Sánchez Céspedes. “Por teléfono nos dijeron que nos iban a llamar jueves o viernes, pero respondimos que se debe convocar formalmente desde el Ministerio de Trabajo”, agregó.

El reclamo “es como consecuencia del deterioro del salario del trabajador”, sostuvo y dijo: “Teníamos una esperanza que esta gestión iba a ser distinta, pero no nos están dando respuestas a las demandas del sector”. En el mismo tono, el gremialista expresó que “a pedido de todos los afiliados de la provincia, se ha tomado esta decisión porque es desesperante la situación”. Al respecto, expresó: “La canasta familiar es muy alta por la devaluación y la inflación, entre enero y febrero sufrimos más de 45% de inflación y los sueldos siguen igual que el año pasado”.

Según Sánchez Céspedes, hay áreas entre los profesionales que menos ganan que “están más cerca de la indigencia que de la pobreza” y acotó: “Algunos compañeros están haciendo horas extraordinarias como para tener un aumento de los ingresos y llegar a fin de mes, porque se ha licuado completamente el salario”.

Luego aclaró que el paro “no es en contra del Gobierno, estamos para ayudar, pero tenemos que sentarnos a hablar no se puede solucionar la situación”. “El 20% no alcanza en absoluto, es como una burla al trabajador. Esta gestión dijo, antes de asumir, que el sector salud tiene que tener buenos sueldos, que no pueden ganar menos que un trabajador de boca de pozo del sector petrolero. Pero en salud somos prácticamente indigentes”, agregó. Finalmente, indicó que están con un “déficit impresionante” en insumos que “viene de la gestión anterior y que se ha acrecentado tremendamente”. Y subrayó: “Se han suspendido cirugías programadas por esta situación”.