Tras la destrucción del monumento al historiador Osvaldo Bayer, que se emplazaba en el ingreso a Río Gallegos, ocurrida el pasado 25 de marzo, este jueves el periodista Esteban Bayer, hijo del historiador, brindó una conferencia de prensa en el Teatro Municipal “Héctor Marinero” y seguidamente, visitó los estudios de Radio LU12 AM680.

“Fue una avalancha de reacciones. Lo increíble en las redes fue que en un 99% de los casos de los comentarios fueron positivos, expresando la repugnancia ante este hecho violento. Hubo muy pocas provocaciones en las redes, lo cual es poco habitual, hay mucha gente que se aprovecha para seguir ofendiendo. Fue una avalancha en todo el país, de todos los espectros sociales, partidos políticos, de organizaciones sociales, de muchísima gente”, destacó.

“Osvaldo hace siete años que no está, pero sigue convocando a la gente, gente que entre sí no se habla, está peleada, enemistada o son rivales políticos y ante este hecho tan alarmante para nuestra sociedad, se unió detrás de la figura de Osvaldo expresando esta solidaridad y no sólo de palabra, eso es lo más lindo de todo, también con propuestas para reivindicar su figura y difundir aún más su obra de la Patagonia Rebelde”, comentó.

Bayer aseguró que “estamos conmovidos por la ola de solidaridad y por la cantidad de propuestas que surgieron, destrozaron un monumento, pero están surgiendo 100 monumentos más. Algunos ya se están instalando, otros son proyectos que difundirán y representarán la obra de Osvaldo, su conducta política, su coherencia, su coraje, pero se transmite también en el deseo de replicar la imagen”.

Acción estratégica

Nadia Astrada, integrante de la Multisectorial por Derechos Humanos y exsecretaria de DDHH de Santa Cruz, observó que la fecha elegida por Vialidad Nacional para destrozar el monumento no fue “casual”, señalando que el 25 de marzo de 1977 fue el día que fue secuestrado y asesinado Rodolfo Walsh, además de ser el Día del Trabajador de Prensa.

“Fue un mensaje con muchísima violencia. Si la decisión era por el resguardo del tránsito, cuidar a la ciudadanía por algún tipo de obstrucción o lo que fuere, los protocolos y los mecanismos hubiesen sido diferentes con una comunicación con la Mesa Provincial de Huelgas, con los familiares de los obreros fusilados, con los familiares de Osvaldo y, lejos de eso, fue ir con una topadora en un hecho sumamente violento al día siguiente del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia a imponer otra vez el autoritarismo, intentar imponer el terrorismo, la violencia e instalar el miedo en la sociedad a esas expresiones, a esas movilizaciones y a lo que significa y simboliza para nosotros y nosotras la imagen y la figura de Osvaldo Bayer”, manifestó Astrada.

Nadia Astrada, exsecretaria de DDHH, y Esteban Bayer, hijo del historiador, entrevistados por Carlos Saldivia en los estudios de radio LU12 AM680. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

“Fue un hecho claramente violento. Hubo algunos mensajes mínimos que se difundieron tratándolo a Osvaldo de kirchnerista, demonizando su figura y mostrando cómo una topadora agarra el monumento desde el rostro de Osvaldo tirándolo abajo“.

“No tuvo para nada que ver ni con el tránsito, ni con la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, sino muy por el contrario fue un mensaje para generar terror, para generar miedo, pero la sociedad salió a expresarse, a reivindicar la figura de Osvaldo, a reivindicar la defensa de los Derechos Humanos por los que tanto trabajó. La sociedad argentina está diciendo que la memoria de Osvaldo Bayer se defiende y que no se quiere una sociedad en la que no primen la memoria de la verdad y la justicia“, marcó.

En este contexto, Bayer advirtió: “Como sociedad argentina, si se naturaliza la violencia estamos en una situación de peligro. Estamos acostumbrados durante esta gestión nacional de la violencia verbal, del anuncio de romper, de destrozar, de desarmar, desmantelar y de la violencia verbal están pasando a la violencia fáctica, como lo demuestra el ataque al monumento”.

“Le siguen teniendo bronca a esa conducta de Osvaldo de decir la verdad”. ESTEBAN BAYER

“Es muy cruel ver cómo una máquina destroza la cabeza pensante de una persona, aunque sea figurativa en un monumento, pero es muy grave ese mensaje de violencia, de odio, de querer dividir a la sociedad en vez de querer unirla, de que sea solidaria, de que logremos un consenso. Se trata de sembrar un mensaje de odio, de enfrentamiento, es algo que como sociedad no podemos permitir y creo que tenemos que reaccionar todos ante esto”, manifestó.

El periodista amplió la mirada y expuso que “no fue un ataque solamente a la figura y la imagen de Osvaldo y su ética política y su compromiso: fue un ataque a la cultura, porque hay que ser muy bestia para destruir una obra de arte. Los ejemplos que conocemos son los nazis y los talibanes que se encargaban de destruir monumentos y cosas que no les gustaban”.

“Fue un ataque a la memoria de Osvaldo, a la cultura, a los peones fusilados, pero también un ataque a la sociedad de Santa Cruz porque ¿qué quedó para el universo? Que destrozaron un monumento y eso no se condice con lo que opina la sociedad de Santa Cruz, de Río Gallegos, que le hizo un monumento en agradecimiento a todo lo que había hecho por el rescate de la historia de la región. Es también una ofensa a la sociedad santacruceña”.

Encuentro

Este miércoles, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se reunió con Esteban Bayer en el Palacio Municipal. “Tuve una reunión muy grata, le quería agradecer personalmente el gesto que tuvo de ser uno de los primeros en reaccionar, condenar y repudiar el ataque al monumento”, comentó.

“Él me reiteró su compromiso a restituir el monumento de alguna manera y desarrollar todo un esquema para homenajear Osvaldo. Estuvimos hablando de diferentes ideas, como visibilizar a Osvaldo en el casco urbano de la ciudad. Tiene propuestas interesantes, está comprometido en la defensa de la figura de Osvaldo y de su obra”, valoró.

Nadia Astrada, Esteban Bayer, Pablo Grasso y Sara Delgado en el Palacio Municipal.

Además, dio a conocer que conversaron sobre la posibilidad de que el Municipio de Río Gallegos se involucre en la causa que investiga los hechos acontecidos durante las Huelgas Patagónicas. “Hablamos de que el municipio se presente también como un querellante más en la causa, que está a cargo de la Fiscalía de Caleta Olivia, para que en un juicio por la verdad se declaren los fusilamientos como crímenes de lesa humanidad“, mencionó.

Cabe recordar que las rondas de declaraciones que está tomando el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, comenzaron en julio de 2023 y tuvieron su continuidad en 2024, pero ya sin la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Santa Cruz (NdR: a nivel provincial DDHH bajó al rango de subsecretaría) como querellantes. Actualmente, María José Román es la única abogada que representa a la querella de familiares.

“La sociedad argentina está diciendo que la memoria de Bayer se defiende”. NADIA ASTRADA

“Vimos también las opciones dónde poner el nuevo monumento que va a surgir, lo va a hacer el escultor Miguel Jerónimo Villalba, vamos a armar un nuevo monumento, una nueva obra artística en un territorio que le pertenezca al municipio y no depender del Estado nacional”, acotó Bayer.

Los restos del monumento, que están en resguardo de la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz, luego de que se los entregase Vialidad Nacional, serán revisados este viernes por el escultor Villalba.

Bayer advirtió que “ese grito que resuena el Nunca Más, es una de las grandes conquistas, creo que está en peligro. Estamos viendo que hay una política que tiende a desmantelarlo, como están desmantelando todas las políticas de Derechos Humanos, los centros de memoria, de querer negar lo que pasó, negar la la historia. Como intentaron negar la verdad que descubrió Osvaldo sobre la Patagonia Rebelde, la intentaron negar quemando sus libros, prohibiendo la película, amenazándolo de muerte, mandándolo al exilio y ahora lo tratan de callar y negar con una topadora“.

“Son gestos de violencia, nunca buscan el diálogo, esto enemigos nunca buscan el consenso, sino que pegan, le pegaron tantas veces y le siguen pegando ahora con una topadora. Pero Osvaldo siempre vuelve y con más vigorosidad y más fuerza que nunca. ¿Por qué destruyen un monumento? Porque le siguen teniendo bronca a esa conducta de Osvaldo de decir la verdad que incomoda, Osvaldo incomodaba siempre con sus verdades”, recordó.

Este viernes, Esteban Bayer viajará a El Calafate, donde se realizó una obra similar, pero en madera, a la que fue destruida por Vialidad Nacional.

“Se va a crear una plaza Osvaldo Bayer en el centro de la ciudad, cerca del lago. No a a ser un espacio público sólo de Osvaldo, sino que se van a recordar los grandes temas de su obra: la Patagonia Rebelde, su lucha por los Derechos Humanos y su lucha por los derechos de los pueblos originarios. Esa gran tarea que él se encomendó en los últimos años de que nuestra sociedad reconozca y asuma la responsabilidad y su culpa en ese despojo, en ese genocidio de pueblos originarios que se hizo en varias etapas de la etapa fundacional de la república, pero que tiene a su figura más emblemática en Roca”, repasó.

Cerrando, sobre lo que sucederá con el monumento en Río Gallegos, mencionó que el escultor “quiere aprovechar los escombros y armar a su alrededor una nueva obra que homenajee por un lado a Osvaldo, mantenga la memoria y al mismo tiempo, refleje la destrucción que sufrió el monumento“.

