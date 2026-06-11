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A horas del tratamiento legislativo de la Ley de Financiamiento, el ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, brindó una extensa entrevista a LU12 AM680 en la que explicó la posición del Gobierno provincial sobre las negociaciones paritarias, la situación de las cuentas públicas, la búsqueda de alternativas de financiamiento y las expectativas puestas en el proyecto que debatirá la Cámara de Diputados.

Durante la conversación, el funcionario remarcó que el contexto económico obliga a actuar con prudencia y sostuvo que la autorización para acceder a financiamiento externo apunta a resolver problemas estructurales de la provincia.

Paritarias

Uno de los primeros temas abordados fue el cuestionamiento de algunos gremios, especialmente del sector docente, por la ausencia de una propuesta salarial concreta en el inicio de las negociaciones.

Al respecto, Verbes señaló que la dinámica de las mesas paritarias sigue un procedimiento habitual.

“Generalmente cuando se inician instancias de diálogo paritaria, no suele haber en la primera reunión oferta, más bien lo que suele haber es un sondeo o un reclamo de las entidades gremiales y después se evalúan los pedidos”, afirmó.

El ministro explicó que en esos encuentros iniciales también se analizan otros planteos vinculados a condiciones laborales y aspectos administrativos.

“Lo que se hace generalmente en las primeras reuniones es abordar y hacer un diagnóstico en general de toda la situación. Esa es la realidad y si uno mira los años anteriores y varios años para atrás, generalmente es así”, sostuvo.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 11 de junio de 2026.

Además, vinculó las futuras definiciones salariales con el escenario financiero de la provincia.

“Para tener previsibilidad tenemos que evaluar un poco también lo que vaya a suceder con la ley de la autorización de financiamiento en moneda extranjera. Eso tiene que ver con la previsibilidad de mediano y largo plazo”, indicó.

Y advirtió: “En este contexto de baja de recursos, acordar algo que después no se pueda abonar es en extremo delicado”.

Situación financiera

Consultado sobre las gestiones realizadas por el gobernador para obtener recursos, Verbes explicó que la provincia enfrenta una caída sostenida de ingresos.

“Si uno mira la primera parte del año ha sido bastante menor a la que ya estaba proyectada y no nos olvidemos que el presupuesto de la provincia ya preveía un déficit de 350 mil millones de pesos. Eso hay que poder financiarlo”, expresó.

En ese sentido, aseguró que el Ejecutivo busca mecanismos de financiamiento que impliquen el menor costo posible.

“Nosotros buscamos alternativas financieras de corto plazo que tengan el menor impacto para la provincia”, afirmó.

El funcionario comparó el costo del financiamiento estatal con el del mercado privado y explicó que un eventual adelanto nacional presenta condiciones más favorables.

“El endeudamiento en pesos es bastante más caro. Muchas veces buscamos mecanismos a través del Estado Nacional para tratar de que el costo financiero para la provincia sea el menor”, indicó.

Aguinaldo garantizado

Uno de los anuncios más esperados tuvo relación con el pago del medio aguinaldo.

Verbes llevó tranquilidad a los trabajadores activos y pasivos de la administración pública.

“Se está recaudando y prevemos que vamos a llegar bien. El aguinaldo se va a pagar en tiempo y forma, tanto el sector activo como el sector pasivo”, aseguró.

Asimismo, destacó que la gestión provincial ha mantenido un comportamiento regular en materia de pagos.

“Si uno mira el comportamiento de este Poder Ejecutivo en las fechas de pago, siempre fueron fechas dentro del semestre”, remarcó.

La deuda previsional con Nación

Otro de los puntos abordados fue la posible deuda que el Estado nacional mantiene con Santa Cruz por la caja previsional no transferida.

Sobre ese aspecto, Verbes explicó que todavía no existe una cifra definitiva debido a la complejidad técnica del proceso.

“Todavía no está determinado el número en cuanto a la deuda, porque para que eso suceda la Caja de Previsión y las autoridades nacionales tienen que hacer simulaciones de liquidaciones”, explicó.

Según detalló, uno de los principales inconvenientes es la reconstrucción de información histórica.

“Hubo que reconstruir y armar situaciones de empleo de la década del 90. Eso es lo que tiene una complejidad importante”, señaló.

No obstante, indicó que el trabajo se encuentra avanzado y que pronto podría conocerse el monto reclamable.

La defensa de la Ley de Financiamiento

El tramo más extenso de la entrevista estuvo centrado en el proyecto que será debatido por la Legislatura.

El ministro recordó que la iniciativa fue explicada durante varias jornadas ante los diputados.

“Nosotros hemos ido a la Cámara de Diputados en dos oportunidades,

Ernesto Coloe, Pedro Luxen, Ezequiel Verbes y María Belen Elmiger en su última presentación en Diputados. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

de explicaciones, de intercambiar dudas, consultas y preguntas”, sostuvo.

Además, destacó que incluso se analizaron propuestas para fortalecer los mecanismos de control.

“Ha habido diputados que han mencionado la posibilidad de incorporar artículos de una comisión de seguimiento y otros de la previsión de que no se gaste en otra cosa que sea ese objeto”, dijo.

Para Verbes, la discusión excede una cuestión financiera y representa una definición estratégica.

“Tenemos la posibilidad de emprender un cambio importante estructural de la provincia, que en un mediano y largo plazo genere recursos propios y una reducción de gastos del Estado”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el interconectado energético San Julián-Gregores.

“Servicios Públicos dejaría de tener un déficit tan alto como el que tiene y esos fondos liberan el Tesoro de la provincia para poder ser aplicado a gastos corrientes”, explicó.

También remarcó que una mejor infraestructura puede favorecer inversiones privadas.

“Todos sabemos lo que genera una operación minera en la provincia: genera regalías, genera fondos, genera empleo y genera movimiento local“, señaló.

Cómo impactaría en los salarios

Frente a las dudas sobre el vínculo entre las obras y los ingresos de los trabajadores estatales, el ministro aseguró que la reducción de ciertos gastos estructurales permitiría destinar más recursos a partidas corrientes.

“Ese tipo de ahorros del Tesoro pueden ser volcados a gastos corrientes, sean salarios, insumos para hospitales, equipamiento para los colegios o para las fuerzas de seguridad”, afirmó.

Además, indicó que existen recursos actualmente destinados a obras que podrían ser recuperados mediante financiamiento internacional.

“Eso liberaría, en el corto plazo, parte de esos fondos, descomprime el Tesoro y eso puede ser volcado al bolsillo de la gente, por supuesto”, manifestó.

El endeudamiento en dólares y las regalías

Sobre las críticas vinculadas al futuro pago del financiamiento, Verbes sostuvo que la provincia cuenta con recursos potenciales para afrontar los compromisos.

“En 10 años se prevé recaudar 3.800 millones de dólares de regalías y vos lo que estás tomando son 600”, explicó.

Además, aclaró que las regalías funcionarían como garantía y no necesariamente como fuente directa de pago.

“Las regalías actúan como un seguro, como una garantía, no quiere decir que se van a pagar con esas regalías”, aseguró.

Para explicar la lógica del proyecto, utilizó una comparación doméstica.

“Si vos prevés poner un negocio nuevo, tal vez al principio tengas que poner plata y después la irás recuperando. Bueno, y saques un crédito, cuando empieces a pagar el crédito ya habrás generado recursos”, ejemplificó.

Las críticas al proyecto y la postura del Gobierno

Consultado por las objeciones planteadas por el diputado nacional Jairo Guzmán, Verbes consideró que existe una contradicción.

“Parecería cierta incongruencia. No es coherente la visión de Jairo en este caso”, expresó.

El funcionario sostuvo que la retirada del Estado nacional de la obra pública obliga a las provincias a buscar alternativas.

“Una provincia que tiene tanto déficit estructural de infraestructura y por tanto no poder generar industrias y desarrollarse, en algún momento tiene que tomar decisiones”, afirmó.

Y agregó: “Las políticas de Estado y las políticas de largo plazo son lo que estamos planteando”.

De izq. a der. el ministro de economía Ezequiel Verbes y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger. FOTO: LOA.

La situación de YCRT y la compra futura de energía

En relación con la posibilidad de destinar recursos vinculados al proyecto para la usina de Río Turbio, el ministro aclaró que no se trata de una inversión directa en la empresa.

“Lo que se plantea en ese caso no es que la provincia invierta en YCRT, es un contrato de compra de energía futuro”, explicó.

Según indicó, el mecanismo permitiría acceder a energía a un costo inferior al actual.

“Lo que se logra con un contrato futuro es la compra de energía con un descuento importante de la actual tarifa que paga Servicios Públicos a Cammesa”, detalló.

“No hay plan B”

Sobre la posibilidad de que el proyecto no sea aprobado por la Legislatura, Verbes evitó utilizar el concepto de un plan alternativo.

“No es que haya o no haya un plan B. La decisión es que, si nosotros obtenemos esto, hay que empezar a planificar ya en el corto plazo todos los pasos a seguir. Eso define un modelo de provincia“, manifestó.

Advirtió además que un rechazo tendría consecuencias directas sobre el desarrollo económico.

“No se van a poder hacer un montón de obras estratégicas y no se pueda llevar adelante una reactivación económica importante de la provincia”, afirmó.

En ese contexto, aseguró que el Gobierno seguirá buscando financiamiento para sostener el funcionamiento cotidiano del Estado.

“Estamos permanentemente buscando distintas herramientas de financiamiento para el gasto corriente. Eso lo tenemos que hacer igual porque el déficit lo tenemos igual, los recursos no subieron y los gastos sí suben”, señaló.

El mensaje final

Antes de concluir la entrevista, el ministro dejó una reflexión sobre la trascendencia del debate legislativo.

“La importancia de esta decisión, independientemente de la visión política, de la postura o de las opiniones, es todo lo que se puede generar con esto y todo lo que le podemos brindar a la población de Santa Cruz”, expresó.

Y cerró con una definición sobre el alcance del proyecto. “No es para un gobernador ni es para una gestión. Claramente esto no tiene una visión electoralista. Las obras no son de 10 meses para cortar una cinta antes de una elección. Las obras son para Santa Cruz para siempre“.