El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz resolvió esta semana descontar del sueldo de los trabajadores del Poder Judicial los días por los 10 paros realizados entre julio y agosto por el reclamo de aumento salarial que no llega al bolsillo. Según el Acuerdo, la quita salarial alcanza el presentismo y el proporcional de los días no trabajados de cada mes.

La decisión fue tomada por la nueva mayoría de los vocales, conformada por el presidente del TSJ, Gabriel Contreras, y los vocales Daniel Mariani, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo y Lucio de la Vega. En cambio votaron en disidencia los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta.

“No correspondía hacer los descuentos en este caso” Fernando Basanta, vocal del TSJ

El sindicato, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”, reaccionó este jueves, ingresó por mesa de entradas una nota para pedir que devuelvan los descuentos e instaló una carpa azul frente al acceso que permanecerá todos los días en horario laboral. Franco Mascheroni, titular del gremio, calificó de “brutal” el descuento ante el micrófono de La Opinión Austral y aseguró que “un descuento de esta magnitud nunca se vio en el Poder Judicial”. Y agregó: “Es un modo operandi que tiene el gobierno y parece ser que está siendo copiado por este Tribunal Superior de Justicia”.

Mascheroni no terminaba de entregar formalmente la nota cuando el vocal del TSJ, Fernando Basanta, quien fue presidente del Tribunal y del Consejo de la Magistratura durante la anterior integración del cuerpo, salió del edificio y habló en exclusiva con el móvil de La Opinión Austral y radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

“Yo ya emití mi voto con respecto al decreto 608/24” Fernando Basanta, vocal del TSJ

Desde que el gobernador Claudio Vidal impulsó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve vocales, se develó un conflicto en el Poder Judicial inédito en más de 30 años; sobre todo porque quedó evidenciado en una serie de medidas judiciales y resoluciones que dejaron todo expuesto a cielo abierto, con una cobertura completa de La Opinión Austral. La última: el decreto que posibilitó acelerar los trámites de jubilaciones en el Estado.

“Es una locura lo que está pasando en esta provincia”, sostuvo Basanta en exclusiva para La Opinión Austral, al referirse a las jubilaciones ordenadas por la Caja de Previsión Social a partir del Decreto 608/24 que alcanzó a tres de las vocales del Tribunal Superior de Justicia: Paula Ludueña, Reneé Fernández y Alicia Mercau.

“Con el resto de los vocales nuevos compartimos muchas de las decisiones que se están tomando” Fernando Basanta, vocal del TSJ

“Si la Caja de Previsión o el señor gobernador tiene el poder para con un decreto jubilar a un ministro de otro poder del Estado que goza de inamovilidad, imagínense qué le queda al resto de los ciudadanos en la provincia de Santa Cruz”, agregó.

Sin embargo, el vocal del TSJ y ex ministro de Gobierno durante la gestión de Alicia Kirchner, evitó la disputa en el plano político con el gobernador Vidal. El actual mandatario de la provincia de Santa Cruz llegó a la gobernación con la promesa de reformar la Justicia e impulsó apenas asumió un juicio político contra Paula Ludueña, quien era entonces la presidenta del TSJ. Durante el actual gobierno hubo también otros juicios políticos contra Basanta, Fernández y Mercau, que no avanzaron en la Legislatura. Vidal sostiene que sectores de la Justicia de Santa Cruz funcionaron durante décadas como una “trinchera del kirchnerismo” y un escudo protector de la impunidad. “Eso ya es política, no voy a hacer comentarios”, evitó la polémica ante la consulta de La Opinión Austral. “Yo dije algo cuando juré: yo jamás voy a sacar un voto en contra de ningún trabajador”, reafirmó, elíptico.

“Es una locura lo que está pasando en esta provincia, que por un decreto y por una resolución de un organismo, se jubile a un miembro del Poder Judicial” Fernando Basanta, vocal del TSJ

Ciento cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de la ampliación del TSJ, Basanta reconoció que comparte muchas de las decisiones que se están tomando con los cuatro vocales nuevos, sin embargo planteó que para atender las demoras en las causas judiciales que reclama la ciudadanía se debe “arrancar por la base de la pirámide” donde faltan recursos edilicios y tecnológicos.

El gremio judicial ppuso una carpa para reclamar por los descuentos salariales por los días de paro. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Si la Caja de Previsión o el señor gobernador tiene el poder para con un decreto jubilar a un ministro de otro poder del Estado que goza de inamovilidad, imagínense qué le queda al resto de los ciudadanos en la provincia de Santa Cruz”. Fernando Basanta, vocal del TSJ “No es una discrecionalidad del Poder Ejecutivo a quién jubila y a quién no” Fernando Basanta, vocal del TSJ “Yo jamás voy a sacar un voto en contra de los trabajadores” Fernando Basanta, vocal del TSJ

Basanta admitió demoras en la Justicia pero dijo que son menos de 1.600 trabajadores con escasos recursos.

“Si vos querés acelerar las causas tenés que arrancar por la base de la pirámide” Fernando Basanta, vocal del TSJ Jubilaciones: “Tiene que ser algo parejo para todos y con reglas claras” Fernando Basanta, vocal del TSJ “Al margen de las diferencias jurídicas e ideológicas somos hombres de derecho y siempre va a primar el sentido común” Fernando Basanta, vocal del TSJ

Basanta dijo que la Legislatura y el Ejecutivo deben tener equipos técnicos para saber qué es constitucional a la hora de hacer normativas.

La entrevista completa con Fernando Basanta

La Opinión Austral: Doctor, usted votó en disidencia con respecto al descuento de los salarios de los trabajadores. Y hoy no los quieren dejar ingresar.

Fernando Basanta: Está expresado en la resolución que hicimos en disidencia los motivos por los que entendemos que no correspondía hacer los descuentos en este caso. La resolución es pública, así que la pueden leer todos y creo que cualquiera puede entenderla. Entiendo que tengan temor a que se tome el edificio por parte de los trabajadores. Ahora vienen solamente a presentar una nota, así que todo bien, ningún comentario.

La Opinión Austral: Se hicieron gestiones durante la anterior Presidencia (del TSJ) ante el Ministerio de Economía para conseguir los recursos. ¿Actualmente se está haciendo algo al respecto?

Fernando Basanta: Sí, por supuesto. Entiendo que el presidente actual del Tribunal, como lo dijo, también hizo sus gestiones y se consiguió que por lo menos por este mes se pueda hacer el reconocimiento de este 4% que se adeudaba y entiendo que se sostiene durante todos los meses porque hay que cumplir con lo acordado en las paritarias anteriores.

La Opinión Austral: El Tribunal Superior de Justicia entonces no está acatando esa resolución del Ministerio de Economía que congelaba los salarios a partir de diciembre de 2025.

Fernando Basanta: No, no se trata de un acatamiento o no. Se trata de que hay una división de poderes en esta provincia donde el Poder Judicial envía un presupuesto, al mismo tiempo se aprueba en la Legislatura, después esto se negocia internamente como Poder Judicial con los empleados judiciales en el marco de paritarias y se firma un acuerdo que después sale por una acordada del Tribunal.

La Opinión Austral: ¿En qué quedó el Decreto 608/24 con respecto a las jubilaciones?

La tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 15 de agosto.

Fernando Basanta: Estamos esperando que salga el fallo. Yo ya emití mi voto con respecto al decreto. El resto de los vocales entiendo que también lo están emitiendo y debería salir rápido.

La Opinión Austral: Mientras tanto, ¿qué pasa con las tres vocales?

Fernando Basanta: Son vocales. Son vocales.

La Opinión Austral: ¿Esto no se está aplicando a partir del 24 de agosto (en referencia al cobro de haberes)? ¿Cuándo se aplicaría?

Fernando Basanta: A ver, lo que tiene que quedar en claro, que parece que a veces hay confusiones en esta provincia o empiezan a instalar ciertas confusiones. Nuestra Constitución es muy clara en cuanto a los motivos para remover un vocal. Lo está diciendo alguien que estuvo sujeto a juicio político, y que ya lo expresé con vos, y lo hablé en su momento cuando fui a hacer mi defensa a la Cámara. Es una locura lo que está pasando en esta provincia, que por un decreto y por una resolución de un organismo que es la Caja de Previsión, se jubile a un miembro del Poder Judicial, ya sea un vocal, ya sea un juez de primera instancia, ya sea cualquier otro funcionario judicial. Si la Caja de Previsión o el señor gobernador tiene el poder para con un decreto jubilar a un ministro de otro poder del Estado que goza de inamovilidad, imagínense qué le queda al resto de los ciudadanos en la provincia de Santa Cruz. Esto lo puedo decir como vocal porque lo sostengo con mi voto y lo sostengo públicamente. No tengo problema.

La Opinión Austral: ¿En eso está de acuerdo el resto del Tribunal, el resto de los vocales?

La tapa del diario La Opinión Austral del domingo 16 de agosto.

Fernando Basanta: Esperemos a ver cómo emiten su voto. Lo que se tiene que entender es que no es una discrecionalidad del Poder Ejecutivo a quién jubila y a quién no. No es una discrecionalidad.

La Opinión Austral: ¿Se tuvieron que recusar las tres vocales para este caso, en esta acordada?

Fernando Basanta: Sí, por supuesto. Nosotros estamos a derecho y somos hombres de derecho y somos personas de derecho. Obvio que están implicadas ellas subjetivamente a raíz de la medida ésta de la Caja, por lo tanto se han excusado.

La Opinión Austral: El gobernador Claudio Vidal habla de los 30 años de kirchnerismo, de cómo se hace abuso también del poder. ¿Qué opina?

Fernando Basanta: Eso ya es política. Yo estoy acá para emitir mis opiniones a través de fallos y cuando hay cosas que son tan claras, sí, poder decirlo públicamente, pero no voy a hacer comentarios. Yo ya lo dije públicamente. Yo dije algo cuando juré: yo jamás voy a sacar un voto en contra de los trabajadores de esta provincia ni en contra de ningún trabajador. Y para eso estoy y lo tengo clarísimo, y siempre respetando la Constitución.

La Opinión Austral: Entiendo. Le pregunto algo netamente del Poder Judicial. Se hicieron audiencias, se hicieron inspecciones en zona norte como en zona sur. ¿Qué hay al respecto de eso? ¿No se conocen resultados con respecto a lo que ocurrió en la Circunscripción Primera?

Fernando Basanta: Mira, está perfecto y las inspecciones ya se venían haciendo, de siempre se hacen inspecciones. A veces la ciudadanía desconoce cómo es el funcionamiento del Poder Judicial, pero vos tenés en el caso de la Cámara Civil, que es la que tiene la superintendencia sobre la jurisdicción inferior, que constantemente hace esas inspecciones. Al mismo tiempo, en el marco de cada uno de los expedientes, vos tenés las vías recursivas, podés hacer los planteos que sean para cuando vos notás que algo no funciona, que hay retardo en la Justicia o que se ha fallado de una manera que no corresponde. Con respecto a la inspección de zona norte, los resultados se publicaron. Con respecto a la inspección de zona sur, se está reuniendo la información y ya todos los juzgados, entiendo, de primera instancia, contestaron y la Cámara está contestando en estos días.

La Opinión Austral: Los resultados los hemos visto todos: conclusiones, muchísimas demoras en muchísimas causas, sobre todo también en las áreas de pericias, criminalísticas y demás. Esa demora judicial se denuncia desde la política y la ve también la gente.

Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 25 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Fernando Basanta: No tengo ninguna duda con respecto a las demoras y a lo que estás manifestando. Ahora también hay que tomar noción y conciencia. El Poder Judicial son aproximadamente, entre funcionarios y trabajadores que todo el día le están poniendo para que funcione, 1.500 personas, no llegamos a 1.600. Y con recursos, que no nos cansamos de decirlo, en mi caso, que soy el vocal más reciente en ingresar al Poder Judicial, que no alcanzan. Esto es palpable por todos, con una situación edilicia que cada vez está más complicada, con recursos básicos como son computadoras, insumos tecnológicos también escasos. La verdad que es para reconocer el trabajo que hacen tanto los funcionarios como los empleados todos los días. Podés tener jueces muy buenos, podés tener jueces peores. Ahora, querer pintarlo así… me parece que no es vía, se puede resolver de manera distinta.

La Opinión Austral: Ya no es el vocal más nuevo.

Fernando Basanta: No lo soy, puede ser que sea el más joven. No soy el más nuevo pero sí hay vocales que ingresaron que están también hace mucho tiempo dentro del poder judicial o que conocen el el Poder Judicial. Entonces…

La Opinión Austral: ¿Ahora que son nueve vocales se pueden acelerar las causas, que era uno de los objetivos? ¿Usted ve que hay más dinamismo?

Fernando Basanta: No, yo en eso no soy una persona cerrada. Todo lo que sea para cambio, todo lo que sea para mejoras, bienvenido. Y con el resto de los vocales nuevos compartimos, de hecho, muchas de las decisiones que se están tomando. Ahora, a tu respuesta concreta, si vos querés acelerar las causas, vos querés tener más dinamismo en la Justicia, vos tenés que arrancar por la base de la pirámide. Ahí es donde en verdad va la gente todos los días con sus problemas.

La Opinión Austral: ¿Qué pasa con todos los recursos de casación? También hay muchísimos demorados.

Fernando Basanta: Le estamos tratando de imprimir más velocidad. Uno de los casos patentes que afecta a todos los trabajadores públicos de la provincia es el caso del Decreto 608, como bien mencionaste. Esperemos que salga rápido. Porque aparte son ciertas incongruencias que uno tiene que decirlas. Tenemos el caso de un vocal actualmente que está en igual situación que las vocales que están siendo jubiladas, que tiene desde el 2008 hechos los papeles como ellas, y no está en el decreto. Tenemos el caso de otro vocal que estaba jubilado ya por la provincia, que hizo su presentación y está en lo correcto para suspender su jubilación y cobrar actualmente como activo. Tenemos el caso de un procurador que también estaba jubilado, que hizo lo contrario: suspende su sueldo como activo para cobrar como jubilado. No hay problema. Yo lo que digo es que tiene que ser algo parejo para todos y con reglas claras.

La Opinión Austral: Una última pregunta, en realidad, un mensaje para la comunidad. Tenemos muy pocas posibilidades de hablar con un alto funcionario del Poder Judicial. ¿Cuál es el mensaje para la gente y también para aquellos inversores que están mirando Santa Cruz desde afuera, con respecto a la seguridad jurídica que necesita un inversor extranjero para invertir en la provincia, cuando se ve convulsionado uno de los poderes más importantes?

Fernando Basanta: Mira, acá tenés actualmente nueve vocales que están trabajando y yo entiendo que, al margen de las diferencias jurídicas que podamos tener, de diferencias ideológicas, porque hay que decirlo, somos todos personas, entonces tenemos una ideología o una comprensión de la realidad y de lo que queremos para nuestra provincia. Somos hombres de derecho y entiendo que siempre va a primar el sentido común y el derecho por sobre todas las cosas. Entonces, no me quiero meter en eso. Después es la política la que tiene que dar una seguridad. Nosotros no tenemos que emitir ningún tipo de [opinión].

La Opinión Austral: Con respecto a que se saquen decretos, resoluciones y demás que después terminen siendo inconstitucionales.

Fernando Basanta: En todo caso no es a mí a quien tenés que hacerle esa pregunta. Esa pregunta tienen que hacérsela al Legislativo, al Ejecutivo, de si tienen los equipos técnicos que le ponen la sapiencia necesaria para saber qué es constitucional, qué es ilegal o no.

La Opinión Austral: Muchas gracias, doctor.

Fernando Basanta: En nosotros está después dirimir la interna que pueda haber entre particulares o entre el Estado con los particulares. Muchísimas gracias.

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