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Por Hugo Ferrer

13.061 kilómetros separan a París de Río Gallegos. En el amanecer del sábado francés, el gobernador Claudio Vidal estaba listo para ir con el resto de la comitiva a una de las reuniones programadas dentro de la gira por el Argentina Week, donde Santa Cruz presentó el potencial de Palermo Aike y sus recursos minerales estratégicos, a través del ministro Jaime Álvarez, en la sede de la Agencia Internacional de Energía.

Casi como un balance de la estadía en Francia la define como un éxito. Y, además, reconoce que sus presencias internacionales le darán un fortalecimiento a la provincia.

Tapa de La Opinión Austral del jueves 1 de octubre del 2026.

-¿Todo tiene un impacto productivo?

-Con China logré sostener la idea de la reactivación de represas y la transferencia de fondos. Ahora hay trabajadores, 216 empleados, entre jerárquicos y personal de base, que cobran su sueldo. Canadá nos trajo a la Alianza Petrolera asociada con inversores canadienses que vienen a aportar una nueva tecnología que no hay en el país. Esto es buenísimo. Nueva York nos trajo un proyecto de 90 millones de dólares confirmado, pero se va a extender a 100 millones, seguro. No es poca cosa porque genera un incremento del circuito turístico importante, generación de empleo directa e indirecta, movimiento económico, otro tipo de turismo que no tenemos. Y este viaje a Francia nos va a traer el fortalecimiento de la actividad pesquera. Y al mismo tiempo es el Estado.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 2 de octubre de 2026.

-Advierte la importancia de los viajes al exterior y relacionarse, ¿no?

-Hay que estar. Si no estás, no se logra nada para la provincia. Lleva tiempo. Hay un mensaje erróneo, equivocado y negativo de la oposición. Estamos haciendo lo que nadie hizo. La provincia y el país cambian con inversión y a la inversión hay que salir a buscarla. No llega nada gratis, no llega nada solo. Hay que buscarlo.

-¿Cómo es la relación con los demás gobernadores patagónicos, con Ignacio Torres, de Chubut, con Rolando Figueroa, de Neuquén? ¿Y con el Gobierno nacional?

-Con todos bien, todos reconocen la pelea que yo llevo. Es más, el mismo Gobierno nacional reconoce la pelea que yo llevo con el kirchnerismo y todos se dan cuenta de las maniobras que hacen. De alguna manera todos quieren ayudarme.

-La situación de Santa Cruz es distinta a la de otras provincias…

-También es cierto que la situación de Santa Cruz es distinta hoy y ellos tienen otra mirada por esto; o sea, el Gobierno sabe cómo se juega ahora. La ven, la ven.

La tapa especial del diario La Opinión Austral de este viernes 2 de octubre.

-¿Cómo se lleva con Karina Milei?

-Bien, también. Excelente relación. Fui uno de los gobernadores convocados para la recorrida en el Mercado Central, que es el mercado más grande del mundo.

-¿Cómo fue esa recorrida con Karina, con los otros gobernadores Ignacio Torres, Juan Pablo Valdés y Carlos Sadir? ¿De qué se asombraban ustedes ahí en esa recorrida?

-¡Fue espectacular! En esa recorrida insistí en que la podamos hacer, más que nada por todo lo productivo, no solamente con el tema de carnes rojas, sino también el pescado, y después ver cómo funciona todo el circuito. Es el mercado central más grande del mundo y le dan de comer a 20 millones de personas por día, tiene una facturación anual de 16.000 millones de euros y está conformado por 1.200 productores o 1.200 comerciantes.

-¿Cuando habla de los productos de Santa Cruz, qué es lo que más quieren o piden de Santa Cruz?

-Yo trabajé en el frigorífico… En el 2001, 2002, 2003 se le vendía liebre a Israel, a Francia. En ese mercado hoy hay conejo de otro lugar, hay liebre pero no es la nuestra. No había merluza de la nuestra, la que hay hoy. O sea que hay mercados, pero además hoy inicié una reunión con parte del directorio y nos vamos a juntar los dos equipos en los próximos días para poder definir algún tipo de comercialización de nuestros productos con ellos. Es distinto que te encuentres con una empresa en Francia que se dedica a abastecer el consumo interno y exportar… porque nosotros no tenemos capacidad para tanto hoy porque no tenemos posibilidades productivas, pero sí lo podemos hacer con los comerciantes que son parte del Mercado Central, que tienen una facturación importante y que podrían vender muy bien nuestros productos.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 3 de octubre de 2026.

-¿Qué tiene además para ofrecer Santa Cruz?

-Estamos trabajando en un proyecto de valor agregado de generar algún tipo de alimento extra con lo que extraemos del recurso pesquero.

-Le hicimos nota a Sergio Klimneko, el secretario de Pesca, quien nos destacó que existe una demanda concreta por productos pelados y desvenados sin sulfitos ni otros agregados químicos y procesados directamente a bordo de los buques, que para ellos es muy importante.

-Muy importante. Ellos trabajan mucho acá el comercio del alimento, que se mueve con un precio diferenciado a favor de todos los alimentos orgánicos sin ningún tipo de contaminación de productos químicos y demás, o sea que eso funciona muy bien. Tienen una diferenciación del precio y con una gran aceptación por la comunidad.

Vidal y la agenda productiva. De izq. a der.: Fernando Álvarez Castellano, presidente de CONARPESA; Diego Gastón Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina; Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz; Sergio Klimenko, secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, y Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería.

-¿Con el presidente Milei se habló de las PASO? ¿Hablaron algo?

-Nada, nada. Yo no sé de dónde salió esa versión. No está en la agenda ahora. La verdad es que me parece que estuvo muy bueno el mensaje del presidente de empezar a hablar bien con los gobernadores, de buscar un camino que nos permita ser aceptados por la comunidad internacional en el sector de inversores. Hay mucho respaldo a nivel internacional, hay mucho respaldo por lo que se está haciendo en Argentina.

-¿A eso lo ve claramente?

-Sí. La comunidad internacional, los que invierten y que nosotros necesitamos en el país… están jugando fuerte. Están jugando muy fuerte.

-Fue muy importante el anuncio que hizo el gobernador Ignacio Torres con PAE, Santilli y Caputo…

-Así es, como también lo fue Mindlin, que es también fuerte. Pan American Energy en Chubut tiene un yacimiento enorme ahí que es Cerro Dragón. Con PAE estamos en plena negociación para ver cuánto es lo que podemos llegar a lograr en materia de inversiones para el no convencional con la familia Bulgheroni.

-¿Qué siente de cómo ve el presidente Milei a Santa Cruz?

-Nación, el presidente y su equipo entienden que Santa Cruz es el nido del kirchnerismo acompañado por todo lo que eso significa, ¿no? La corrupción, la desidia, el estado de abandono, y el colapso del Estado. Eso está muy claro en cada una de las reuniones.

-Cuando Milei vino a Santa Cruz en el 2024 ni bien ganó, lo primero que usted le llevó para resolver fue el tema de YCRT…

–A mí me cumplió. Me sostuvo YCRT hasta que la podamos acomodar o la puedan acomodar los equipos técnicos. Hoy por hoy la están sosteniendo, así que yo en ese sentido no tengo nada para reclamar.

-¿Cómo ve las votaciones de los diputados y senadores de Santa Cruz en el Congreso? Se votan leyes claves…

-Para mí, a pesar de que algunos pueden llegar a criticar en los medios, están acompañando, porque el resultado de la votación en las dos cámaras explican la realidad de lo que se está de acuerdo y lo que no.

Ronda de negocios. Karina Milei y referentes del sector pesquero argentino participaron en la ronda Argentina B2B Week.

-En relación a la oposición y hablando ya también de Diputados, ¿cómo viene el tema de la ley electoral?

-Hay varios proyectos. A mí me parece que hay un apuro que no se ha visto antes. Estamos a un año de las elecciones. La oposición es la más apurada en definir la ley electoral porque en base a eso planifica su estrategia, pero a mí me parece que lo más importante es seguir trabajando para sacar la provincia adelante. Y el resto se dará cuando sea el momento y todo.

-Hace unos días adelantamos que el Consejo de la Magistratura ya seleccionó los jueces para los juzgados de Puerto Deseado, Río Gallegos, Río Turbio y Puerto Santa Cruz. ¿Cuándo firmará los decretos para que sean aprobados en la Cámara de Diputados?

-Cuando vuelva de París, los firmo. Y quiero destacar algo muy importante, un criterio que sostengo desde el primer día: primero, antes a los jueces se elegían a dedo; hoy tienen que pasar por un sistema de concurso que obliga a los postulantes a, realmente, entender el derecho de la Constitución provincial y nacional, que eso es lo que antes no se pedía. Hoy se elige realmente a profesionales y hasta acá siempre vengo eligiendo al que fue el mejor calificado. Y esa calificación no pasa por mi mano o por mi criterio. Eso es parte de todo un equipo de profesionales, que es el Consejo de la Magistratura, y yo ahí no tengo nada que ver. La Justicia cambió, cambió porque la idea del Ejecutivo es distinta al momento de seleccionar, de calificar a los jueces que van a ser parte del Poder Judicial de la provincia por los próximos años.

Santa Cruz, protagonista. El gobernador santacruceño Claudio Vidal durante uno de los encuentros en la Argentina Week en París.

-¿Por qué insiste otra vez con la postulación del juez Carlos Albarracín?

-Como profesional demostró que pudo acomodar en El Calafate un Juzgado que era un desastre. Lo acomodó en muy poco tiempo, en seis meses hizo un trabajo extraordinario. Y de hecho, en todas sus calificaciones terminó siendo el mejor puntuado. Repito esto: no lo puntué yo, yo no lo califiqué a él, lo calificó todo el equipo de profesionales, la gente que tiene criterio y entiende qué es lo que se está hablando. A mí me llegan al escritorio los mejores tres calificados y yo tomo la decisión final sobre eso, pero la cosa cambió. Antes los elegían a dedo… y así pasó, por ejemplo, lo de Fernando Basanta, que sin cumplir con las condiciones que requería el sistema fue nombrado e ingresó por la ventana ocupando un cargo de vocal del Tribunal Superior de Justicia. Eso sí que fue un mamarracho y un acto totalmente deshonesto por el oficialismo de ese momento que hoy es la oposición y critica a los nuevos funcionarios del Poder Judicial.

-Pero cuando Basanta fue al Juicio Político el Gobierno no tuvo las manos para avanzar. ¿Qué pasó ahí?

-Y… eso hay que preguntarle a cada diputado qué pasó. Eso es para investigar.

-En relación a Albarracín, ¿por qué van a cambiar ahora los diputados, por qué van a aprobar su pliego?

-Lo envío nuevamente a la Cámara porque creo que es la mejor decisión. No tengo dudas: claramente es uno de los más preparados en el Poder Judicial de la provincia, que reúne todos los méritos para ser nombrado. Es más: yo no hablé jamás personalmente con él. Los informes técnicos de él como profesional son impecables. En El Calafate dio vuelta el juzgado. Es bueno, es realmente bueno. Ordenó un desastre de muchos años. Hubo revisión de legajos, de expedientes, ¡los atrasos que había! Eso no es poca cosa. Creo que es una acción positiva para terminar de conformar la idea de que la justicia realmente sea un servicio que pueda llegar a la comunidad.

-¿Cómo va a seguir lo de Magallanes?

-No hay absolutamente nada que discutir porque esto comenzó en gobiernos anteriores después de una resolución del expresidente del Consejo Agrario Provincial, Javier de Urquiza, y de una decisión de la gobernadora en que se basa este proyecto. Nosotros lo único que hicimos es exigir mayores inversiones, en preservar más aún el medio ambiente con todos los cuidados y los recaudos necesarios, incluso observando el impacto visual, que no contamine. Y después que esto sea a favor de la provincia, generación de empleo, de mano de obra local y pensando en que hay que tener un desarrollo turístico mucho más fuerte. Generar condiciones para traer otras posibilidades.

-Javier de Urquiza habló hace unos días con La Opinión Austral y nos dijo sobre la Península de Magallanes que “la venta está fuera de todo cuadro jurídico”.

-…si la resolución la firmó él, no la firmé yo. Esto se inicia en la gestión de él. Y respaldado sucesivamente por la ex mandataria, por Alicia Kirchner. Así que vendió al privado. El proyecto comenzó con ellos…Por otro lado, nosotros lo único que hicimos fue mejorar las condiciones o los requisitos para preservar el medio ambiente, incluso teniendo en cuenta que no haya daño de impacto visual, exigir inversiones inmediatas, que tengamos la posibilidad de desarrollar 300 puestos de empleo, pero además traer un turismo que hoy no tenemos. El Calafate atrae un turismo selecto con mucho poder adquisitivo, con mucho valor de gasto de consumo en los lugares que visita. Esto de Magallanes es una cosa fuerte. Y además, ahora habilitaron otro proyecto en el lugar. Esto no es un hotel, son cabañas de lujo que preservan el medio ambiente. Ellos habilitaron Los Notros, de Fabián de Sousa, después de crear una comisión de resguardo…O sea, ¿por qué un hotel sí y por qué las cabañas que van a preservar el medio ambiente no se pueden hacer? Y además que van a generar mayor capacidad turística.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno, junto al ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, y gobernadores argentinos, durante el cierre del cóctel inaugural de la Argentina Week en París.

-En la FIT, la Feria Internacional de Turismo, le hicimos una nota, que tuvo gran repercusión, al empresario Leo Fernández Campbell y nos dijo: “El dólar no colabora pero hay un crecimiento en el segmento ABC1 y hay inversiones de valor”.

-El dólar no tiene nada que ver. Si vos tenés más capacidad de incrementar el turismo que hoy no tenemos, un turismo fuerte que recorre el mundo y que trae más divisas porque hay más capacidad de servicio, crece la región, crece la zona, crece la provincia. Y el país necesita generar empleo. En la provincia lo estamos generando…Desconocen la misma gestión que ellos tuvieron en el Estado.

-¿Cómo surgió retomar esto de Magallanes?

-Comenzamos a hablar en Nueva York con la presentación de varios proyectos en materia de pesca, minería, petróleo, turismo. Y acá hay un dato muy importante: nosotros estamos habilitando menos hectáreas de las que tenía habilitadas el kirchnerismo…De 20 hectáreas, constructivamente hablando, serán 4 hectáreas nada más. Ellos tenían mucho más habilitado.

-¿Y los plazos? ¿Cuándo empieza el proyecto? ¿Habrá una firma? ¿Cómo va a ser ese paso a paso?

-Una vez que se dé la presentación del proyecto final en la provincia van a poder comenzar.

-¿Y eso cuándo va a ser? ¿Antes de fin de año?

-El anuncio, sí. El anuncio tiene que estar antes de fin de año. Y a partir de ahí comenzaría.

Con Santilli y los gobernadores. Arriba, detrás (de izq. a der.): Claudio Vidal (Santa Cruz), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Pablo Quirno (Canciller). Adelante: Myrian Prunotto (vicegobernadora de Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Diego Santilli (jefe de Gabinete de la Nación), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

-¿Cómo define la gira, las reuniones, todo lo que vivieron usted y los demás gobernadores, el Gobierno Nacional?

–Fue éxito la visita a París y que nos haya escuchado Macron, que nos haya escuchado su equipo, que hayamos podido recorrer el Mercado Central, que es el más grande del mundo porque Macron nos habilitó para eso, no es poca cosa.

-¿Qué le impactó de Macron?

-La sencillez, su humildad, habló con todos. La verdad que eso fue muy fuerte. No me lo imaginaba así. Escuchó a todo el equipo argentino y tuvo dos traductores a disposición todo el tiempo. Fue fantástico.

¿Y el encuentro con Brigitte, la esposa de Macron?

-También muy bien. Estaba al tanto de la situación del país. Nos recibieron muy bien. Nos habilitaron la Torre Eiffel para el reconocimiento a los argentinos por la presencia. El recibimiento fue espectacular.

La foto de la gira. El saludo entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Javier Milei: “Balance exitoso”

El presidente Javier Milei encabezó el cierre de la Argentina Week en París, un foro que reunió a autoridades, 13 gobernadores argentinos y líderes de empresas francesas y europeas.

Se anunciaron compromisos de inversión por casi 30.000 millones de dólares en sectores estratégicos.

Los principales anuncios corporativos:

TotalEnergies : Proyectos por cerca de USD 10.000 millones.

: Proyectos por cerca de USD 10.000 millones. Pluspetrol y GyP (Vaca Muerta): Aprobación bajo el RIGI del proyecto Bajo del Choique-La Invernada por USD 12.240 millones.

(Vaca Muerta): Aprobación bajo el RIGI del proyecto Bajo del Choique-La Invernada por USD 12.240 millones. Glencore : Inversión estimada en USD 4.000 millones para el proyecto Agua Rica.

: Inversión estimada en USD 4.000 millones para el proyecto Agua Rica. PAE y SNF : Proyecto conjunto por USD 1.200 millones.

: Proyecto conjunto por USD 1.200 millones. Eramet : Desembolso adicional de unos USD 350 millones para la ampliación de Centenario-Ratones.

: Desembolso adicional de unos USD 350 millones para la ampliación de Centenario-Ratones. LVMH : Acuerdo para adquirir Vicuña (Catamarca) y ampliar bodegas en Mendoza.

: Acuerdo para adquirir Vicuña (Catamarca) y ampliar bodegas en Mendoza. Hitachi Group : Instalación de un hub regional en el país.

: Instalación de un hub regional en el país. Huttopia: Primera operación turística en el país por entre 3 y 5 millones de euros.

Los presidentes Javier Milei (Argentina) y Emmanuel Macron (Francia), en la bilateral.

En relación a la pesca, uno de los principales focos de interés estuvo puesto en el langostino, de acuerdo con lo transmitido por los importadores.

Tal como había adelantado La Opinión Austral, el modelo que ya dio resultados en Estados Unidos, la ronda de negocios se organizó junto al Consejo Federal Pesquero (CFP), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cancillería y la Embajada argentina en Francia.

Vidal presente en el Galardón al presidente Milei

El Automóvil Club de Francia, ubicado en la Plaza de la Concordia, frente a la Asamblea Nacional, es un lugar emblemático. Fundado en 1895 por los miembros del comité organizador de la primera carrera automovilística del mundo, París-Burdeos-París de 1895, está ubicado en el corazón de Paris. Hasta ahí fue el presidente Javier Milei, donde recibió el galardón al Economista Más Influyente del Mundo, otorgado por el Paris Economic Forum. La Opinión Austral pudo saber que el gobernador Claudio Vidal fue el único gobernador que estuvo presente en el reconocimiento.

Javier Milei recibe el Premio del Foro Económico de París como “economista más influyente”.

Todos a la Torre Eiffel

La embajada argentina en Francia fue protagonista. Su embajador Ian Sielecki organizó la reunión para 200 personas, entre gobernadores, funcionarios y empresarios. Reconoció que “desde 2010, cuando Argentina conmemoró el Bicentenario, que no se realizaba algo de tanta relevancia”.

1 de 6 | Claudio Vidal se reunió con empresarios y diplomáticos. 2 de 6 | El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a Karina Milei. 3 de 6 | El empresario Marcelo Mindlin (presidente de Pampa Energía) y el político Diego Santilli (jefe de Gabinete de la Nación). 4 de 6 | Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina, y Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). 5 de 6 | Matias Szapiro y Julian Escuder de la petrolera Pluspetrol con Milei 6 de 6 | Los empresarios Francisco de Narváez y José Luis Manzano.

Soprano mendocina, orgullo de Argentina

La soprano mendocina Verónica Cangemi fue la encargada de musicalizar el cierre de la Argentina Week en París, un foro de promoción económica llevado a cabo en la Torre Eiffel. La prestigiosa cantante lírica realizó una presentación musical previa al discurso del presidente Javier Milei ante empresarios e inversores internacionales. Luego de la actuación, se entonó el Himno Nacional Argentino.

Verónica Cangemi es Directora Artística de la Orquesta Barroca Argentina (OBA), el primer conjunto estable del país dedicado exclusivamente al repertorio barroco con proyección internacional. Fundada en 2012 por Cangemi, surge de su visión de reunir el talento argentino disperso en las principales orquestas barrocas europeas.

1 de 2 | La soprano mendocina Verónica Cangemi en la Torre Eiffel. 2 de 2 | Autoridades de la comitiva argentina en una de las actividades organizadas por la embajada.

El “Mercado Central” más grande del mundo

Rungis Marché International es el mayor mercado de mayoristas en el mundo de productos frescos (carne, mariscos, aves, frutas y verduras, etc). En la madrugada del viernes 2, después de la recepción en la Torre Eiffel, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fue acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; Santa Cruz, Claudio Vidal; Corrientes, Juan Pablo Valdés; y Jujuy, Carlos Sadir. Se pusieron “mamelucos blancos”, excepto los funcionarios del gobierno que usaron las camperas oficiales. Y les dijeron el mensaje más atractivo: “Aunque la ciudad duerme, Rungis siempre está entregando productos frescos de Francia, demás países de Europa y del mundo”.

Recorrida con Karina Milei. La secretaria general Karina Milei y el ministro Diego Santilli con los gobernadores Claudio Vidal, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir e Ignacio Torres.

El mercado ocupa un predio de 234 hectáreas que es visitado por 12 mil personas por día, y cuenta con sectores dedicados a la venta de pescados, mariscos, carnes, chacinados, frutas, verduras, lácteos, quesos, flores y plantas.

“Fuimos a la madrugada, para ver en tiempo real la llegada, comercialización y distribución de alimentos argentinos en Francia y Europa”, reconoció la hermana del presidente.

También estuvieron el embajador de la República Argentina en Francia, Ian Sielecki, y el presidente ejecutivo de la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional (PromArgentina), Diego Sucalesca.

1 de 4 | La sede de la OCDE. De izq. a der.: Jalil, Figueroa, Vidal, Weretilneck, Orrego, Sáenz, Valdés, Sadir y Zdero. 2 de 4 | Autoridades de Santa Cruz. De izquierda a derecha, el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko; el ministro de Minería y Energía, Jaime Álvarez; y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. 3 de 4 | Pesca. El gobernador Claudio Vidal junto a Fernando Álvarez Castellano, presidente del Grupo Conarpesa. 4 de 4 | Misión comercial. Claudio Vidal junto a Juan Pablo Valdés, Nicolás Pino y Gerardo Zamora.

Según el gobernador Claudio Vidal, en el repaso de su agenda con La Opinión Austral, “Francia, un mercado estratégico para la pesca argentina“.

El langostino argentino llega al mercado con un diferencial: es de captura salvaje, sostenible y trazable. Se trata de un producto tan atractivo que en 2025 le permitió al país exportar por USD 1.000 millones a distintos destinos internacionales.

Francia es el quinto mercado de langostinos del mundo, detrás de Estados Unidos, China, España y Japón, y compra cerca de USD 850 millones anuales. Sin embargo, se abastece mayormente con crustáceos de cultivo, lo que abre una oportunidad para el producto nacional. En vieiras, en cambio, Argentina ya es el primer proveedor del mercado francés, con más del 40% del volumen.

El anuncio de PAE en París para Cerro Dragón

Pan American Energy (PAE) presentó formalmente un proyecto de inversión por USD 1.200 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este anuncio, realizado en el marco de la Argentina Week en París por el CEO de la compañía, Marcos Bulgheroni, junto con el ministro de Economía Luis Caputo y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, selló un hito clave dentro del régimen: el primer RIGI para petróleo convencional. A diferencia de la gran mayoría de los proyectos hidrocarburíferos presentados hasta el momento (enfocados en la explotación no convencional de Vaca Muerta), este plan apunta de lleno a la recuperación terciaria en el yacimiento Cerro Dragón (Cuenca del Golfo San Jorge).

Ignacio Torres le da la mano a Marcos Bulgheroni. Al lado, miran Luis Caputo y Diego Santilli.

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