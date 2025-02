Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los gremios docentes de Santa Cruz, ADOSAC y AMET, esperan la nueva convocatoria del Gobierno para retomar la negociación colectiva.

En el primer encuentro, se propuso el siguiente aumento salarial: 2% en febrero, 2% en marzo, 2% en abril, 1,9% en mayo y 1,9% en junio.

Mónica Galván, César Alegre, Miguel Del Plá y Adriana Astolfo, referentes de ADOSAC en conferencia de prensa tras la oferta salarial del Gobierno. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

ADOSAC

El sindicato envió al cierre de la semana pasada un escrito al Ministerio de Trabajo solicitando que en esta jornada se retome la mesa de debate, pero no hubo respuesta.

En congreso provincial definieron rechazar la oferta salarial al considerarla “alejada del costo de vida y del pedido de salir de la línea de pobreza”.

Además, demandaron “la implementación de la cláusula gatillo, pago del título en el doble cargo, titularizaciones”, entre otros aspectos laborales.

Tras declarar el “estado de alerta y movilización para la semana del 17 de febrero”, señalaron que “el Gobierno será el responsable del no inicio de clases en caso que la recomposición salarial no sea acorde a la canasta básica de la Patagonia”. El gremio sostiene que ese costo asciende a $1.300.000 mensual.

Para la próxima audiencia, los docentes pidieron por la participación de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; la ministra de Economía, Marilina Jaramillo; y su par de Trabajo, Ezequiel Verbes.

Gustavo Basiglio, secretario general de AMET. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Educación técnica

El secretario general de la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Gustavo Basiglio, precisó a La Opinión Austral que “la discusión salarial inició con una propuesta insuficiente, con anterioridad se pidió al Gobierno que asistan funcionarios con decisión de poder y eso no ocurrió. Esperamos que se explique cuál es la hoja de ruta de la negociación”.

Observó que la oferta de aproximadamente “un 10% en cinco tramos no fue explicada de forma precisa en la paritaria. No es la cláusula gatillo que se solicitó. Esta es la mejor herramienta”. Remarcó que “en la paritaria no hubo discusión”.

Precisó que “la buena fe de parte de los gremios está implícita en la negociación”, sin embargo alertó que “queremos evitar que le inicio de clases sea con medidas de fuerza”.

De esta manera, pidió al Poder Ejecutivo “utilizar las herramientas legales para llegar a un acuerdo mediante el debate”.

Legisladora

Por su parte, la diputada nacional por la UCR Radical, Roxana Reyes, dijo al Gobierno por redes sociales que “destine fondos a la educación“. Mostró preocupación por los salarios de los docentes y por el “bienestar de los alumnos”.

Este aumento no refleja el costo de vida ni garantiza un salario digno para los docentes. Así, no se recompone el deterioro salarial causado por la inflación”, argumentó la legisladora que representa a Santa Cruz en el Congreso de la Nación.

Además, observó que se debería “estar discutiendo un plan de mejora de infraestructura escolar”.