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La concentración de la primera plana del gobierno de Javier Milei está puesta en el informe de gestión que dará el próximo miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso Nacional. Entre la caída económica que mostró el Indec, los ruidos internos y la reforma electoral, se esperan escenas de alto voltaje político con la participación del Presidente.

Desde la llegada de La Libertad Avanza, en la Casa Rosada sostienen que “la imagen positiva de Milei está para gastarla”. Así se plantaron con constancia frente a las preguntas de la prensa acreditada en los pasillos: “¿No les preocupa el impacto electoral de casi congelar las jubilaciones?” Una consulta aplicable a cualquier sector ajustado, como trabajadores formales privados, docentes, policías; personas con discapacidad.

La respuesta de una alta fuente con acceso constante al despacho presidencial fue siempre la misma: “no se puede gobernar pensando en el costo político”.

Era algo que marcaba un antes y un después en Balcarce 50, que venía de un conductor que aplicaba la dinámica opuesta: “A no se puede mandar al Congreso porque no están los votos”, decía; “B es inviable porque se enojan los empresarios y/o sindicatos”; y así.

Pero aquel entonces en que la máxima violeta de no dejar de pisar el acelerador con el ajuste, la motosierra, la agenda reformista y la batalla cultural, choca con la actualidad, con un electorado que parece no tan preocupado por ver acción política, sino más bien de vuelta en la inflación, en pagar las cuentas a fin de mes, las deudas, o incluso, en cubrir los gastos de comida.

Es una diferencia importante a la hora de poner en juego el capital político. Las encuestas de la última semana ratificaron que a Milei le está costando recuperar el apoyo mayoritario que supo apostar. Las mediciones que superaban los 50 puntos de positiva, hoy rozan los 30 en algunos casos y la caída por ahora no se detiene.

Recién llegado de Israel, Milei igualmente mira el 2027 y no duda en buscar la reelección. “Me voy a presentar”, reiteró esta semana en otra entrevista con Neura: “No solo voy a terminar este mandato, sino que voy a aplicar a otro si creo que hice las cosas bien. Pero eso después lo decide la gente”.

Para recuperar elasticidad alrededor de la aceptación de su modelo económico y político, es decir pagar costos por ciertas medidas pero amortizarlos luego, Milei apuesta a que la desaceleración de la inflación a partir de abril y la presentación de Adorni en el Congreso puedan servir para salir del cortocircuito que afecta su gobierno.

Adorni irá a una silla “eléctrica”

El asunto es no electrocutarse. El Jefe de Gabinete se sentará en una silla “eléctrica” que será el foco de tensión de la semana. Lo espera la oposición férrea, los aliados que prometen no alinearse “en esta” y la atención pública.

El informe de gestión durará poco menos de una hora, según estiman en el entorno de Adorni. Luego, escuchará a las bancadas y responderá preguntas. Más allá del prometido espectáculo para el cual los libertarios sugirieron tener listos los pochoclos, será interesante el tono que escoja cada sector. El que se enoja, pierde, dicen.

“Un poquito de picante le va a imprimir, pero los que griten o lo insulten van a quedar en evidencia”, aseguraron fuentes que trabajan con Adorni en los preparativos a La Opinión Austral. “Va a ser un discurso serio institucional y técnico, igualmente”, marcaron.

El gobierno hará esfuerzos por dejar atrás los escándalos que casi mantuvieron en shock a la Rosada durante el último mes, al estilo de su antecesor. Y no sólo se enfoca en Adorni.

La Casa Rosada en movimiento, pero sin prensa, respira

La jugada fuerte de esta semana de la mesa política por recuperar centralidad se dio con el envío de la reforma electoral al Congreso. “Es importante tener en cuenta que este paquete no le conviene al oficialismo de turno, más bien le quita herramientas”, juran los alfiles violetas que rechazan que sea parte de la estrategia para ganar en 2027.

La propuesta de La Libertad Avanza ingresó por el Senado y busca, entre otros artículos, eliminar las PASO bajo argumento de reducir los gastos de la política. De aprobarse, cada partido deberá resolver su interna. Es un debate que hará ruido, aunque recién está en la etapa de tratativas.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene activas reuniones con gobernadores al respecto. La acompaña en cada encuentro el ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador del oficialismo, Eduardo “Lule” Menem. Se espera que la ronda incluya a todos los mandatarios que acordaron adelantos de coparticipación para sus provincias, como el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal. Esta semana fue el turno de Leandro Zdero de Chaco.

Por lo pronto, lo que en las redes llaman “Adornigate” se tradujo en Balcarce 50 en pasillos vacíos, poco movimiento y apenas alguna reunión de mesa política. Una conferencia de prensa para el olvido en un intento de retomar el rol de vocero; contados ingresos de Milei por asuntos oficiales. El último jueves recibió al poderoso empresario dueño de la empresa de ciberseguridad Palantir, Peter Thiel, por ejemplo.

Desde ese día, la prensa tiene prohibido el ingreso a la Casa de Gobierno. Una decisión del Presidente de la Nación, aplicada por Casa Militar, que no hay con qué compararla porque nunca ocurrió. Se expresaron diversas entidades representantes del periodismo en contra del acto de censura, como FOPEA, ADEPA, AEDBA.

La mesa política siente el respiro y volverá a reunirse a las 11 el próximo lunes. No solo por el cierre “preventivo” de la Sala de Prensa sino por el alivio que le dio la Justicia a Adorni con el archivo de la causa que dio comienzo al declive de su figura y lo puso bajo sospecha de presunto enriquecimiento ilícito. Se cerró así el capítulo sobre el viaje de su esposa en el avión presidencial a Nueva York.

En el gobierno esperan que sea la primera señal amigable por parte de un sector de la Justicia que se muestra muy activo para investigarlo. Coincidió con el celebrado fallo que rehabilita la reforma laboral y que la CGT (marchan el 30 de abril) apelará.

No son pocos, de todos modos, los escépticos en las filas libertarias que mantienen estricta atención a lo que podrían ser otras semanas de “pochoclos” pero sólo para la oposición, donde están expectantes por la causa Libra, Andis y las consecuencias del levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni a fin de estudiar la trazabilidad del dinero que manejaron con su esposa desde 2022, incluidas billeteras virtuales y empresas cripto.

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