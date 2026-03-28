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Falta poco más de tres meses para el Mundial de Fútbol y en el gobierno de Javier Milei empiezan a descontar los días para que el clima político tormentoso vire al fervor por la Selección Nacional. La Casa Rosada se defiende como puede entre los escándalos que rodean al jefe de Gabinete Manuel Adorni y la celebración por el fallo sobre YPF; entre bolsillos que agonizan y la proyección de una cosecha récord que fortalezca las reservas.

Qué hará Milei con todos esos frentes hasta entonces es la primera gran incógnita de las dos que lo acechan este año, preelectoral. Para la segunda, no hay nada que pueda hacer, depende de la voluntad que tengan los estadounidenses en noviembre de respaldar o no en las urnas de medio término a su socio político y financiero, el republiano Donald Trump.

En el plano económico, el líder de La Libertad Avanza parece tener algunas decisiones tomadas. A través de las redes sociales, ensalzó el resultado del Estimador mensual de actividad económica (EMAE) del mes de enero último que publicó el Indec, con una suba mensual desestacionalizada del 0,4%.

En el agro se registró una mejora del 25% interanual, en la explotación de minas y canteras casi del 10%. Convive con derrumbes en comercios, industria manufacturera y otros. La disparidad de crecimiento entre sectores evidencia un dato insoslayable: los más afectados son los que más empleo generan.

Para los trabajadores con empleo registrado privado, las paritarias que se firmaron esta semana no superan el 2% mensual, como la de Comercio. El panorama para los salarios ya agonizantes por el ajuste generalizado, es desolador teniendo en cuenta mediciones privadas de inflación que anticipan que marzo rondará el 3%.

El alza mensual de los precios está superando hace rato las actualizaciones salariales. Pero el gobierno mira otro frente y se entusiasma con un efecto derrame. Es así que el ministro de Economía, Luis Caputo, vaticinó esta semana que se viene una “cosecha récord” del campo.

“Pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones). Nuestras estimaciones son que en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3,700 millones de dólares con respecto al año pasado”, celebró y prometió “seguir acumulando reservas, de manera inteligente”.

Meses duros para Milei: nada de lo que no se haya recuperado antes

En ese marco, Milei se prepara unos meses duros, según lo reflejan todas las recientes encuestas, donde su imagen positiva experimenta una caída pronunciada mientras crece la negativa. Nada de lo que no se haya recuperado antes.

Por lo pronto, atrás quedó la calma para aprobar la reforma laboral y Milei ensaya cómo retomar la centralidad de la agenda política. Hubo un intento esta semana en la que se conmemoró el 24 de marzo de 1976 por proponer la “memoria completa”, pero las masivas manifestaciones contra la última dictadura militar fueron contundentes y coparon la conversación pública.

Hubo más por destacar el paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional, pero las audiencias sobre la Ley de Glaciares generaron atención en redes sociales con los cien mil inscriptos y un ruidoso 1% que pudo expresarse en Diputados y lo hizo mayoritariamente por el cuidado del agua dulce. Por ahora, quedó sin definiciones la firma del dictamen para que se trate en la Cámara baja (con media sanción del Senado).

Respaldo “intacto” para el jefe de Gabiente, Manuel Adorni

Por su parte, el respaldo a Adorni está “intacto”, tal cual marcó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su permanencia supera la propia interna del gobierno. Para el próximo miércoles planifica dar otra conferencia de prensa y mantendrá el alto perfil al lado de Milei en varias actividades más, adelantaron a La Opinión Austral fuentes de la Casa Rosada.

Si bien hay preocupación por el avance de la investigación judicial sobre su patrimonio y otros movimientos que se suman a la ruidosa causa $Libra, en el caso de Adorni son pocos los que preferirían lidiar con un eventual reemplazo que sería definido por “El Jefe”, Karina Milei.

Tal es así que desde el sector que responde al asesor Santiago Caputo colaboran con el jefe de Gabinete en este momento difícil.

Ya para el viernes, desde la misma oficina trabajaron en destacar que no es casual que el histórico fallo de la Justicia estadounidense a favor del Estado argentino sobre la expropiación de YPF haya ocurrido durante la gestión de Milei, luego de extenderse en la adversidad desde el 2012.

Así lo planteó el Jefe de Estado en cadena nacional el último viernes, rodeado de los funcionarios involucrados, entre los que se lucieron los del caputismo: María Ibarzabal Murphy, la secretaria de Legal y Técnica; y Sebastián Amerio, procurador del Tesoro y exviceministro de Justicia.

Milei agradeció también a la gestión de Horacio Marín, presidente de YPF, y apuntó más fiel a su estilo contra quienes impulsaron la expropiación del 51% de la petrolera que luego aprobó el Congreso en 2012: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador bonaerense (por entonces ministro de Economía nacional) Axel Kicillof.

Desde esa oposición férrea no dudaron tampoco en celebrar el fallo de la Justicia de los Estados Unidos que, en definitiva, les da la razón. Hicieron hincapié en que esa decisión permitió el desarrollo del Yacimiento Vaca Muerta, cuya producción -Gasoducto Néstor Kirchner mediante- sostiene el superávit energético actual del que gozan las cuentas del gobierno de Milei.

Las diversas tribus de ese peronismo ensayan por estas horas cómo convertir el histórico fallo en un momento bisagra para el denostado discurso que empodera las políticas de Estado y que está en crisis desde mucho antes que el triunfo presidencial de Milei. Nada de lo que no se hayan recuperado antes.

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