La Plataforma H2 Argentina está intensificando sus gestiones con el Gobierno nacional y actores clave como YPF para avanzar en un sostenido diálogo que se encamine hacia la sanción de una Ley Nacional de Desarrollo de Hidrógeno.

Juan Carlos Villalonga, presidente de la Plataforma, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos y detalló las reuniones de “alto nivel” que buscan generar una “clara comprensión” del vasto potencial de esta industria en el país.

Juan Carlos Villalonga de Plataforma H2 Argentina con el diario La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Diálogo abierto

En sus declaraciones, reveló que mantuvieron un encuentro “muy bueno” con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al que asistieron varios representantes de empresas del sector, junto con representantes de la Unión Europea y un actor relevante del sector eléctrico argentino.

La reacción de Francos a las exposiciones fue “bastante racional“. “Creo que Francos es una persona experimentada que conoce lo que significa los instrumentos que el Estado tiene que poner a disposición como para que una actividad económica pueda comenzar a caminar dentro del país“, afirmó.

Santa Cruz y Chubut se sostienen como las dos provincias de mayor interés por el hidrógeno.

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de “alto nivel” con los directivos de YPF. Destacó que la empresa petrolera es un “actor importante” y relevante para el Gobierno Nacional en términos de consulta, y que seguramente será “un actor claro y de magnitud” en el desarrollo del hidrógeno. También se reunieron con el responsable del área de Energía y Minería del gobierno actual.

Política de Estado

El objetivo principal de estas conversaciones es lograr el convencimiento y la comprensión del Ejecutivo Nacional, ya que esto “determina el comportamiento luego del oficialismo dentro del Congreso“. Villalonga enfatizó la importancia de alcanzar “instrumentos consensuados con una importante base de consenso para que se transforme en política de Estado y política creíble para los inversores”.

Si bien reconoció que se dio un “paso firme” al estar “hablando en otro tono con el Gobierno Nacional” para conseguir la ley, matizó las expectativas.

Las “características del Gobierno Nacional y las prioridades que ha puesto hacen que no esté con una sensibilidad y con una dedicación a los temas de desarrollo industrial“. Considera que, más allá de Vaca Muerta o la minería, el Gobierno no tiene en su radar “cómo hacer para que determinados sectores industriales se dinamicen”. Por ello, insiste en que no se trata de una única reunión, sino de una “conversación” continua que requiere tiempo y maduración para que el Ejecutivo comprenda a fondo el tema.

el Embajador por la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico y Guillermo Francos.

Villalonga marcó que la ley nacional para este vector energético debe salir por consenso.

Dejó en claro que la Ley de Hidrógeno no será el resultado de una “pulseada” en el Congreso, sino de un consenso amplio para garantizar su estabilidad y credibilidad ante los inversores. “No tiene sentido que un instrumento para que sea la base fundante del desarrollo del hidrógeno en Argentina sea una ley que sale con 50 y 50% de votos a favor y en contra, no tiene sentido porque además no serviría”, afirmó.

Si bien reconoció la urgencia de Argentina por señales claras y dinamismo económico, subrayó que el desarrollo del hidrógeno es un proceso de largo plazo. “Argentina necesita colocarse en la mesa de conversación global del instituto de hidrógeno. Necesita estar allí presente”, dijo, pero aclaró que las inversiones significativas se esperan para 2030 en adelante. A pesar de la ralentización global, instó a tener “mesura y mucha madurez para mirar esto”.

En este panorama, Santa Cruz emerge como una provincia “privilegiada”, ya que “la mayor parte de los proyectos que se están pensando o incluso ya de algún modo desarrollando en etapas preliminares están en Santa Cruz”. Villalonga destacó que ya hay inversores “alquilando tierras importantes porciones de tierra para el futuro desarrollo de estos parques”, lo que demuestra un “compromiso concreto” y la inyección de capital en etapas preliminares. La ejecución de la gran inversión, no obstante, dependerá de la existencia de un mercado global y contratos de venta.

RIGI

Sobre la necesidad que el hidrógeno cuente con una normativa especial que se desprenda del RIGI, Villalonga precisó que hubo avances. “El año pasado el Gobierno no tenía intención de trabajar en ningún tipo de normativa específica, hoy la conversación es que habrá un régimen especial para el hidrógeno“. Esto, para la Plataforma H2 Argentina, representa todo un avance”, concluyó.