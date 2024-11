Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

En los últimos días Puerto Deseado fue protagonista nuevamente por el accionar del sindicato de los estibadores que habían impedido el desembarco del buque mercante Varamo y luego del intento de bloqueo de la planta Vepez.

En La Opinión Austral y La Opinión Zona Norte, como en la Radio LU 12 AM 680 de Río Gallegos y laopinionaustral.com.ar, tuvo y tiene un tratamiento y seguimiento por la gravedad que significó el conflicto.

El buque finalmente regresó a Puerto Deseado el jueves a las 5:30 horas, tal como anticipó La Opinión Austral, y pudo cumplir su descarga y carga. El gobernador Claudio Vidal supervisó esas tareas y, además fue a la planta Vepez, donde se reunió con su presidente y propietario Luis Jones.

En ese encuentro también se analizó lo que hizo Vidal en su reciente viaje a China, donde acordó con la empresa Hongdong Fisheries Co. Ltd. una inversión millonaria para la provincia. La propuesta de inversión incluye la realización de una planta pesquera, la modernización de la infraestructura portuaria (mejoras en los cinco puertos provinciales), y la construcción de astilleros.

El Gobernador, junto a parte de su Gabinete, recorrieron el puerto de Puerto Deseado

El anuncio de Vidal tuvo duros planteos, como así también voces que defienden la iniciativa.

En relación al tema del cruce con los estibadores y el sindicato, el gobierno hizo una presentación judicial, pidió una multa millonaria y el gobernador dejó una frase contundente: “Estos tipos no van tomar ni parar nunca más un puerto”.

La Opinión Austral habló con Luis Jones, una semana después de que intentaran “copar” su empresa y fue contundente al analizar el resultado: “Los sindicalistas tomaron toda la sopa”.

¿Cómo fue el encuentro del jueves pasado con el gobernador Vidal cuando visitó la planta Vepez?

Fue muy bueno. O sea, tuvo mucha aceptación la actitud de Claudio en la gente común del pueblo. Sí, eso es lo importante, tuvo mucha aceptación. Y la verdad que tomaron toda la sopa, esta es la realidad.

¿Cómo reaccionaron los empleados? ¿Cómo fue ese momento cuando estuvo recorriendo? ¿Qué pasó ahí?

La gente esperaba algo así, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas. La gente primero vio con sorpresa al gobernador tan temprano a la mañana dentro del frigorífico. Segundo, estuvieron charlando con él y creo que les cayó muy bien el hecho que un mandatario de ese nivel se preocupe por ellos, por saber cómo estaban, que hace cuánto tiempo trabajaban, si habían estado anteriormente en alguna planta que hiciese este tipo de proceso. Y creo que eso a la gente le cae bien, saber que alguien viene a preocuparse de qué es lo que está haciendo. El mensaje también fue para el tema gremial: creo que esa fue la mayor contundencia. Sí, fue un mensaje claro a todos, no solo a los gremialistas sino a las empresas.

¿Por qué a las empresas?

Porque las empresas necesitaban tener ese mensaje de liderazgo del gobernador. Y cuando vos tenés a alguien que está a la cabeza de un problema, es mucho más fácil que todos lo sigamos para solucionarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los gremialistas tienen que poner su parte. Pero las empresas también. Y el gobierno poniendo esta cuota de voluntad y de estar en el lugar y de liderar para resolver el tema, creo que las cuestiones son mucho más fáciles. Yo creo que todos podemos equivocarnos. Y vamos a suponer que fue una equivocación lo que pasó de parte del gremio y que de todos lados vamos a poner la voluntad para que no se vuelva a repetir y podamos hacer que la actividad se desarrolle con tranquilidad. Creo que eso va a beneficiar a todos.

¿La empresa tiene alguna autocrítica? ¿Hay alguna falencia? ¿Algo por el cual el gremio hizo esto? Porque a futuro puede volver a pasar…

No creo que vuelva a pasar a futuro porque no tenemos relación con la empresa de estibaje. Falencias con ellos no tuvimos ninguna, debemos tener un montón, pero con ellos ninguna porque la verdad no interactuamos con la gente de la estiba. Hoy no hay nada que justifique ese accionar absolutamente patoteril. Nada. Y si hay algo, para eso el Estado está, para ejercer los controles y las sanciones que corresponden y ellos tienen dónde denunciar cualquier duda que tengan para que las cosas se revisen. De la misma manera, las empresas tenemos las mismas herramientas. Entonces, a mí me parece que sobre todo lo que hay que entender es que hay que empezar a respetar las instituciones, para qué están. Y el Ministerio de Trabajo, desde su lugar, tiene que hacer respetar la función que le corresponde. Dice el refrán: que todo lo mejor repartido en el mundo es la verdad. Todos queremos tenerla. Y creo que este es un claro ejemplo de eso.

¿Y cómo ve el futuro del sindicalista Alejandro Blatt, después del intento del bloqueo, más lo del barco mercante Varamo, que se tuvo que ir y volvió días después?

Creo que poco a poco van a ir perdiendo fuerza, él y su sindicato. Cuando los enfrentás ya no es lo mismo. Todos estos son locos porque los dejás en su locura, pero cuando los empezás a acotar no funcionan igual. Y este fue un mensaje también para los demás sindicatos y para las empresas en general. Para los que estamos trabajando nos viene bárbaro. Generamos empleo, estamos en expansión. Tenemos la tranquilidad de que no va a ser tan fácil que te rompan las pelotas de nuevo.

¿Qué pérdida tuvo la empresa? ¿Cuál fue el impacto del otro día? ¿Se puede evaluar eso o no?

No, no se puede evaluar. Si te lo diría, te diría una mentira porque justo agarró un fin de semana y no fue tanto. Creo que lo más destacable de esto no es lo que perdimos sino que de una vez por todas había que enfrentarlos y sacar a la luz la extorsión que hacían. Siempre digo lo mismo: yo estoy en una ciudad, como es Puerto Deseado, donde el 80% de los gerentes de empresas extranjeras vive ahí. Y el gerente va a hacer las compras o va a llevar a los chicos a la escuela o a cargar combustible y no quiere cruzarse con nadie. No discute con nadie, no pelea con nadie. La diferencia es que esta empresa es mía, Vepez es mía, y me peleé hasta con mi mujer por defenderla bien. Esta es la gran diferencia que hace cuando los dueños estamos en el lugar…

¿Hubo más demanda laboral a partir de esto?

La demanda laboral es imposible pararla. Hoy tenemos 220 personas, todos los días es un ir y venir de gente. La verdad es que eso también te lleva a la reflexión de cómo está el lugar, ¿no? No deja de ser una ciudad chica. Veo esto y me lleva un poco a la realidad que la cosa está muy mal en serio.

¿Cómo analiza la decisión del gobierno y el acuerdo para que una empresa china empiece a operar en la provincia?

Primero, no hay que tenerle miedo a los cambios porque el mundo cambia, evoluciona. Nosotros tenemos que subirnos a esos cambios, sino nos quedamos fuera del lugar. Segundo, que las embarcaciones que están en la milla 201 no pueden pescar dentro de las aguas jurisdiccionales por el hecho de que hay un sistema de control, hay un monitoreo satelital incorporado en cada barco que da el posicionamiento, que da dónde está. Con lo cual ese riesgo es casi imposible de que se cumpla. Muchos de la actividad les tienen miedo: “Estos tipos pescan acá y son competencia nuestra.” Sí, es cierto, pescan en la milla 201. No es ilegal porque son aguas internacionales. Y van a seguir siendo competencia entren o no a los puertos argentinos. El otro tema es que toda esa flota recala en el Uruguay, en Montevideo. De hecho han desarrollado un puerto exclusivamente para esta flota, o sea que pescan frente a nuestras costas en la milla 201 y entran en el Uruguay. Yo prefiero, ya que pescan en la milla 201, que entren a mi provincia. Por lo menos me voy a llevar algo de lo que hoy no me llevo nada. Y otra cosa: hay que empezar a entender de qué se trata la pesca y el efecto multiplicador que tienen distintas actividades, como son proveedores de combustible, de víveres, prestadores de servicios de talleres navales, de transporte, de insumos, de un efecto multiplicador que no es solo porque tiene cuatro tripulantes y entra a un puerto. Si nosotros dimensionamos lo que son los astilleros, lo que es el movimiento en el puerto y todo, ¿de cuánto volumen de trabajo estamos hablando que hoy se va a un país vecino? ¿Por qué no puede quedar algo de eso en nuestra provincia? Si aunque no entren en nuestra provincia, igual van a seguir existiendo, igual van a seguir pescando donde lo hacen hoy, y encima ese dinero va a ir a parar a otro lado. Entonces, yo creo que hay que perderle el miedo a esos mitos. Lo que sí hay que hacer es hacer las cosas bien, con las reglas de juego que tenemos todos, y no tenerle miedo a la competencia, todas las cosas cambian. Un día había una YPF en la provincia y un día desapareció, y el mundo tiene que seguir andando. Esto básicamente, es lo que uno está pensando bien.

Cuando hablan de astilleros, del tema de los puertos, ¿de qué plazos estamos hablando? Porque hoy Puerto Deseado, por ejemplo, no tiene la infraestructura ¿Qué es lo que se haría? ¿Cómo sería este proyecto?

Yo desconozco el proyecto final, los detalles de la oferta y la negociación que tienen con esta empresa. Lo que yo digo es que cualquier cosa que se adelante o proyecte en un tratado es beneficiosa porque no entrarán barcos, pero va a haber gente construyendo un muelle. No habrá barcos, pero habrá gente construyendo depósitos de combustible. No habrá barcos, pero habrá gente ya iniciando actividades de documentación. O sea, el derrame de la cascada en puestos de trabajo es infinito. ¡No tenemos idea dónde termina!

¿Y cómo va a impactar, por ejemplo, en las pesqueras radicadas en Santa Cruz? ¿Qué analizan o qué dicen de esto?

En la empresa nuestra no va a impactar absolutamente en nada porque nosotros no nos dedicamos al calamar, nos dedicamos a la merluza y al langostino. Seguramente hay empresas que se dedican al calamar, pero no creo que sea tanto el impacto porque ya hoy pescan en la milla 201 y ya hoy ese producto está en el comercio internacional. Con lo cual, no creo que sufra un impacto en el tema de competencia de comercio, porque hoy ya existe el producto y ya se está vendiendo. Esta es la única realidad. No es que vamos a crear una flota nueva, que va a pescar y va a haber más competencia en el sector. Hoy ya lo están haciendo.

¿Pudo hablar este tema puntualmente con el gobernador el otro día?

Sí, charlamos de este tema y obviamente le di mi punto de opinión y entiendo que su gran preocupación es crear fuentes de trabajo. Y es lógico que va a buscar todo tipo de alternativa para hacerlo porque tiene un estado económicamente colapsado y es obvio que va a buscar hasta la última alternativa para crear puestos de trabajo; con lo cual, desde ese punto de vista, es más que entendible y aparte no lo veo, cuando empiezo a desmenuzar el tema. No veo grandes complicaciones ni siquiera de soberanía. Hoy por nuestras aguas nacionales transitan infinidad de barcos con banderas extranjeras, de distintos rubros, mercantes, petroleros, remolcadores, pesqueros. “La llegada de la empresa china es lo que Santa Cruz necesita”. No veo dónde afecta ni siquiera la cuestión de soberanía.

Hace unos días el analista César Lerena, especializado en la pesca, destacó que Vidal estaba regalando la soberanía nacional a partir del ingreso de esta empresa.

No, yo no creo que porque ingrese una empresa al mar argentino el mar argentino va a dejar de ser nuestro. Simplemente una embarcación transitando, no en actividad de pesca, en tránsito en aguas jurisdiccionales argentinas. Si abren un mapeo satelital de las aguas argentinas, inclusive hasta aguas interiores como pueden ser algunos ríos en el norte, verán barcos cerealeros, gasíferos, petroleros, remolcadores, pesqueros, mercantes… Va a ser uno más de los que tanto circula por aguas nacionales. Vamos a ver cómo evoluciona esto.

Si desembarca esta empresa china y con todo lo que hay para desarrollar, ¿es posible que a Vepez y a otras pesqueras les interese participar en algo de todo lo que se va a producir, construir, desarrollar?

La verdad que no sé la cantidad de oportunidades que pueden aparecer. Obviamente, si hay oportunidades, las evaluaremos. Y si sirven, obviamente que nos acoplaremos a eso. Hasta hoy, realmente, ni siquiera lo pensamos, ni lo evaluamos, ni nada. Hablo simplemente desde el tema pesquero, desde el tema logístico, pero las oportunidades siempre salen día a día. Hoy no las evalúo.

La semana pasada Fernando Alvarez Campos, de Conarpesa, salió a apoyar también este desarrollo. ¿Hay sintonía entre todas las pesqueras?

Sí, Fernando es un viejo contrincante y un viejo amigo a la vez. Creo que es de una de las personas que más sabe de la pesca en la Argentina. En esto medianamente coincidimos ambos en que no vemos el gran perjuicio que puede traerle a la pesca en la Argentina. Honestamente, trae más beneficios que perjuicios.

COIMAS EN LA PESCA: “NO HAY DENUNCIAS”

El empresario Luis Jones dijo a La Opinión Austral que hasta ahora no conoce ninguna denuncia con pruebas. “Si hubiera algo, la justicia tiene que hablar”. El tema fue tapa de La Opinión Austral. El diputado Gustavo Pulti pidió informes, pero aún no trascendieron si hubo resultados.

¿Cómo se lucha contra la pesca ilegal? ¿Cómo se revierte? Porque está tan instalado el tema, que los chinos vienen a pescar en el mar argentino y se llevan todo.

Con la tecnología que hay hoy es imposible que un buque entre a aguas jurisdiccionales en la Argentina y no lo detectemos. Tendríamos que ir al edificio Guardacosta en Capital Federal, ver cómo funciona el monitoreo satelital, el posicionamiento, hay posicionamientos internacionales. Más allá de eso tenemos patrullajes de la prefectura naval. Esto no quita que alguno quiera hacerse el pícaro, pero no es que entra una flota al mar argentino a realizar una pesca ilegal. Alguno hará el intento pero si nosotros vamos y miramos, el 99,99% de los barcos están fuera de la milla 200. Obviamente son aguas internacionales, tienen derecho ellos de ir a pescar ahí como lo tenemos nosotros también. Lo que pasa es que la flota argentina no tiene esa necesidad porque dentro de las aguas jurisdiccionales también se encuentran los recursos que necesitamos, pero no están cometiendo una infracción.

Claudio Vidal recorrió la pesquera Vepez.

¿Cómo está hoy el tema de la cuota de la merluza?

Está en discusión. La provincia de Santa Cruz es uno de los actores que más está peleando para obtener la cantidad de cuota que necesita para mantener su producción activa a lo largo de toda la provincia. Y en eso sí damos una pelea espalda con espalda. Eso es lo que hoy se encuentran peleando las autoridades provinciales y el Consejo Federal Pesquero, que es la cuota para Santa Cruz. Es lo que después todas las empresas necesitamos para operar en la provincia. Nos parece muy bien lo que hoy está haciendo el gobierno provincial en el Consejo Federal Pesquero. Y sobre todo el papel del ministro Gustavo Martínez.

¿Qué se sabe sobre las denuncias de pedidos de coima que se conocieron en septiembre, donde acusaban a empresarios del sector, funcionarios del gobierno nacional? ¿Se analizó en la industria?¿Hay preocupación?

Yo la verdad que escuché, pero todavía no vi ninguna denuncia. Entonces, creo que cuando se hacen cosas de este estilo, tiene que ser con la seriedad que corresponde y para eso se necesita hacer la denuncia correspondiente porque si no después queda solamente en comentario y en realidad no vemos nada.

El diputado marplatense Gustavo Pulti hizo una presentación muy amplia ante la justicia, donde le pidió respuestas a la Cancillería, a la Embajada de Estados Unidos, al gobierno, pidió a todos lados…

Pedir se puede pedir. Lo que necesitamos ver son los resultados. Yo todavía no vi ninguno. Es la única realidad. No puedo juzgar ni a una parte ni a la otra. Sería hablar por hablar. Me convertiría en un opinólogo a los cuales critico. ¡Generó tanto ruido!, pero es cierto que el tema quedó quieto. Nosotros tenemos que ver cuáles son las realidades en los lugares que corresponden y en este caso es en la justicia.

