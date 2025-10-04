Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al vértigo que el presidente de la Nación, Javier Milei, le está imprimiendo a una campaña a la que ya no le falta ningún escándalo, se suma la prueba extrema que encabeza su ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington DC para convencer al Tesoro de los Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent, de que no hay más tiempo para concretar el salvataje, ni alcanzan los contundentes gestos políticos, tal cual lo demuestran el precio del dólar y el alza del Riesgo País. Si la Casa Blanca no confirma este lunes el envío de fondos directos, como lo esperan en Olivos, la salud de La Libertad Avanza pasará a estado crítico.

La Argentina es el único país de la región donde en 2025 creció el Riesgo País. Después del ajuste más grande de la historia, de la devaluación del 118% del 2023, los meses de superávit fiscal, las cosechas récord del campo (la de soja 2024/2025 fue la mejor de los últimos 6 años), los generosos blanqueos, los alivios impositivos como la baja en bienes personales, los envíos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el nuevo acuerdo de deuda sellado en abril de este año; nada fue suficiente para acumular reservas en el Banco Central.

El índice que elabora el J.P. Morgan y que mide la capacidad que tiene un país para afrontar sus deudas llegó a 1.263 puntos básicos. La desconfianza en el país se duplicó en los últimos dos años según esa medición, algo que sería extraño en el marco de la sintonía total de Donald Trump con Milei, pero, no lo es porque faltan dólares. El Gobierno sólo ve una solución: un envío urgente desde el norte.

Para eso viajó de emergencia Caputo a Washington. Después de que Bessent saliera a aclarar que “solo se negocia un swap de monedas para la Argentina y no habrá dinero de los estadounidenses”, el ministro “Toto” llegó este sábado a la mañana junto a su número 2, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Un desafío colosal: acortar tiempos con EE.UU.

Apenas llegaron se reunieron con Bessent, aunque fuentes cercanas a las tratativas aseguraron a La Opinión Austral que los intercambios durarán todo el fin de semana. Los enviados por Milei enfrentan un desafío colosal: conseguir un anunció para este lunes de los Estados Unidos, antes de que abran los mercados, para que lo reciban puntualmente los bonistas acreedores de deuda argentina y generar de nuevo confianza o, al menos, retornar a la leve calma que le siguió a la novedad de que podría haber un salvataje para Milei.

Aquel mensaje que posteó el miembro del gabinete de Trump en X a fines de septiembre ponía sobre la mesa: 1) un swap de monedas entre el Tesoro y el Banco Central argentino por valor de 20.000 millones dólares; 2) la posibilidad de comprar bonos de la deuda argentina tanto en el mercado primario (recién emitidos) como en el secundario (cuando pasó tiempo de su emisión y son negociados entre los inversores); 3) y de un crédito stand-by significativo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

Eso fue el 24 de septiembre a la mañana. El efecto inmediato hizo que el dólar se alejara del precio de los $1.500 a los que parecía llegar y bajara a $1.350. Por eso, cuando el último jueves Bessent redujo todo a un “swap” (de todos los puntos del salvataje es el que menos garantiza el pago a bonistas por casi 9 mil millones de dólares que debe realizar Milei en enero y julio 2026), las alarmas sonaron en la Casa Rosada.

A última hora del viernes, apareció el FMI. Su directora gerente Kristalina Georgieva contó que habló con Bessent sobre su máximo deudor. El Fondo y el gobierno estadounidense, sin intermediarios del gobierno argentino, dialogaron sobre el futuro del país. “Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de EEUU, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG”, contó la titular del organismo multilateral de crédito para sumar otra vía que podría ser de ayuda para el envío de dólares. Los DEG son la moneda del Fondo.

Georgieva se encuentra este fin de semana en Medio Oriente. Habrá que ver si Caputo y el resto de la delegación que envió Milei se queda toda la semana en Washington y espera a reunirse con la economista húngara. Puede que sea necesario en caso de ultimar las cuestiones técnicas de lo que se haya acordado con Bessent.

Cerca de la bilateral Milei – Trump en la Casa Blanca

Si permanecen allí, incluso podrían estirar el viaje al martes 14 de octubre cuando está agendada la visita de Estado de Milei a los Estados Unidos. Será recibió por Trump en la Casa Blanca para una reunión bilateral. En el gobierno estimaban que la cita en el Salón Oval sería el momento de concretar los anuncios (a pesar de que Bessent ya los había atado al resultado electoral del domingo 26 de octubre). Las dudas sobre si habrá “dinero”, detonaron ese plan.

En la Casa Rosada especulan con que los republicanos hagan todo lo posible para que la reunión con su máximo socio de la región, promotor de las “ideas de occidente y de la libertad”, no ocurra en un marco de corrida sobre el precio local del dólar que evidencie la desconfianza de los mercados en el modelo libertario y ponga en duda la gobernabilidad.

La campaña con Espert y el vínculo narco

Y como si reforzar de golpe las reservas del Banco Central con un envío de Trump no fuera un reto suficiente cuando faltan 21 días para las elecciones legislativas nacionales, la campaña de La Libertad Avanza pasó de compleja a la crisis total.

Milei se la jugó con su apuesta al diputado José Luis Espert para encabezar la lista nacional violeta por la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso del país y donde viene de perder en las urnas locales por casi 14 puntos con el peronismo un mes atrás. Ninguno de los otros dos vértices del Triángulo de Hierro lo querían en ese lugar y se lo advirtieron.

Esta semana, la secretaria general de la Presidencia y jefa de campaña, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, hicieron esfuerzos para contener el escándalo que vinculó a Espert con un empresario argentino detenido por narcotráfico en el sur del país, Federico “Fred” Machado, con pedido de extradición por parte de la Justicia de los Estados Unidos, algo que tiene pendiente por resolver la Corte Suprema de la Nación.

El papelón frente al electorado se volvió mayúsculo por cada titubeo del diputado al intentar explicar su relación con Machado y, encima, al Presidente le trae fuertes ruidos internos, con pedidos intensos en privado y en público para que Espert se baje de la candidatura. Los cuales coincidieron con la arremetida de la oposición en el Congreso que le exige que se corra de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, donde se empezó a discutir la ley de leyes 2026.

Espert no se baja. Milei lo apuntaló en Olivos este viernes a última hora. Lo hizo en contra de los consejos internos y de las exigencias de los aliados del PRO y sólo él sabe bien por qué lo hace.

Señales de gobernabilidad y aliados post urnas

El Presidente estuvo ese mismo viernes con el exmandatario y fundador del partido amarillo, Mauricio Macri, quien también le sugirió que era un error mantenerlo en la boleta que llegará a los bonaerenses.

Era la segunda reunión entre Macri y Milei en los últimos días. Entre las exigencias del norte, tanto del FMI como de los Estados Unidos, se destaca la insistencia por acumular “apoyos políticos”, todos aquellos que el Presidente perdió desde el año pasado. El de Macri desde la campaña porteña, donde se impuso el partido violeta en una elección histórica. El de los gobernadores (los hay del peronismo, del radicalismo y del PRO), desde los cortocircuitos a mitad de año cuando hicieron las cuentas por la pérdida de recursos.

El Fondo y Trump quieren que Milei pueda después de las elecciones poner en marcha las reformas (laboral, previsional e impositiva) que les viene prometiendo para la segunda mitad del mandato. En ese marco, con Macri hicieron público que quedó reactivada la alianza. Lo llamativo es que el posteo del Presidente que así lo confirma, a su vez, aclara: “acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios”.

Bessent quería esperar a ver cómo le va en las elecciones. Macri también. Los gobernadores de Provincias Unidas por ahora no se definen, no cooperan las fuertes críticas del libertario al peronismo cordobés pero habrá que ver qué hacen si llegan los refuerzos de los Estados Unidos. En ese marco, Caputo intentará este fin de semana que el Tesoro entienda la magnitud del descalabro: la plata tendría que estar antes de las urnas legislativas y sea cual sea el resultado si quieren que el Gobierno tenga posibilidades de cara al 2027.

Los números de las encuestas revelan un panorama cada vez más oscuro para La Libertad Avanza. Como ya ha pasado tantas veces, puede que eso se traduzca o no en los comicios. A las sospechas por las coimas en Discapacidad, al escándalo Espert, entre otros, se agregan episodios callejeros como los que viene acumulando el líder libertario. Piedrazos, revoleo de brócolis, huevazos, forcejeos lo siguen desde Lomas de Zamora a Ushuaia y, este fin de semana, a Santa Fe.

Cuando Milei suspendió la caminata por Santa Fe, Caputo estaba sentado con Bessent. Pase lo que pase en el sur o en el norte, la agenda personal del presidente Milei se mantiene intacta y este lunes incluye la presentación de su segundo libro en un microestadio porteño, escenario en el cual tiene planificado encabezar un show en el que volverá a cantar, según prometen los organizadores.

Leé más notas de Florencia Golender