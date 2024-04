El gobierno de La Libertad Avanza acercó a diferentes bloques de legisladores del Congreso de la Nación el nuevo borrador del proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Entre las nuevas definiciones, el equipo político del presidente Javier Milei decidió cambios claves en el futuro de las compañías estatales, entre ellas Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Con la nueva propuesta política del oficialismo -deberá ser tratada por el Congreso de la Nación- aparecen 18 empresas puestas a consideración que fueron segmentadas entre privatización total, privatización o concesión, y en las que el Estado tiene la participación mayor.

Compañías que serán privatizadas totalmente: “Aerolíneas Argentinas SA”, “Energía Argentina SA”, “Radio y Televisión Argentina SE” e “Intercargo SAU”.

Sujetas a privatización o concesión: Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.

Privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las sociedades societarias: Nucleoeléctrica Argentina SA, Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios AA, Nación Bursátil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El interventor de YCRT, Thierry Decoud, con la tapa de LOA.

Que dijo el Interventor

En la edición del domingo 7 pasado, el Grupo La Opinión Austral publicó una entrevista exclusiva con el interventor de YCRT, Thierry Decoud. Entre los aspectos tratados, dejó un adelanto del trabajo que se realizaba desde el Estado nacional con miras a la minera de carbón estatal.

“En cuanto a la privatización, la realidad es que estructuralmente no se puede seguir manteniendo la intervención, por ejemplo, hoy la empresa no es sujeta de pedir créditos. Es una sociedad en un formato intervenido, es una transición temporaria y debería modificarse a una sociedad”, precisó en primer término.

Sin alejarse de esa línea de pensamiento, marcaba que “ahora la discusión es si se transformará en una Sociedad Anónima o una Sociedad del Estado, también puede ser una Sociedad Anónima donde el Estado tenga el 100% de esas acciones o puede ser una mixta o una Sociedad del Estado, estas son las discusiones y las diferentes posturas”, respondió a la consulta de LOA sobre el futuro de la empresa energética.

“Hoy el DNU está vigente para convertirla en una Sociedad Anónima, son discusiones que forman parte de procesos administrativos, la transformación de esta empresa en una sociedad no implica una privatización. Para que un privado quiera comprarla tiene que tener interés, hoy una empresa se la mide por la cantidad de plata que genera, y el año pasado YCRT perdió entre 130 y 140 millones de dólares, entonces no es atractiva”, agregó.

“Entonces, hoy no tiene que perder plata. Es el punto de partida y donde estoy enfocando todas las fuerza para que eso suceda. De ahí surge el esfuerzo y la necesidad de activar otra locomotora para incrementar el transporte con todos los problemas que tenemos y que vamos a tener, pero no debe frenarse. Es indispensable que eso no pase”, completó sus conceptos.

El debate en comisiones podrá iniciar la próxima semana en el Congreso de la Nación, el proyecto último cuenta con 279 artículos al que se suma el paquete de medidas fiscales, entre ellas el regreso de Ganancias.