Este sábado se realizó -como estaba previsto- el inicio del Encuentro Provincial de Militancia en el Club Boca de Río Gallegos, evento que convocó a referentes políticos, sociales y dirigentes de toda la provincia para debatir sobre los desafíos que enfrenta Santa Cruz y construir “un futuro más justo y equitativo“. Bajo la convocatoria del intendente Pablo Grasso, este encuentro se posicionó como un espacio fundamental para reflexionar sobre el rol de la militancia en el contexto de ajuste económico y crisis social. Este año el espacio del jefe comunal de la capital de Santa Cruz organizó encuentros similares en San Julián, Caleta Olivia y otros puntos de la provincia.

Los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas, experiencias y propuestas para fortalecer el tejido social y encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la provincia. Entre los temas centrales que se abordaron en el encuentro se destacaron la situación económica y social de Santa Cruz. Se analizó en profundidad el impacto de las políticas de ajuste en la vida de los santacruceños y se buscaron alternativas para reactivar la economía y generar empleo. También se habló de la producción y la industria; se debatió sobre la importancia de fortalecer el sector productivo como motor de desarrollo y se exploraron nuevas oportunidades para diversificar la matriz productiva, y los derechos de los trabajadores, y se defendió la necesidad de garantizar los derechos laborales y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores santacruceños.

Grasso les pidió medir el termómetro social de cada una de las ciudades santacruceñas. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La primera mesa de trabajo fue sobre la “nueva ley electoral“, con los moderadores Gonzalo Chute, Eloy Echazú y Agostina Mora. El segundo debate fue sobre la “responsabilidad institucional” con los moderadores Soledad Kamú, Lorena Ponce y Alan Bjerring. Mientras que el tercer punto tratado fue el “rol y accionar de la militancia en los intereses de los vecinos“, con los moderadores Carlos Aparicio, María Ester Labado, Néstor González, Federico Bodlovic, Diego Robles, Aldo Aravena y Darío Menna. La coordinación estuvo a cargo de Claudia Picuntureo y Fabio Tornau.

Apertura

Fue el propio Pablo Grasso el que tomó la palabra en el arranque de este Encuentro Provincial. Se subió al escenario a las 12, junto a su par de 28 de Noviembre, Aldo Aravena. Recordó su último viaje a La Rioja y las charlas que mantuvo con los gobernadores e intendentes. “Qué alternativa vamos a mostrar para seguir construyendo juntos una Argentina distinta“, dijo para empezar. Y en seguida, dio un mensaje político: “A muchos compañeros que a lo largo y ancho de la provincia pensaron que este encuentro era para potenciar un candidato o candidata a diputada nacional, dejemos de joder con buscar un candidato, pongámonos a laburar” y añadió: “Para qué querés ser diputado o diputada nacional si primero tenemos que reconstruir el tejido social”.

María Grasso, secretaria de Planeamiento municipal. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese mismo sentido, Grasso se preguntó “qué nos está sucediendo como espacio político en pensar primero en qué candidato vamos a potenciar ¿Y saben qué? Vamos a potenciar a alguien que sea nuevo, puede ser cualquiera de ustedes”, afirmó. Y enfatizó: “Vengan a debatir en los lugares donde se debate política. En las redes sociales somos todos guapos, ahora, lo más fuerte que tenemos nosotros es esto, la militancia; es golpear la puerta y ver qué podemos solucionar, qué termómetro social tenemos en cada una de nuestras ciudades” y agregó: “Nosotros no armamos esto para buscar un candidato, armamos esto para poder darle las herramientas a la militancia para unificar un discurso“.

Luego, Grasso habló de saber “dónde estamos parados” y hasta se refirió a “un presidente desquiciado“. Mencionó que hay dirigentes que dicen que “hay que darle tiempo“, mientras volvieron a privatizar empresas, pedir que se vaya YPF, recorte de los medicamentos, tarifas exorbitantes, por lo que “si le seguimos dando tiempo, lo que va a pasar en la Argentina es que no tenga vuelta atrás“, manifestó. Incluso, deslizó, sin nombrarlo, críticas al Gobierno provincial: “Si tomás una decisión política, te tenés que hacer cargo“, mencionó en referencia al recorte del vademécum de medicamentos de la CSS.

De izq. a der.: Mónica Gutiérrez, Julia Chalub, Moira Lanesan, Soledad Kamú y Eloy Echazú. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Incluso, Grasso habló de los resultados electorales y que, el nuevo Gobierno provincial, con excepción del Gabinete, mantuvo a casi todos los funcionarios. “Tan boludos no éramos entonces“, dijo. Pero aclaró que la iniciativa política ya es de otro sector político. Y se refirió “a los que se fueron”, y dijo: “Depende de nosotros que formemos otros dirigentes que estén parados donde tienen que estar, que no tengan miedo de pelear en defensa de la gente; si nosotros no estamos en contra del Gobierno nacional y Provincial, defendiendo a la gente, después no podemos ir a golpearle la puerta“, mencionó.

Trabajo militante

El diputado por el Pueblo, Eloy Echazú, se mostró contento con el acompañamiento de la militancia. “Siempre es bueno juntarse con la militancia, siempre es bueno hablar de política, encontrarnos”, dijo. Consultado si de cara a lo que viene, tiene renovación el Partido Justicialista, respondió: “Nosotros en el peronismo siempre tenemos un semillero” y añadió: “Acá hay una gran cantidad de jóvenes que realmente están formados, muchos compañeros y compañeras, y la renovación viene siempre, naturalmente“. En esa misma línea, consideró que el PJ “está activo con la militancia de base, social, barrial. Echazú no le escapó a la situación nacional y las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández: “Repudio todo hecho de violencia hacia la mujer” y señaló: “Lo que hizo el expresidente es muy repudiable, él se tiene que hacer cargo, pero no comparto que su error manche a nuestro movimiento justicialista; por los errores de unos, no tienen que culpar a todos“. El diputado se refirió -además- a la discusión por un nuevo sistema electoral. “Se tiene que empezar a hablar, se tiene que empezar a debatir”.

El intendente de 28 de Noviembre, Aldo Aravena, tomó la palabra y destacó la gestión de Grasso. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Aldo Aravena, intendente de la localidad de 28 de Noviembre, también habló con La Opinión Austral. “Esto a nosotros nos hace muy bien“, afirmó. En ese orden, manifestó: “Si nosotros estamos acá hoy, es porque tuvimos una militancia que ha trabajado mucho y bueno, nosotros nos debemos a ellos. Y creo que estos lugares, estos encuentros, nos van a seguir fortaleciendo como lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo”, afirmó. Asimismo, puntualizó: “Lo hacemos con un amor inmenso hacia nuestra gente, hacia nuestra militancia. Así que bueno, contento por lo que se viene dando”. Consultado sobre cómo ve al espacio político, respondió: “La verdad que tenemos que realizarnos nuevamente“. Para Aravena, “hay que continuar con estos espacios; se tienen que seguir dando estas charlas, se tienen que seguir dando estos espacios para entender por ahí un poquito más lo que cada uno de los vecinos vive hoy en día. Tenemos un Gobierno nacional que nos está pisando la cabeza y creo que, unidos, es la única manera de poder dar batalla“, dijo.

Sobre el contexto nacional y la denuncia a Alberto Fernández, sostuvo: “La verdad que es fuerte. Con todo lo que venimos pasando, que nos pase juntamente ahora, es muy difícil” por lo que “nosotros tenemos un lugar importante dentro de la Cuenca Carbonífera que depende totalmente de Nación y estas cosas a nivel nacional repercuten mucho en la Cuenca Carbonífera“. Para finalizar, expresó: “Lo que sí tengo muy claro es que no coincidimos con las políticas que viene implementando (Javier) Milei y obviamente pensamos totalmente diferente a lo que piensa él y lo que quiere hacer con nuestro país, con nuestras provincias. Y fundamentalmente con nuestro yacimiento, que es el que nos da vida a las dos comunidades, tanto Río Turbio como 28 de Noviembre“.

1 de 4 | Ismael Enrique, exvice del CPE. 2 de 4 | Olga Reinoso, de UP. 3 de 4 | Eloy Echazú, diputado UxP. 4 de 4 | Aldo Aravena, intendente de 28.

Otra dirigente que habló con La Opinión Austral fue la concejal de Río Gallegos Soledad Kamú. Sobre el plenario en el Club Boca RG, sostuvo: “La verdad es que teníamos mucha expectativa por este primer encuentro de militantes que se estaba realizando acá”, y manifestó: “Hemos tenido muy buena recepción de todos los compañeros de todas las localidades; se encuentran presentes de Puerto Deseado, San Julián, Turbio, 28 de Noviembre, Caleta Olivia, San Julián, Santa Cruz, Pico Truncado“, afirmó. Finalmente, Kamú se refirió a la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández. En ese sentido, fue categórica: “Obviamente que es un caso terrible. Y agregó: “Este tipo de cosas no tienen nada que ver con el peronismo, no tienen nada que ver con nuestros espacios políticos”, sentenció.

Olga Reynoso, referente de la Unidad Popular, destacó a La Opinión Austral la importancia de debatir la ley electoral y construir una agenda que responda a la gente. “Es fundamental poder plantear un sistema democrático discutido por todo no por todo por toda la provincia por todos los sectores, pero también plantear una verdadera agenda que le interesa a la gente”, indicó. Por su parte, Ismael Enrique, exfuncionario del Consejo Provincial de Educación, criticó la gestión del actual Gobierno provincial en materia educativa y señaló la necesidad de recuperar lo avanzado en los últimos años. María Grasso, hermana del intendente y funcionaria municipal, enfatizó la importancia de la unidad de la militancia y la necesidad de construir una alternativa política que pueda ofrecer soluciones a los problemas que enfrenta la provincia.

Cabe destacar que en el ingreso al recinto se entregó una cartilla con las propuestas a la militancia, para “defender los intereses de los vecinos”.

