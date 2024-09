Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Feria Internacional de Turismo (FIT) 2024 fue el escenario perfecto para que Santa Cruz se mostrara al mundo como un destino atractivo y en crecimiento, a pesar de los desafíos económicos que enfrenta el país. En este contexto, Mario Markic, secretario de Turismo de la provincia, compartió su perspectiva sobre la participación de Santa Cruz en este evento clave, destacando el interés renovado por el turismo en la región.

En una conversación exclusiva con La Opinión Austral, Markic expresó: “Creo que es muy enriquecedor para la provincia. A pesar de la crisis económica que estamos viviendo, hay mucho interés por salir, por desahogarse y tomarse un descanso después de un año que ha sido difícil para todos”. Estas palabras reflejan la necesidad de los argentinos de escapar de la rutina y encontrar refugio en los paisajes únicos que ofrece Santa Cruz.

La FIT 2024 fue un verdadero éxito en términos de convocatoria, con aproximadamente 150 mil visitantes, lo que representa un aumento significativo en comparación al año anterior. “Estoy muy contento porque me enriquece; hubo una gran cantidad de personas que vinieron. Vamos a tener una muy buena temporada”, aseguró Markic. Esta gran afluencia de público no sólo beneficia a Río Gallegos y El Calafate, sino también a otras quince ciudades de la provincia que, con su particular impronta, contribuyen al desarrollo turístico de Santa Cruz.

Markic, con un discurso poético, comparó a la provincia con una rosa: “Siempre digo que el viento corre, el frío hace que nos abriguemos. Somos como las rosas, hay espinas, pero somos la mejor flor“. Esta analogía resalta la resiliencia de los habitantes de Santa Cruz, que han sabido adaptarse y florecer a pesar de las adversidades.

Uno de los eventos que genera gran expectativa es el eclipse que tendrá lugar próximamente. “Estoy trabajando en esto desde principio de año. No vamos a tener financiamiento para algunas cosas, pero apostamos todas las fichas al eclipse”.

