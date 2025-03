Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado de Por Santa Cruz y miembro de la oposición, Pedro Luxen, respondió contundentemente a las declaraciones del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien expresó su preocupación por el “abandono” por parte del gobierno provincial y nacional.

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, Luxen aclaró que “nunca dejamos de enviar los fondos a Río Gallegos”. La afirmación vino en respuesta a las acusaciones de Grasso, quien había afirmado que en 2024 la ciudad de Río Gallegos perdió 14.500 millones de pesos debido a la falta de apoyo del gobierno provincial.

“No entiendo a qué hace referencia el intendente con esos 14.500 millones. Nosotros cumplimos con la coparticipación al pie de la letra, nunca le descontamos un solo peso a la ciudad”, enfatizó Luxen.

El diputado además cuestionó el discurso del intendente, quien durante la apertura del período legislativo en el Concejo Deliberante criticó duramente la gestión tanto de la Nación como de la Provincia. “El intendente habló más de una hora y media describiendo una Río Gallegos con la que no estoy para nada de acuerdo. Creo que Gallegos tiene problemas estructurales de verdad”

Por otra parte, Luxen señaló que los problemas económicos y estructurales son consecuencia de las decisiones de gestiones previas. “Los problemas de YCRT, Repesas e YPF no son responsabilidad de Claudio Vidal. Esos problemas se arrastran desde años atrás, cuando Unión por la Patria gobernaba tanto la provincia como la nación”, sostuvo el diputado.

En cuanto a la situación en la industria energética y los recursos provinciales, Luxen destacó la importancia de valorar los esfuerzos del gobernador Claudio Vidal. “Vidal se hizo cargo de YCRT, puso un interventor y ha trabajado incansablemente en la gestión de represas y en la recuperación de la industria petrolera. No es culpa de Vidal que la producción haya caído. A él le tocó enfrentar un problema heredado”, apuntó.

Y agregó: “No es el primer problema que tiene Claudio en la industria petrolera. Él lo supo sortear anteriormente y seguramente no va a ser la excepción, por eso los trabajadores confían en él y en el trabajo que viene llegando adelante”.

Avances en la represa Jorge Cepernic

Respecto a la obra de las represas, Luxen mostró su optimismo sobre el reciente anuncio del inicio de las obras en la represa Jorge Cepernic y destacó que Vidal hizo de nexo entre el gobierno nacional y los empresarios chinos. “El gobierno nacional ha tomado la decisión política de comenzar la obra, y ahora nos toca a nosotros hacer todo lo posible para que arranque lo más rápido posible. Es una excelente noticia para el sector de la construcción”, comentó.

El diputado también dejó claro que uno de los objetivos es que los trabajadores santacruceños sean priorizados en estos proyectos. “Los puestos de trabajo deben ser ocupados por trabajadores locales. Es fundamental defender el empleo de los santacruceños”, subrayó.

Acusaciones de Grasso sobre las obras y la coparticipación

Durante la entrevista con este medio, Luxen también se refirió a las críticas que Grasso realizó sobre las obras públicas en Río Gallegos. “El intendente mencionó algunas obras de índole nacional que no nos podemos hacer cargo, más con las irregularidades que hubo”, señaló

“El tema de las cloacas es algo que ENOSA lo denunció. Entiendo que ENOSA debería dar más detalles sobre lo sucedido”, apuntó.

“Después habla de un recorte de la provincia al Municipio que no entiendo en qué ítem, porque nosotros cumplimos con la coparticipación al pie de la letra. No le descontamos nada, absolutamente nada, un solo peso. Entonces, no sé a qué hace referencia con esos 14.500 millones pesos que nombró. Le voy a preguntar porque la verdad que nunca dejamos de enviar los fondos a Río Gallegos”, concluyó.