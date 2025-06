Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La situación económica en Santa Cruz es cada vez más preocupante, con un notable aumento de la morosidad y un poder adquisitivo en caída libre para los ciudadanos. Así lo expresó Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), en una entrevista con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, donde describió un panorama desolador que afecta a comercios, bancos y a la sociedad en general.

No ocultó su preocupación por la situación actual, que no vislumbra un mejoramiento en el corto plazo para el bolsillo de la gente. Un claro indicador de este deterioro es el crecimiento de la morosidad, una alarma que ya llegó a las entidades bancarias. “Esto hace rato que no se hablaba, hace rato que no había esta preocupación”, señaló el presidente de la FESC.

El endeudamiento para financiar gastos básicos, como la comida, se ha vuelto una constante. La gente recurre a compras en cuotas con intereses que superan el 100% anual, a sabiendas de que esto los introduce en una “espiral de endeudamiento” de la que es muy difícil salir. Reveló un dato alarmante: la morosidad pasó de un 0,2% en 2023 a un 3% en solo dos años, lo que indica que “la gente se endeuda y después no puede pagar la cuota de la tarjeta de crédito“. Esta situación también se replica en el sector PyME, donde la morosidad también ha crecido.

Caída generalizada del consumo

La baja de consumo afecta a todos los actores económicos, incluyendo a los bancos, cuyo negocio se basa en productos como las tarjetas de crédito y los préstamos. La FESC advierte que la caída en el consumo de estas “herramientas financieras” es un reflejo de la crisis.

Así, lamentó el fin del programa “Cuota Simple” (ex “Ahora 12”) el 30 de junio, sin que el Gobierno nacional haya anunciado ningún plan de financiamiento alternativo que impulse el consumo. Si bien los bancos y comercios están implementando promociones y planes de cuotas, el problema de fondo persiste: “la gente no tiene plata“.

El aumento del 500% en las tarifas de gas y luz en 2024, sumado a la “empeño” del gobierno nacional de limitar los incrementos salariales por encima del 1%, ha deprimido el poder adquisitivo de los trabajadores. “El salario está deprimido. Esa es la realidad. A la gente no le alcanza“, enfatizó Polke.

El presidente de la FESC también mostró su preocupación por la fuga de dólares y la sostenibilidad del programa económico nacional. “Estamos sosteniendo un programa económico con un dólar planchado a costa de endeudarnos”, afirmó.

Esta situación lleva a que la gente no pueda cubrir sus gastos básicos. “O paga la comida y no paga el alquiler o paga el alquiler y no paga la comida, pero ¿sabes qué no paga? Los impuestos”, lo que genera un aumento de la deuda, incluso con las municipalidades. Polke relató que comerciantes le expresan su deseo de pagar los impuestos, pero la falta de dinero los obliga a pedir extensiones o moratorias.

Región patagónica

La alta tasa de desocupación, que posiciona a Santa Cruz como una de las provincias con mayor crecimiento de desempleo, agrava el panorama. El miedo a perder el trabajo lleva a un consumo mínimo y a la caída de ventas en sectores como el comercio minorista.

A los problemas generales, Santa Cruz suma desafíos específicos como el retiro de YPF, que ha afectado “gravísimamente” a la gastronomía, hotelería y el consumo en general. Este “combo” de factores, según Polke, no solo impacta en la ciudadanía, sino también en las economías provinciales y municipales, que ven caer su recaudación. “Si no hay consumo, se cae la recaudación”, resumió.

La falta de recursos se traduce en dificultades para ofrecer incrementos salariales y mantener servicios esenciales como el Estado, la seguridad, la salud y la educación. Polke concluyó con un llamado a la sociedad a ser consciente de la situación, y a los políticos a autocrítica, para entender por qué se llegó a la situación actual a nivel nacional y provincial.