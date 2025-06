Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad de Río Gallegos llevó a cabo un acto de entrega de indumentaria para el personal de dermatología y de los puestos sanitarios, quienes cumplen un rol fundamental en el resguardo de la salud de los vecinos. Diego Robles, jefe de Gabinete municipal, dialogó con el móvil de La Opinión Austral y destacó la importancia de esta acción en el marco de una política de equipamiento continuo para los trabajadores.

Explicó que la indumentaria entregada está destinada a proteger al personal que realiza tareas esenciales: el equipo de puestos sanitarios, encargado del control de calidad de los alimentos, y el personal de dermatología, que efectúa inspecciones en comercios relacionadas con la elaboración y manipulación de alimentos, garantizando salubridad para toda la comunidad.

“Hacen un trabajo muy importante dentro de lo que es el personal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario“, afirmó Robles e indicó que esta entrega es parte de una política municipal “periódica” que ya se ha implementado en otros sectores y que continuará a lo largo del año. Se espera la llegada de más indumentaria de abrigo para todos los sectores operativos del municipio.

Diego Robles, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos. FOTO: LENADRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Reforma judicial

Consultado sobre el anuncio del intendente Pablo Grasso de avanzar en una reforma judicial, y la presentación de un proyecto oficialista para ampliar los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Robles fue tajante en su crítica. Desestimó el argumento de la ampliación proporcional por el aumento de la población, citando el caso de la provincia de Buenos Aires como contraejemplo. “La conformación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz con cinco miembros, ampliarla, no es que te asegure una mayor velocidad en la resolución de la justicia, si lo que busca es eso”, sentenció.

Para el funcionario de Pablo Grasso, el planteo debe ser “distinto y transparente de cara a la sociedad“. Considera que la verdadera intención detrás de la ampliación de vocales tanto en el Tribunal Superior de Justicia como en el Tribunal de Cuentas (que ya fue modificado el año pasado) es “tratar de generar una mayoría propia automática“. “Eso, me parece que la sociedad lo tiene, creo, claro”, sostuvo.

El oficialismo apuesta por la reformulación de la Justicia en Santa Cruz. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego argumentó que la solución a los problemas de la justicia no radica en aumentar miembros para obtener una “voluntad que me responda a mí”, sino en mejorar la gestión y el compromiso de los recursos humanos. Estos cambios proyectados por el ejecutivo provincial, afirmó, no son una solución a ningún problema de fondo, sino una forma de “tener un control sobre un organismo, vaya la paradoja, de control de la administración o de la Hacienda Pública, en el caso del Tribunal de Cuentas, y de los fallos judiciales en el tema de la justicia, que es otro poder distinto del poder judicial”.

Crisis económica y desempleo

Robles fue enfático al señalar que la agenda política actual no coincide con las verdaderas preocupaciones de los santacruceños. “Si vos salís y le preguntás a la gente en la calle, ¿cuál es el principal problema que ven hoy en Santa Cruz? Y no sé cuándo te van a decir la justicia“, reflexionó.

En cambio, la mayoría de los ciudadanos mencionaría la crisis económica: “No me alcanza la plata, no tengo trabajo. Me echaron de petróleo, los medicamentos son más caros, me sacaron el subsidio al gas, no me puedo atender en el sistema de salud”. Así, destacó que esta crisis, con sus múltiples facetas, “le pega a toda la sociedad“, sin importar el nivel socioeconómico o la ubicación geográfica.

Para el jefe de Gabinete, la prioridad de los funcionarios electos debería ser “cambiar esa realidad que están atravesando y hacerla mejor“, en lugar de discutir temas “que están fuera de la agenda de los problemas que atraviesa la sociedad de hoy”.

(FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL)

Caída del consumo

Robles extendió sus críticas al gobierno nacional, señalando que la agenda política no debe ser la de los intereses propios, sino la de la gente. Para el peronismo, dijo, es fundamental llevar “la voz de lo que piensa la provincia de Santa Cruz con todas las cosas que se están planteando a nivel nacional”.

Mencionó las reformas impuestas por el gobierno nacional (impositiva, laboral, previsional y de coparticipación) que “le va a pegar a todos y que va a afectar a todos”. En un contexto de “batalla cultural de que el Estado tiene que desaparecer” y un modelo económico que “trajo al Fondo” (en referencia al FMI), afirmó que hay intereses en juego. Mientras un sector de la población puede disfrutar de un dólar “barato” y viajar, “tenés un montón de argentinos que está perdiendo trabajo, tenés un montón de empresas que están cerrando porque no pueden competir y tenés un montón de empleados que no pueden mejorar su calidad de vida porque el propio gobierno te pisa la paritaria y te condiciona el precio del valor de trabajo”.

El costo de la baja de la inflación, sostuvo, será visible “después de octubre”.

Asimismo, describió una caída “notable” del consumo en todos los niveles, con la excepción de algunos sectores de bienes durables. El turismo está “detonado“, con bajas reservas para el invierno, y los supermercados e hipermercados reportan una “caída en venta en unidades notable y una pérdida de rentabilidad” que amenaza su subsistencia y las fuentes de trabajo.

Los vecinos deben destinar sus ingresos a pagar medicamentos, tarifas de gas y luz sin subsidios, y boletos de transporte público cuyos subsidios nacionales y provinciales se cortaron en Río Gallegos. A todo esto se suma la “salida traumática” de YPF de la provincia, que dejó a 4.500 empleados despedidos y una reducción de ingresos para el comercio local.

Finalmente, lamentó que la falta de modificación de la ley de coparticipación provincial afecta a los municipios, impidiéndoles cumplir con sus compromisos salariales y dar incrementos. “Hay municipios que pagaron el aguinaldo el viernes y hay otros tantos que todavía no lo pudieron hacer y aquellos que pagaron el aguinaldo el viernes no saben cuándo van a pagar los sueldos”, concluyó, describiendo una situación de “manta corta”.

Robles finalizó su intervención subrayando la necesidad de ser “claros con la sociedad”, reconociendo los errores y haciendo una “autocrítica de porqué llega un gobierno como el que llega a nivel nacional y porqué llega un gobierno como el que llega a nivel provincial también”.