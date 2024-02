Salario docente: qué pasará con los sueldos de los maestros tras la quita de la jornada extendida El Consejo Provincial de Educación votó de manera unánime suspender la jornada extendida en las escuelas primarias. Cuando se implementó implicó una suba salarial según la antigüedad de los maestros. Qué pasará con los salarios en el 2024.

Las escuelas primarias de la provincia de Santa Cruz no tendrán jornada extendida durante le ciclo lectivo 2024. Así lo resolvieron este lunes en el Consejo Provincial de Educación en una sesión extraordinaria realizada por los vocales que votaron la medida de manera unánime.

Tanto para docentes como para los estudiantes, la decisión implicará que los del turno mañana ya no deberán ingresar a las 7 horas, y los del turno tarde saldrá a las 17 horas en lugar de las 18.

Los vocales del Consejo Provincial de Educación votaron por unanimidad eliminar la jornada extendida en las escuelas de Santa Cruz.

La decisión, plasmada en el Acuerdo N°51/24, fue respaldada por todos los presentes, la vicepresidenta Elizabeth Villarroel, los vocales del Poder Ejecutivo Marcela Galindo y Oscar Barrientos, el vocal electo de los docentes de escuelas públicas Pedro Cormack, la vocal electa de los docentes de escuelas privadas Gloria Robles, y la vocal electa en representación de los padres Nahir Castillo. La sesión fue presidida por el presidente Daniel Busquet y contó con la participación de la secretaria general del CPE, Verónica Muñoz, y la directora general de Despacho, Silvana Presa.

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es que, según su artículo 4, el ítem título para los docentes de todos los niveles y modalidades se mantendrá con la fórmula de cálculo actual. Esto significa que la suspensión de la Jornada Extendida no afectará el cálculo del salario docente.

Sin embargo no queda claro que se siga liquidando los puntos correspondientes a la hora extendida. La vocal por los padres, Nahir Castillo dijo a radio LU12 AM680, “que no se abonará la hora de más, pero el ítem título no se modificará”.

La medida de suspensión de la Jornada Extendida se toma tras “múltiples problemas y consecuencias” derivados de su implementación, que han sido “fuertemente cuestionados”, admitieron desde el CPE.

Además, el Consejo Provincial de Educación adelantó que en la sesión de este lunes se tratará un acuerdo que establece que ninguna institución educativa bajará de rango en 2024. Esto quiere decir que ningún establecimiento perderá secciones o grados y que se mantendrá los salarios de directivos y la cantidad asistentes pedagógicos, entre otros. “Esto es relevante en cuanto a la expectativa de mantener e incrementar la matrícula de alumnos en detrimento del problema de la deserción escolar”, expresaron de manera oficial al tiempo que destacaron que “significa que tampoco se afecta la fuente laboral por este motivo”.