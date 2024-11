Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz vivió una jornada intensa con el inicio de la 15° sesión ordinaria, con el debate centrado en la adhesión del polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que generó -incluso- divisiones en el oficialismo y un fuerte rechazo por parte de la oposición y algunos gremios.

Pasadas las 12:30, luego de las protestas de los gremios fuera de la Legislatura, la sesión pasó a un cuarto intermedio que duró hasta la medianoche. En ese contexto, el bloque Por Santa Cruz pidió una nueva reunión con los referentes de los sindicatos. Anteriormente, desde las organizaciones sindicales habían criticado la convocatoria aduciendo que buscaba limitar el debate público sobre el polémico proyecto.

A esa hora de la tarde, el diputado Carlos Godoy (Unión por la Patria) indicó a La Opinión Austral que se encontraban esperando una resolución de la presidencia de la cámara para saber si la sesión continuaba o no. “Nosotros pedimos que se adelante el tema, no quisieron tratarlo y estamos esperando que se trate. No quieren avanzar porque no tienen las manos“, afirmó el legislador y dijo que habría 12 manos en contra y 11 a favor.

Largas horas de espera en la Legislatura.

Godoy también confirmó que el pedido de la oposición es “enviar el proyecto al archivo“, aunque aclaró que si el oficialismo llega a pedir enviarlo a comisiones, “quizás avancemos con eso, pero no pidieron nada“. Luego manifestó: “Comenzó el cuarto intermedio y no aparecieron más. Es una falta de respeto a la institución, a los diputados y a la gente que estaba afuera”.

En tanto, en un momento de la tarde lograron ingresar al recinto algunos sindicalistas que se encontraban fuera de la legislatura. También ocuparon las gradas algunos funcionarios del Municipio de Río Gallegos, lo que generó el fuerte rechazo del vicegobernador Fabián Leguizamón.

A través de un comunicado, la Legislatura indicó que, encabezados por la secretaria de Gobierno, Sara Delgado; la de Turismo, Mercedes Neil; la de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez; la de Coordinación, Claudia Picuntureo; el director de Deportes, Christian Smart; el referente del área de Diversidad, Rodrigo Ordoñez; y militantes de Pablo Grasso, “ingresaron por la parte trasera del edificio, sorteando los controles de seguridad e intimidando al personal legislativo, en una manifestación que se llevaba a cabo desde las primeras horas de la mañana”.

Leguizamón hablando con el dirigente de ATE, Gustavo Subiabre.

Asimismo, se acusó de hacerlos ingresar a los diputados Eloy Echazú y Lorena Ponce y al secretario general del SOEM, Pedro Mansilla, “pese a que el acceso a la institución estaba restringido por razones de seguridad para preservar al personal legislativo. A los gritos y empujones, ingresaron por la calle Muratore, poniendo en riesgo la integridad física e intimidando a los trabajadores legislativos”, se sostuvo. En ese orden, Leguizamón repudió “el accionar violento, patotero y bochornoso al que nos tiene acostumbrados el intendente Pablo Grasso“.

Pocos minutos después salió a responderle el secretario de Legal y Técnica del municipio, Gonzalo Chute: “Patotero y bochornoso es que usted pretenda que nadie diga y haga nada cuando la coalición de gobierno de la que usted es parte busca entregar la soberanía sobre los recursos naturales de nuestra provincia”, afirmó el funcionario del Gabinete de Grasso.

Al cierre de esta edición, el cuarto intermedio continuaba con los diputados del oficialismo en sus despachos y a las 00:00, la sesión terminó por caerse.