La Cámara de Diputados trata este miércoles el veto de Javier Milei a la Ley de financiamiento de las universidades públicas nacionales, que la mayoría de los bloques opositores rechazan y buscan alcanzar los dos tercios de los votos para poder insistir con la norma aprobada por el Congreso Nacional.

La sesión especial impulsada por Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica se inició a las 11.18 con la presencia de 144 legisladores, y se estima que se prolongará por tres o cuatro horas.

En este marco, el diputado nacional de Santa Cruz, Sergio Acevedo, anticipó su voto a favor del rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

“He tenido la oportunidad desde sus inicios de estar en contacto con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y en las últimas horas tomamos un contacto directo con toda la comunidad universitaria, donde desmienten categóricamente con los documentos a la vista, los considerandos del decreto. La UNPA ha hecho todas y cada una de las auditorías, ha rendido cuenta hasta el último centavo“, afirmó

Y agregó: “Es lamentable que se invoquen razones equivocadas, se afirmen falsedades para justificar un veto que de ninguna manera tiene justificación. Es el meollo de la estrategia discursiva de la Presidencia de la Nación, que no se hacen auditorías, que no se rinden cuentas y que no hay recursos suficientes. Eso es una falacia y acredita claramente que la educación ha dejado de ser una prioridad para este Gobierno. De ninguna manera nosotros podemos aceptar la observación a la Ley que sancionó este Congreso”.

Leé más notas de La Opinión Austral