Tras el paro general, Claudio Vidal recibió a la Mesa Sindical que lo apoyó en su candidatura a gobernador Representantes de 24 gremios estuvieron alrededor de una hora y media con el gobernador de Santa Cruz. Hablaron del clima del 24E, la situación de los trabajadores de cada rama, las gestiones con el gobierno de Javier Milei y el proyecto de provincia que tiene el líder petrolero. "Nos pidió un año y medio para poder ser independientes económicamente", dijo .

El encuentro duró una hora y media. Claudio Vidal se ubicó en la cabecera de la mesa junto a Pedro Luxen, y escucharon a la veintena de representantes gremiales de la Mesa Político Sindical que lo apoyó en su carrera a la gobernación y que el día anterior estuvieron en la marcha del paro general contras las medidas de Javier Milei en Río Gallegos y Caleta Olivia, junto con el resto de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales y políticas.

Lo primero que les preguntó Vidal fue por el paro del 24E. Cada uno de los líderes sindicales dio su parecer de lo que fue la jornada y además hizo un repaso por la situación de los trabajadores que deben defender.

El día anterior, la mayoría de ellos, que conforman también la CGT Zona Sur de Santa Cruz, le presentaron un documento pidiéndole al gobernador que interceda ante Nación para que no se apliquen una serie de medidas contempladas en el DNU y la Ley Ómnibus y para que sus legisladores no las voten en el Congreso de la Nación.

El extenso documento “relata todo lo que pretenden sacarnos con la Ley de Tierras, Ley de Glaciares, la obra pública, yo que soy de los trabajadores viales nacionales nosotros tenemos más de 3.5000 kilómetros de ruta y nosotros tenemos mantenimiento sobre todo, pero sin obra publica tenemos incertidumbre”, dijo a La Opinión Austral Jaqueline Bórquez, secretaria de toda la región de la Patagonia y delegada normalizadora en Santa Cruz del Sindicato de Trabajadores Viales.

“Tenemos trabajadores que no llegan a 300 mil pesos y trabajan 8 horas. Además el 50% está sin registrar”, dijo al móvil de La Opinión Austral Luis León, secretario general de los panaderos de Santa Cruz. “La situación es complicada en distintas actividades. Los trabajadores de APAP tienen trabajadores en la administración publica por debajo de los 200.000 pesos y Claudio se comprometió en ir solucionando todo esto pero pidió el acompañamiento”, agregó.

Sobre la macha Vidal les reveló que se había quedado en Casa de Gobierno en la primera ahora de la tarde esperando que le lleven el petitorio, tal como había adelantado La Opinión Austral. Los iba a recibir para conversar junto con Pedro Luxen. Sin embargo, la mesa de la CGT decidió entregar la nota más tarde y él ya no pudo estar.

“Él dijo que también estaba muy preocupado con respecto a esto y está hablando él a nivel nacional todo esto de la Zona Fría porque nosotros sabemos lo que es pasar el invierno pero a nivel nacional no. Pero nos dijo que estaba en diálogo con el gobierno nacional para que esto no suceda”, contó Jaqueline Bórquez acerca de la respuesta sobre la preocupación por la Ley Ómnibus y el DNU.

La mayoría de los gremios que estuvieron este jueves con Claudio Vidal en la Casa de Gobierno lo apoyaron en su campaña electoral. Habían conformado Sindicatos Unidos y habían llegado a sumar 35 gremios. Luego armaron la Mesa Político Sindical para apoyar su candidatura. Entonces eran 17 gremios y ahora se sumaron 6 más que apoyaron a Unión por la Patria.

“Claudio Vidal sigue siendo un trabajador más. Rodeado de más de 20 sindicatos en una mesa donde estábamos tomando mate como en los viejos tiempos como cuando era secretario general del Sindicato de Petroleros Privados y condujo Sindicatos Unidos, que creo que fue el toque máximo cuando Claudio y llegamos a ser 35 gremios trabajando dentro de la provincia”, recordó León a la salida del encuentro, que fue el primero luego de la victoria del 13 de agosto.

Claudio Vidal contó a su pares como encontró el Estado y la provincia y proyecto “una provincia productiva”. “El gobernador dice que tenemos todos los recursos y nos pidió un año y medio para poder ser independientes económicamente“.

Les comunicó que “hoy Nación ya no envía más fondos por vía de aportes y nos dijeron que no hay más plata que la Coparticipación”. En ese contexto, desde Santa Cruz estamos rogando que afloje la recesión porque cae la COPA; y eso a su vez complica a los municipios, que también reciben menos dinero, que se necesita para que las cosas funcionen, para que funcione la salud, la educación”.

“Prefiero equivocarme laburando, es lo que me van a ver haciendo todos los días –especificó-, voy a recorrer la provincia todos los días y voy a poner la cara en todos lados, las veces que tenga que poner la cara. El día que me equivoque es fácil, me lo dicen y lo hablamos; siempre con respeto, con educación. Soy uno más de ustedes, con otras responsabilidades”.

De la reunión participaron, entre otros, los gremios y organizaciones de Luz y Fuerza, Sutep, Apap, Amet, Secafip, Upsra, Fento, Panaderos, Aleara, Petroleros Jerárquicos, Taxis, Atemsa, Atumpa, Sadop, Aatrac, Fraternidad, Vialidad Nacional, Upsap, Federación de la carne, Somu y Sitigas.