El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal fue entrevistado este viernes en Crónica HD, luego de que junto a los mandatarios patagónicos denunciaran que Javier Milei retuvo $13.500 millones a Chubut y amenazaran con no enviar petróleo ni gas a Nación.

“Yo voy a ser muy directo: deseo de todo corazón que al gobierno nacional le vaya bien en beneficio del pueblo, pero hay ciertos excesos que perjudican a la clase humilde del país y, en ese aspecto, no estoy de acuerdo”, indicó el mandatario provincial.

Consultado sobre si Javier Milei está pisoteando los derechos de la provincia, respondió: “El Presidente está muy concentrado en hacer caja sin importarle lo que pasa en el interior del país. La Patagonia es una provincia alejada del sistema, tenemos problemas de conectividad, vivir en la Patagonia siempre tuvo un costo más elevado que en el centro del país, pero a la vez, la Patagonia es generadora de recursos para el resto país.

“Me parece a mí que llegó el momento de decir basta. Acompaño este gobierno, he guardado silencio, pero no tengo el mismo trato del otro lado porque cuando hablan de extorsión de los gobernadores meten a todos en la misma bolsa y no todos somos iguales “, añadió.

Luego hizo un llamado al diálogo y señaló que espera que “podamos discutir razonablemente, que nos podamos sentar en una mesa como personas maduras entendiendo que tenemos que construir un camino en unidad, fortaleciendo la educación y la economía a través de empuje a la producción”.

“Creemos y amamos nuestra tierra, esta no es la forma, de ir ajustando y ahora se meten con parte de la coparticipación. Me parece que este tipo de prácticas que están utilizando como medida de castigo por no acompañar una ley son situaciones que no tenemos que soportar”.

Por último, indicó que “nosotros fuimos elegidos por el pueblo igual que él” y agregó que hay que “sostener la democracia. Ojalá que el gobierno recapacite y escuche a las provincias a través de los gobernadores”, cerró.

Los gobernadores patagónicos contra Nación

Este viernes, en el marco de los festejos por el 123° Aniversario de Comodoro Rivadavia, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres lanzó un contundente ultimátum al Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei y aseguró que “si el miércoles no nos quita la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo” de su provincia.

Tras estas declaraciones, tanto Torres como los gobernadores Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Alberto Weretilneck, de Río Negro, firmaron este viernes un comunicado titulado “Las provincias unidas del sur”.

En el escrito, difundido por Ignacio Torres a través de su cuenta de X (exTwitter), aseguraron que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio“.