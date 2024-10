Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Municipalidad de Río Gallegos, en conjunto con el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos (ProTenencia), desarrollará este viernes desde las 08:30 la 3ra Jornada de Castración Masiva.

La iniciativa, que forma parte de una campaña regional de castración en toda América Latina bajo el lema “Juntos Podemos”, tiene como objetivo promover el bienestar animal y el control ético de la población de perros y gatos.

Melisa Pérez, veterinaria del área de Control Animal y Veterinaria del Municipio, manifestó en radio LU12 AM680 que “el objetivo de esta edición es de 70 castraciones entre perros y gatos. El año pasado llegamos casi a las 60, tuvimos 55 porque algunos vecinos a último momento no pudieron o cancelaron”.

La veterinaria recordó que no es necesario que el animal haya tenido una primera parición para ser esterilizado y señaló que al realizarla se reducen “los riesgos y prevenimos mayor cantidad de enfermedades”.

Entre las enfermedades que se pueden presentar, mencionó la piómetra que es una infección uterina, tumores mamarios y embarazos psicológicos y acotó que “el macho tiene sus problemas a causa de las hormonas, si no se castra, una muy común es la hiperplasia prostática, tumores testiculares, problemas de piel, por ahí la gente no se da cuenta y al no bajar los dos testículos, trae problemas de piel”.

“Al prevenir ciertos problemas, estamos asegurando a futuro una mejor calidad de vida”, destacó.

Además, señaló que otro beneficio de la castración “tanto en el macho como en la hembra, si bien también es algo inherente del animal, es el cambio en el temperamento, reduce mucho las peleas”.

Por otro lado, sobre los felinos, indicó que “la gata, a diferencia de la perra, tiene un ciclo que se llama foto período positivo, quiere decir que el celo está relacionado con las horas luz, a mayor cantidad de horas de luz y más exposición, entra antes y más veces en celo”.

Cabe mencionar que además de la realización de la 3ra Jornada de Castración Masiva, en el Corralón N°2, ubicado en Paseo de los Arrieros S/N, continúan brindando todos los servicios.

Además, a partir de este martes el quirófano móvil se trasladará al Cenin N°7, en calle 38, entre 37 y 39, en el barrio San Benito. Los turnos de castración se pueden solicitar al 2966-418929 o 2966-410585 de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, solo por llamada. También habrá vacunación antirrábica de mascotas de más de cuatro meses, tratamiento antisarnico, en caso de contraer la patología y patentamiento.