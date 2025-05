Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado en el gimnasio 17 de Octubre de Río Gallegos tendrá lugar la 2da Edición de “Trinchera: Foro feminista contra la crueldad”.

Al respecto, la directora de Políticas de Género del Municipio, Viviana Caballero manifestó en Radio LU12 AM680: “Para nosotras es la oportunidad que encontramos los feminismos, las mujeres, las disidencias, para debatir, reflexionar, construir y poner en tensión cuál es la realidad que estamos transitando y cuáles son las discusiones que tenemos en el contexto, tanto en lo nacional como en lo provincial. Es necesario que construyamos acuerdos colectivos para poder enfrentar esas tensiones que se presentan en la realidad”.

Asimismo, destacó que en la oportunidad “podamos nutrirnos de otros feminismos que son reconocidos por su camino a nivel nacional”.

De esta manera, participarán la economista y docente Candelaria Botto, quien presentará una charla denominada “Modelo de shock. ¿Qué aportes trae la economía feminista?”; y la abogada, diplomada en Familias y Géneros desde una perspectiva de DDHH (UNCAUS) y replicadora de la ley Micaela (UADER), Pamela Pérez que brindará la charla “Ni Una Menos ¿Diez años no es nada?”.

“Va a ser un espacio de debate y un punto de encuentro para armar la agenda de feminismo y de disidencias”, afirmó.

A 10 años del Ni Una Menos, Caballero destacó que con las herramientas desarrolladas durante estos años y “con las conquistas alcanzadas, sabemos dónde reclamarle al Estado, no es un momento para las mujeres, para las diversidades, para los hombres que tienen conciencia de lo que nos pasa las minas en la calle, para que seamos tibios y no tomemos posiciones al ver que están queriendo avasallar derechos”.

Consultada sobre la participación de una persona no identificada que brindará testimonio, no reveló la identidad y explicó el motivo: “Vamos a tener una voz muy importante en este encuentro. Queremos cuidar el relato, cuidar a la persona, cuidar de lo que se va a hablar, pero también queremos decirle que hay alguien que va a venir a hablar de cuestiones que están pasando en Santa Cruz, que las estamos viendo, que estamos reclamando y que todavía no están siendo atendidas como corresponde”.

“Es importante que escuchemos a todas las minas, que estemos predispuestas a acompañar a todas las mujeres, hay una de ellas que nos va a pedir que la abracemos en este encuentro”, cerró.