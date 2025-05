Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.

“A mí me devolvieron la vida. Mi donante Natalie a mí me devolvió la vida. Los 30 de mayo siempre son así, me pongo un poco sensible porque pienso también en la familia que la perdió, pero una parte de ella vive en mí como en otras personas”, expresó Nadia Cid, quien recibió un trasplante bipulmonar en diciembre de 2019, a Radio LU12 AM680.

El año pasado, Nadia supo quien había sido su donante. ” Cuando uno se va a trasplantar te dicen de dónde proviene el donante, pero no te dicen nada más y me habían dicho que era de Córdoba. Justo en el tiempo en que me trasplanté, mi compañera Silvia estaba en Córdoba, en San José de la Dormida, que es un pueblito muy chiquito”.

53 personas en Santa Cruz esperan un trasplante.

“En las noticias no salió porque yo busqué por todos lados”, recordó y amplió que “el día que me llegó el trasplante, Silvia se enteró y justo había ocurrido un accidente en ese pueblito donde estaba ella, le dijeron que la chica había quedado con muerte cerebral y que habían donado los órganos. La chica falleció por un accidente de tránsito junto a su papá. Con la mamá no me he podido contactar porque fue una pérdida muy grande, ella perdió a su marido y también a su hija de 15 años”.

“No hice rechazo, era 99% compatible, tiene que ser la misma caja torácica, el mismo grupo sanguíneo, por eso es tan difícil también”, marcó sobre la importancia de la compatibilidad.

Donar

Desde 2018 por la ley Justina, 27.447, se estableció el principio de donación presunta.

“Toda persona mayor de 18 años se considera donante, excepto que hayan dejado algo expresado anteriormente”, repasó Nadia.

“Cuando me mostraron una foto de mi donante, era tal cual me la imaginaba”.

Consultada sobre la cantidad de pacientes en espera, comentó que la cifra se actualiza diariamente: “Hasta lo que vi este miércoles, eran 53 personas en Santa Cruz las que esperan un trasplante de 7.355 en toda la Argentina. En la provincia hay de todo un poco, pero lo que más se necesitan son donantes renales y hepáticos”.

“De lo mío ya pasaron cinco años y cinco meses del trasplante y todavía sigo porque a mí me devolvieron la vida. Natalie y yo somos una. Siempre imaginé cómo era mi donante y cuando me mostraron una foto era tal cual me la imaginaba”, expresó.

Censo

El diagnóstico de hipertensión pulmonar que tuvo Nadia dio lugar a la creación de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de Santa Cruz.

Respecto a cómo continúan desarrollando las actividades de la asociación, comentó: “Seguimos tratando de trabajar con el tema de la Caja de Servicios Sociales y del Ministerio de Salud, tratando de avanzar porque nosotros podemos asesorar, pero los que tienen siempre la última palabra y los que pueden ayudar más son el Ministerio de Salud y las obras sociales“.

Por otra parte, dio a conocer que comenzarán a trabajar en un censo de pacientes trasplantados y contarán con la colaboración de Ezequiel Lo Cane, papá de Justina.

Cabe mencionar que si bien desde la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de Santa Cruz cuentan con un registro voluntario, no se ha realizado un censo propiamente dicho.

“Antes de la enfermedad no sabía lo que es un trasplante y me tocó informarme, me tocó pasarlo y tampoco me arrepiento, son todas experiencias de la vida”, valoró.

Nadia recordó que “el médico decía que si no me iba con un trasplante, me tenía que ir a mi ciudad a esperar el desenlace, pero gracias a Dios salió todo bien, siempre con fe y acompañada de mi familia, siempre lo remarco porque fue esencial para mí. Mi mamá y mi papá me daban fuerza, a pesar de que como padres también tendrían sus miedos”.

Quienes deseen comunicarse con la Asociación de EPF pueden hacerlo al teléfono celular 2966-220376, a través de la página en Facebook: “Enfermedades Poco Frecuentes Provincia de Santa Cruz” o dirigiéndose a la oficina que funciona en las instalaciones del Concejo Deliberante en Lisandro de la Torre 556 en la capital provincial.