A media mañana del jueves 2 de enero, Cielo Rodríguez llegó al mundo, convirtiéndose en la primera bebé nacida en 2025 en Río Gallegos.

La pequeña nació por cesárea a las 9:25 horas en el Hospital Regional Río Gallegos, con un peso de 3.270 gramos. Tanto ella como su mamá, Flavia Pérez, se encuentran en perfecto estado de salud.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Nació bien, sanita y tranquila. Es la primera vez que tengo una cesárea, y me tocó excelente gente, me atendieron muy bien, no tengo palabras de agradecimiento. No sabía que era la primera bebé del año, eso fue una sorpresa”, expresó emocionada Flavia en diálogo con La Opinión Austral.

Además, contó que Cielo es su cuarta hija y que en casa la esperan sus tres hermanitas.

Como cada año, los miembros del Club de Leones, apadrinaron a la recién nacida y en horas de la tarde visitaron el hospital para darle la bienvenida a la pequeña, felicitar a la familia y entregarles un ajuar como obsequio.

Además, la secretaria de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo, junto a la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Kamú hicieron entrega de presentes en nombre del intendente Pablo Grasso a los papás.