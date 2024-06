La semana pasa, en el Concejo Deliberante de Río Gallegos, se realizó la audiencia pública que tenía por objetivo definir si la Autovía 17 de Octubre debía ser semaforizada. En esa instancia, de manera categórica, los especialistas en tránsito vial coincidieron que en las condiciones actuales sería imposible colocarlos sin empeorar la situación.

Otro punto en el que todos estuvieron de acuerdo es que algo hay que hacer. La autovía se inauguró en el 2007, cuando -los que la realizaron- no proyectaron el enorme crecimiento que tuvo la ciudad hacia el sudoeste, conformado por los barrios San Benito, Bicentenario, Santa Cruz, Patagonia, Ayres Argentinos, etc. Tampoco dimensionaron la expansión hacia el noroeste con el Olivieri, Forestal, Servicios Públicos, Los Álamos, etc.

Con la mirada puesta en el corto, mediano y largo plazo, el municipio de Río Gallegos emprenderá una transformación total de la autovía que pasará, en un tiempo prudencial, a ser una avenida. Este lunes, a través de las redes sociales del Grupo La Opinión Austral se adelantaron algunos de esos cambios. A continuación, los detalles exclusivos del máster plan que la comuna local estudia para lo que se viene.

Más accidentes

Lo presentado por el municipio durante la audiencia pública fue un plan elaborado en forma conjunta entre las áreas técnicas de la Dirección de Planeamiento, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Tránsito Municipal.

En el mismo, se indicó que se abordó considerando estudios urbanos y viales realizados por las áreas técnicas del Municipio a lo largo de los últimos años, empleando, además, como información de base datos aportados por el Registro Municipal de Estadísticas Antecedentes de Tránsito y Accidentología Vial. El informe del municipio recordó que la Autovía 17 de Octubre fue inaugurada en el año 2007, forma parte del tramo de la Ruta Nacional N° 3 que atraviesa la ciudad, y la recorre en sentido este-oeste. Mientras que su transferencia fue promovida a partir del pedido del Municipio, en el año 2003, para realizar sobre su traza una avenida de integración que respondiera al crecimiento urbano que la ciudad presentaba en ambos lados de la Ruta Nacional N° 3. Sin embargo, en el año 2006 comenzaría la construcción de la Autovía.

FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Estadísticamente es la arteria con mayor cantidad de accidentes de tránsito de la Ciudad, seguida por la avenida San Martín, Gregores y Asturias. En ese aspecto, el municipio aclaró que debía tenerse en cuenta que las mencionadas arterias tienen una velocidad de diseño superior al resto y una gran demanda de circulación por ser vías troncales de la ciudad. Y otro dato importante: la rotonda de la ciudad que registra mayor cantidad de accidentes es la Samoré, siendo la intersección del acceso hacia calle Beccar con San Martín, el lugar con más hechos registrados.

En la Autovía los dos Nodos donde se registran más accidentes de tránsito son las intersecciones con Av. Gotti y Av. Asturias. Entre las posibles causas que generan los accidentes se presumen, no respetar la prioridad de paso (ya sea por carteles, por derecha o por semáforos), conducir habiendo ingerido bebidas alcohólicas, malas maniobras, imprudencia o impericia, distracciones como el uso del celular, calzada resbaladiza por lluvia o escarcha, no respetar distancia de seguridad, y la velocidad. Podemos suponer que la mayoría de los accidentes son evitables, ya que dependen exclusivamente de la responsabilidad del conductor.

“No es una autovía”

Según se dio a conocer de parte de las autoridades de la gestión de Pablo Grasso, desde su construcción el Municipio advirtió, de oficio, sobre los problemas de diseño de esta vía. El mismo, según la misma fuente, no responde técnicamente a la caracterización de una autovía, principalmente porque una autovía no atraviesa centros urbanos, debe garantizar la máxima movilidad, recorre varios kilómetros a alta velocidad, no debe tener cruces de calles al mismo nivel, es decir esos cruces se resuelven sobre nivel a través de puentes, asimismo no debe tener accesos directos a los terrenos frentistas. En este caso, la Autovía 17 de Octubre no responde a esta clasificación, se plantea como una vía rápida y al mismo tiempo presenta múltiples accesos vehiculares a nivel, resultando muy peligrosa.

En el trabajo realizado por las áreas municipales antes mencionadas, se indicó que era evidente como en su diseño no se tuvo en cuenta el crecimiento de la ciudad, que se daba a ambos lados de la ruta. En ese momento ya se evidenciaban las primeras viviendas y aperturas de calles en el Barrio San Benito, los barrios de IDUV, el Barrio Docente. Los vecinos debían trasladarse a diario en sentido norte- sur, cruzando la ruta incluso varias veces al día, dado que todas las actividades, equipamientos y servicios se concentraban en la ciudad consolidada. Tampoco se consideraron los flujos vehiculares en ambos sentidos. Agravándose la situación, por el hecho de estar franqueada en gran parte de su recorrido por barrios residenciales, aumentando así la demandade cruces peatonales. La Autovía se conformó como una gran barrera física.

Asimismo, especificaron que fue evidente que no se tuvo en cuenta cómo la trama urbana llegaba a la Ruta Nacional N°3, es así como todos los accesos a la misma fueron mal resueltos, y en consecuencia cada 200 a 300 metros, aproximadamente, hay un problema a resolver. Para los especialistas en tránsito vial, “claramente no es una Autovía“.

Cómo se resolverá

En la audiencia pública la comuna local presentó líneas de acción: En cuanto a las de corto plazo, una de ellas es implementar un Plan Vial Integral, que abarque acciones concretas que involucren al Estado, las Autoridades de Aplicación, los actores sociales y a la comunidad. Que sea sostenible en el tiempo, medible y permita redireccionar acciones en función de los resultados. Establecer lineamientos tendientes a la educación, prevención, control y sanción, con el objeto de evitar y disminuir los accidentes de tránsito.

Educación: Realizar una activa y permanente campaña de educación vial, diseñada en función de las problemáticas y necesidades locales, siendo este el camino para lograr un cambio en la realidad. Empleando medios audiovisuales y presenciales, abarcando todas las edades y sectores de la sociedad.

Prevención: La difusión juega un papel fundamental en la Seguridad Vial. Establecer mecanismos para optimizar la comunicación, señalización y demarcación, como así también la presencia de la Autoridad de Aplicación, y de la Guardia Urbana, velando por la seguridad de los peatones y usuarios de esta arteria.

Control: Implementar un Sistema de Radarización y fotomulta sobre la Autovía, que cubra desde la Nueva Terminal de Ómnibus hasta la intersección de Av. San Martín (Italia/Maury), para un efectivo control de las velocidades máximas de circulación.

Además, surgen del mismo trabajo la mención a los controles de alcoholemia y documentación de conductores y vehículos. Y la optimización del Sistema de Monitoreo de cámaras Municipal. También, ampliar las sanciones a través de la Autoridad de Aplicación.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto a las acciones a mediano plazo:

Culminar con las gestiones para el traspaso del tramo de la Ruta Nacional N°3 entre las progresivas km. 2604.01 a km. 2610.56.

Efectivizar el cambio de clasificación, de Autovía a Avenida.

Elaborar un Máster Plan, que incluya las etapas de: Análisis y Diagnóstico (estudio TDMA Tránsito Diario Medio Anual y análisis de flujo, Datos Estadísticos de Accidentología, Relevamiento Planialtimétrico); Participación ciudadana; Plan de Acción y Proyectos. Y, finalmente, la ejecución de las obras.

De esta manera, el municipio también plantearía la eliminación de los puentes peatonales, realizaría carriles para transporte público y hasta bicisendas, como cualquier avenida del mundo. La idea es que la hoy autovía se adapte a la ciudad y que no sea al revés. Este lunes, cuando el segmento “En Pocas Palabras” dio a conocer estas novedades en las redes sociales del Grupo La Opinión, decenas de comentarios compartieron que algo había que hacer. Mayoritariamente, algo más del 80% de los que respondieron a la encuesta se mostraron a favor de los cambios propuestos por el municipio.