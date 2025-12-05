Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Colegio Secundario N° 19 “Cincuentenario de LU12” celebró este viernes el acto de los Egresados 2025.

Tras el ingreso de los egresados y egresadas, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Entre las alocuciones estuvo la de una alumna quien reconoció que “nadie pasa en la vida sin dejar algo, ustedes dejaron un montón en mí, alegría, momentos, historias. Me gusta pensar que aunque cada uno siga su camino que si algún día nos llegamos a cruzar”, en referencia a todos sus compañeros.

También hubo un momento especialmente emotivo al recordar a la alumna Gissel Villarroel Uribe de 5to ‘A’, quien falleció en mayo pasado. Fue recordada con mucha emoción por toda la institución, docentes, padres y estudiantes.

La jornada quedará grabada como una un día atravesada por la emoción, los recuerdos y el orgullo colectivo. Cada uno de los egresados recibió su diploma y vivió el acto con el acompañamiento de sus familias. Tras la ceremonia, todos compartieron torta y gaseosas, entregadas especialmente para la ocasión y como lo realiza todos los años por Radio LU12 AM680 Río Gallegos, que apadrina a la institución.

Luego de vivir una especial jornada, la rectora Carolina Vargas habló con “La Decana de La Patagonia” y revivió la emoción del acto que que reunió a los cursos de 5° A, 5° B y 5° C, acompañados por familias, docentes y toda la comunidad educativa.

Vargas dedicó un especial reconocimiento a Gissel Villarroel, estudiante de 5° A que falleció meses atrás tras atravesar una compleja situación de salud. “Lamentamos no haber podido contar con su presencia y queríamos saludar también a la familia, que siempre estuvo muy cercana al colegio”, expresó la rectora.

Recordó que Gissel cursaba bajo la modalidad domiciliaria, pero aun así mantuvo un fuerte vínculo con la institución, sus docentes y sus compañeros.

“Fue un acto muy emotivo, nos acompañaron las familias y todo el equipo del colegio”, sostuvo Vargas al iniciar la entrevista. Destacó que este año “48 estudiantes lograron egresar”, un número que celebró por la diversidad de trayectorias que lo hicieron posible: “Cada uno seguramente seguirá sus propios rumbos: algunos estudiarán, otros buscarán trabajo. Lo importante es que llegan a este cierre con una gran dedicación”.

Uno de los momentos más sensibles de la ceremonia estuvo dedicado a Gissel Villarroel, estudiante de 5° A que falleció meses atrás tras atravesar una enfermedad compleja. “Lamentamos no haber podido contar con su presencia”, expresó Vargas. “Queríamos saludar a la familia, que siempre estuvo muy cercana al colegio. Gissel cursaba con modalidad domiciliaria, pero nunca dejó de estar vinculada”.

Carolina Vargas reconstruyó el instante en el que se recordó a la joven: “Fue muy emotivo para sus compañeros y para los docentes, trabajamos siempre en conjunto con la familia y sentimos mucho su ausencia”. Añadió que la escuela mantendrá el acompañamiento y entregará a la familia la certificación que corresponde a su trayectoria escolar.

Sobre el desarrollo del acto, Vargas subrayó que la comunidad educativa fue la clave para sostener el evento en un contexto económico difícil: “Se logró con apoyo de muchos: de las familias, de la cooperadora, de los profes. Todos participaron”. Y agregó: “Los chicos estaban contentos por poder tener un agasajo así”.

Al ser consultada por las características del alumnado, la rectora destacó el vínculo cotidiano:

“Estoy muy orgullosa porque día a día uno ve su fuerza, su dedicación y su entusiasmo. Muchos vienen de barrios populares, de familias de trabajo que depositan en sus hijos la esperanza de seguir estudiando. Eso nos compromete aún más”.

La escuela también registró avances significativos en materia de trayectoria escolar. “Muchos estudiantes que tenían materias para compensar lograron egresar, gracias a la modalidad de trayectorias que ofrecemos de lunes a viernes. Incluso jóvenes de cohortes anteriores se acercaron para poder ser egresados efectivos”, explicó. Aseguró que este logro responde al “trabajo docente, a propuestas dinámicas y llamativas que facilitan la recuperación de contenidos”.

Sobre la matrícula para el próximo año, Vargas anticipó que aún esperan los números definitivos, pero la tendencia es clara: “Siempre tenemos buena convocatoria. El martes seguramente tendremos los datos exactos de los ingresantes a primer año, que suelen ser numerosos”.

En el cierre de su entrevista con LU12, la rectora agradeció al Grupo La Opinión Austral por el apoyo brindado año tras año para la ceremonia: “Gracias por acompañarnos en un momento tan gratificante para nosotros: el egreso de nuestros estudiantes”.

Todos los egresados y egresadas:

5° A

Carrazan Acosta Karina Alejandra

Cayun Sermino Thiago Joel

Chacon Leila Agustina

Denis Pavón Rebeca Thamar

Fabrega Quillen Uriel

Godoy Sandoval Agustina del Carmen

Gonzalez Andrade Nahiara

Levill Valentina Noemí

Loncomilla Pablo Ariel

Martinez Vique Limberth Fernando

Miño Valderas Brian Ezequiel

Pacheco Torres Diego Alonso

París Mathias Alexander

Ramirez Agustina Micaela

Vivar Sosa Gonzalo Leonardo

Yañes Rodrigo Ezequiel

Zarza Nuriel Bautista

Villarroel Uribe Gissel

5° B – (Naturales)

Bulacio Melani Alejandra

Díaz Mara Morena

Godoy García Brisa Nahiara

Gutierrez Enzo Lautaro

Leguizamón Camila

Mamani Osvaldo Tomás

Melín Lionel Isaias

Molina Galarza Sol Valentina

Ortega Balor Sabrina Giselle

Pérez Damaris Geraldine

Sosa Lorenzo Samuel

Ortíz Yermanos Joaquín Jael

Insaurralde Milagros Judith

5° C

Almonacid Huenten Diamela Agustina

Barrios Vargas María Ayelén del Carmen

Chihan Emma Valentina

Córdoba Soledad

Cuello Uriel Darian

Kelm Nicolás Agustín

Martínez Nahiara Alejandra

Muñoz Quinan Yasmin Cecilia

Ojeda Fernando Agustín

Rojas Kevin Nicolás

Soulez Espinoza Nahuel Isaias

Toledo Hernández Nicolás Exequiel

Warner Agustina Denisse

Montenegro Samir Nahir

1 de 7 | FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 7 | FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 7 | FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 7 | FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 7 | FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 7 | FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 7 | FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL