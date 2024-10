Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En todo el país, la lucha de los estudiantes por contar con un financiamiento que permite el funcionamiento de las universidades continúa.

En Río Gallegos, la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (FRSC-UTN) tuvo una toma con cese de actividades durante 24 horas este miércoles, en tanto que en la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) se desarrolló una nueva asamblea interclaustro en la que se aprobó la moción, entre otras, de apoyar la toma de la UTN, y solidarizarse con trabajadores de AFIP y Aerolíneas Argentinas ante el peligro de la pérdida de puestos laborales.

En asamblea, este martes se definió la toma de la UTN.

Mariana Ramírez, presidenta del Centro de Estudiantes de la FRSC-UTN, indicó al móvil de La Opinión Austral que durante la toma se desarrollaron clases públicas. “Los profesores se sumaron”, valoró.

Por su parte, Ezequiel Acevedo, secretario, apuntó a “encontrar el equilibro entre poder hacer el reclamo por el presupuesto y traer a los chicos a las aulas, es importante que defiendan desde adentro lo que es suyo, que es la universidad“.

“El Gobierno está decidido a atacar a la universidad”. MARTÍN SAAVEDRA, PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIANTES UNPA-UARG

Asimismo, subrayó que “por ser una universidad que está lejos o es chiquita, no vamos a dejar de hacer escuchar nuestra voz”.

La Facultad Regional Santa Cruz estuvo tomada por 24 horas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Ramírez adelantó que continuará con asambleas para que los estudiantes participen y “tengan voz y voto y propongan qué quieren hacer. En la asamblea dejamos en claro la intención de trabajar interclaustro para que sea con más unión y fuerza, para que se visibilice lo que está pasando“.

Por otra parte, en el Campus Universitario de la UNPA-UARG se desarrolló una asamblea en la que se definió, entre otras medidas, realizar una reunión este sábado entre la UNPA, la UTN, secundarios y gremios, para consensuar próximas acciones.

Martín Saavedra, presidente del Centro de Estudiantes de la UNPA-UARG, consideró a La Opinión Austral: “Ha sido importante que lamentablemente que no nos haya atendido el gobernador Claudio Vidal o algún representante, que nos hayan atendido desde la reja es un destrato lamentable, pero estamos conscientes que es una posición en la que no se juegan en defensa de la educación superior y no han sido capaces de que su diputado Garrido acompañe la ley de financiamiento”.

Cerrando, invitó: “A los estudiantes, docentes y no docentes a que se sigan sumando a espacios de deliberación. El Gobierno está decidido a atacar a la universidad, nosotros tenemos que estar decididos para dar la pelea contra eso“.