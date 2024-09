Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

No hay sector de la sociedad que no esté siendo afectado por los altos costos de las facturas de gas. A los vecinos y vecinas que les llegó la doble facturación durante este mes y que luego de la caída de la medida cautelar se les aplicaran las subas, se suman las asociaciones sin fines de lucro como el Club de Leones o la Biblioteca Popular Kunfi Quirós, que intentan ver de qué manera afrontar los costos.

Por otro lado, también están las entidades religiosas, que además suelen ser blanco de la delincuencia, como fue el caso del santuario San Cayetano de Río Gallegos, que el fin de semana pasado sufrió un robo.

“Fue el sábado a la madrugada, aproximadamente a la 01:00-01:30, ha quedado registrado por el sonar de la alarma. Ingresaron por la ventana del baño, dejaron solamente el marco porque no lo pudieron sacar, pero se llevaron las ventanitas chiquitas, no tienen más de más de 30 cm. de espesor y se llevaron también dos parlantes de un buen porte y buen costo que al santuario le cuesta y les cuesta a todos los que han hecho el esfuerzo para que esos parlantes estuvieran en el santuario”, manifestó el cura párroco Raúl Domínguez en Radio LU12 AM680.

Si bien la alarma sonó y cuentan con el servicio de una empresa de seguridad, no recibieron el aviso y tomaron conocimiento del robo al día siguiente.

Justamente por cuestiones económicas, no han podido colocar rejas en el santuario.

“La política económica que tenemos en el país nos ha afectado mucho. El gas se ha llevado el monto máximo de lo que nosotros juntamos, es más que la limosna”, dio a conocer el cura párroco.

Entre las últimas cuatro facturas de gas, la parroquia San José Obrero pagó más de dos millones de pesos. “Es impresionante, es muchísimo dinero”, señaló y acotó “es una política muy, muy mala, porque de venir pagando poco a pasar pagar mucho… ¿de dónde sacamos la plata?”.

Este mes la boleta de gas de la parroquia es de $ 525.887,96.

En este sentido, señaló: “La limosna no da abasto, para eso hacemos ferias de empanadas, locros, polladas y con eso ‘tiramos’ para pagar, es una realidad que nos golpea fuerte y profundamente”.

Tarifa

La Opinión Austral pudo saber que en agosto el Obispado de Río Gallegos realizó la inscripción, a través de la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder acceder a una tarifa diferencial.

La crisis se manifiesta en todas sus formas. “Todos los días hay gente que viene a pedir, gente que tuvo que pagar el alquiler y se quedó sin comida”, comentó y cuando no tienen cómo ayudarlos, contó que “salimos a pedir la colaboración, hay otras veces que algunos vienen y traen por su cuenta, entonces vamos juntando”.

“Acá, si la gente no ayuda, estamos en el horno, la gente se está portando muy bien”, destacó el sacerdote.

Actualmente, son 60 las familias inscriptas en Cáritas parroquial, pero eso no significa que no lleguen muchas otras. “Vienen por necesidad”, marcó y recordó también a quienes están en situación de calle, “hay muchos que duermen bajo el puente de la avenida Balbín, del puente de la autovía y algunos, con suerte, pueden dormir en la terminal”.

Domínguez está en Río Gallegos desde agosto de 2019 y aseguró que es la primera vez que observa este escenario. “Ni siquiera en la zona norte… no se vivían estas cosas, no se veía tanto tan fuerte y tan duro, que alguien diga: ‘Padre, tengo trabajo, pero pagué el alquiler y me quedé sin nada”.

Finalizando, recordó que quienes deseen y pueda colaborar se pueden acercar a la sede de Cáritas Parroquial, ubicada en calle Bolivia 78, los miércoles y viernes de 15:00 a 17:00, al santuario San Cayetano en horario de misa o a la Secretaría, los martes y jueves, de 17:00 a 19:00.

En tanto que si algún vecino cuenta con mallas o fierros que ya no use y está dentro de sus posibilidades donarlo, será bien recibido “podemos organizarnos para hacer el cerco como corresponde”, cerró.