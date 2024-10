Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un día después que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, les pidiera la renuncia a siete funcionarios de su equipo de Gobierno, las repercusiones en el ámbito político santacruceño no cesan, en este caso dentro del propio oficialismo. La mayoría tomó con sorpresa la decisión, pero todos coincidieron en que es una potestad del Poder Ejecutivo y hasta reconocieron que hay que mejorar en aspectos de gestión.

Cabe recordar que Vidal aceptó la renuncia del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gutiérrez. El titular de la cartera laboral estaba en el centro de las miradas porque fue en su domicilio donde los implicados en un siniestro vial se refugiaron, algo que sacudió el barrio Gregores de Río Gallegos. “Quiero pedir disculpas a la sociedad por lo que ha sucedido“, dijo el gobernador el martes en el Salón Blanco.

Sin embargo, los cambios en el Gabinete provincial no se detuvieron allí. El mandatario provincial confirmó que el ministro de Salud, Ariel Varela; el presidente de la Caja de Previsión Social (CPS), Marcial Cané; el gerente provincial de Servicios Públicos (SPSE), Miguel Arroyo; el secretario de Estado de Turismo, Mario Markic; el secretario de Comunicación y Medios, Carlos Marcel, y el secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Sebastián Georgion, también fueron desplazados de sus cargos.

Sobre este tema habló precisamente uno de los funcionarios que deja su cartera. Se trata de Mario Markic, quien adelantó que quizás vaya a tener otro rol en turismo, aunque mencionó que se debe una charla más profunda con el gobernador sobre este tema. Entrevistado por La Opinión Austral en el marco de la jornada que se vivió en Puerto San Julián por el eclipse, Markic puso en contexto su salida del Gobierno.

Mario Markic habló con el periodista Gustavo Argañaraz en Puerto San Julián. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Hablé con el gobernador, quien me honró con el cargo, y no hay disconformidad con mi trabajo. Yo no sé en qué puesto seguiré trabajando en turismo, pero en principio no hay un determinación total y definitiva. Es una revisión interna de algunos roles en el gobierno, tenemos que hablarlo para ver cómo continúa“, manifestó el hasta ayer aún funcionario. Cabe recordar que este medio ya había adelantado que tanto Markic como el secretario de Medios, Carlos Marcel, continuarían en sus lugares hasta que asuman sus reemplazos.

Por otro lado, también habló del pedido de renuncias el intendente Daniel Gardonio, hombre clave en la alianza con Vidal para el triunfo en 2023. Al respecto, dijo que tomó la noticia “con la misma sorpresa que la vieron todos los habitantes de Santa Cruz; son decisiones” y agregó: “Quien gobierna toma ese tipo de determinaciones y se hace para bien de los santacruceños; es una decisión y se respeta”.

“Creo que cuando se cambia un funcionario, en este caso en la provincia, se lo hace buscando la mejora que los ciudadanos necesitan” y resaltó: “El deseo es que sea para mejor, no sabemos el trasfondo de cada una de las decisiones, obviamente quien gobierna las sabrá”.

Daniel Gardonio, intendente de San Julián, dialogó con el periodista Gustavo Argañaraz de La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, sostuvo: “Es un momento difícil de la Argentina, por ende, para todos nosotros como parte integrante del país, donde estamos preocupados por el día a día, cómo impacta la situación económica en cada uno de nuestros habitantes, y necesitamos que nos vaya bien” y reconoció: “La verdad que cuatro años en la vida de las personas es mucho tiempo, necesitamos apostar a que nos vaya bien, más allá del color político que sea, porque necesitamos que así sea“.

Gardonio incluso señaló que “hay que caminar con pie de plomo porque el humor de la gente en momentos como este no es el mejor“, más allá que “la sociedad nos está acompañando, creo que hay que hacer mucho esfuerzo para no defraudarla” y añadió: “La gente está ilusionada en una fuerte esperanza de que la cosa mejore la calidad de vida de nuestra gente, no hay que desilusionar a la sociedad“.

Por su parte, el diputado de Por Santa Cruz, Mario Piero Boffi, también dijo lo suyo: “Los funcionarios tienen que deberse para lo que son convocados y también es facultad del Ejecutivo, en este caso provincial, la designación de nuevos funcionarios cuanto antes y poniendo de pie a la provincia”.