Mirtha Legrand tuvo como invitados a su programa “La noche de Mirtha Legrand” a los protagonistas de “El Eternauta”.

Además de hablar sobre la serie que es furor en la plataforma Netflix, la diva de los almuerzos también abordó la actualidad.

“¿Cómo ves la Argentina, Ricardito?”, preguntó Mirtha a Darín. “Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…”, respondió el acto y continuó “el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados”.

“Qué notable lo de los colchones”, alcanzó a decir Mirtha, y ante esto, Darín respondió.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale $48.000”, reflexionó, y subrayó: “$48.0000”.

“Los precios son terribles”, acompañó la conductora. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de qué están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, cerró.

La mención del precio de las empanadas recorrió las redes sociales y el ministro de Economía Luis Caputo manifestó: “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

“Todo bien si puede pagar empanadas más caras. Pero no valen eso, Ricardito”, echó por tierra y cerrando, agregó “Quedate tranquilo, Ricardo, que la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos. Me alegra que él pueda elegir las más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no”.

Los dichos del actor dispararon la pregunta ¿cuánto cuesta hoy comprar una docena de empanadas?

En primera instancia, La Opinión Austral relevó los costos de hacerlas en casa. En Río Gallegos, el paquete de 12 tapas, ronda entre $1.400 y $1.800; el kilo de carne picada, aproximadamente $11.000; y el kilo de cebolla (6 unidades aprox.) cuesta $800. Además, hay que recordarle sumarle los condimentos como pimentón, comino y sal, y huevo o aceituna, a elección.

El costo base rondaría los $6.800, considerando la compra de las tapas, medio kilo de carne picada y medio kilo de cebollas.

Por otra parte, si se busca comprarlas listas para comer, en los grupos de compra y venta en redes sociales, los valores no superan los $20.000. La docena de empanadas de carne fritas puede encontrarse a $10.000, las de carne o pollo a $14.000, o también a $15.000, incluyendo la variedad de jamón y queso.

Por otra parte, en dos locales de comida diferentes, la docena de empanadas, pudiendo elegir entre diferentes variedades, cuesta $34.200 o, si se distribuye entre jamón y queso, carne y pollo, $37.750.