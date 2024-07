Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ramón Ávila, trabajador de Aerolíneas Argentinas, tuvo su último día de trabajo esta semana en la delegación de Aerolíneas Argentinas de Río Gallegos, tras más de 40 años trabajando en en la línea aérea de bandera.

“Estoy accediendo a un plan de retiro voluntario hasta la jubilación, pero me faltan cinco meses para jubilarme. Después de 41 años que he estado en Aerolíneas, surgen muchos recuerdos, muchas experiencias”, contó Ramón en diálogo con Radio LU12 AM680.

En esa línea, recordó: “Han cambiado muchísimo los tiempos. Pensar que yo entro en Aerolíneas en el año 79, después me voy 3 o 4 años en los cuales estuve trabajando ahí en Radio LU12 algún tiempo y hasta el 84 que entré definitivamente en Aerolíneas y me quedé hasta el día de hoy”.

Su pasó por LU12 y La Opinión Austral

En este tramo, recordó su paso por la “Decana de la Patagonia” y por el Diario La Opinión Austral en la década de 1980.

“Desde el año ’82 hasta el ’84 trabajé de informativista. Era otra época, un periodismo más bohemio, un periodismo más noctámbulo, un periodismo del día a día, de café y reuniones informales. En el diario en aquel entonces estaba don Alberto Raúl Segovia, Justo Lerena y ‘Roby’ Rodríguez”, comentó.

La emoción de un fin de ciclo, tras 40 años de carrera

Para su último día de trabajo, la familia de Ramón tenía preparada una gran sorpresa. “Me llaman al frente del salón de ventas, ya habíamos cerrado y lo veo a todos ahí. Mi familia, amigos y algunos compañeros de trabajo. Realmente me sorprendieron gratamente, para mí tiene un valor incalculable, significa que tan mal no he hecho las cosas“, contó el ya ex-trabajador de Aerolíneas que está a punto de cumplir los 65 años de edad.

¿Y ahora?

En otro tramo de la entrevista, Ramón contó que espera a partir de ahora en esta nueva etapa de su vida.

“Por lo pronto a descansar un poco y después veremos. Tal vez comience a pescar de vuelta, hace años que no puedo hacerlo. El trabajo de Aerolíneas es muy absorbente, nosotros trabajamos todos los días en el área de ventas, 8 horas por día y los sábados seis horas más. Los domingos descansas un poco y al otro día empieza de vuelta. La pesca es un deporte muy solitario, te podés encontrar con vos mismo y es buscar la manera de sentirte en paz con vos mismo y con la naturaleza. Eso lo encontrás en el agua con los peces los países“, contó.

Además, Ramón contó que ahora podrá disfrutar el tiempo con su esposa y sus tres hijas del corazón. Además de sus cinco nietos que le dan alegría a su vida. “Las tardes se juntan todos los chiquitos, de tres, cuatro y cinco años y la casa te la dan vuelta toda”, comentó.

Los cambios en Aerolíneas y la posible privatización

Por último, el experimentado trabajador de la línea aérea de bandera relató su experiencia durante los años que la empresa estuvo en manos de capitales privados.

“Nosotros vivimos tristemente las experiencias en el 2001, cuando privatizaron la empresa entregándose a la compañía Iberia y se produjo todo un desguace. Aerolíneas iba derecho a ser cerrada“, recordó.

“Tristemente en aquella época también tuvimos el accidente de LAPA, que se cumplen el aniversario el 31 de agosto, donde murieron 65 personas. Eso ocurre porque los organismos de control, no controlan, y si controlan, controlan mal. Ese tipo de cosas dan miedo y te cuesta mucho aceptar nuevas realidades”, agregó.

Al respecto del accidente de LAPA, aseguró que en esos meses la “gente no quería volar” en esa empresa “y se produjo una una situación en el que la gente quería volar por Aerolíneas y te rebasaba la demanda”.

“En alguna oportunidad, me mandaron en comisión a Córdoba y habían pasado cinco o seis meses del accidente. Atendiendo un mostrador, te das cuenta de todo cara a cara con las personas. Venía gente que tenía una hija o un familia fallecido en la tragedia y lo único que uno podía hacer era escuchar“, aseguró.