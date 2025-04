La avenida San Martín, una de las principales de Río Gallegos, fue parcialmente cortada este lunes por los trabajadores del volante, en el marco de un reclamo al Municipio.

Alrededor de las 09:00, los vehículos afectados a los servicios de taxis y remises estacionaron frente al Palacio Municipal para manifestarse en busca de respuestas a un petitorio presentado.

Martín Cecuk, referente de los trabajadores, manifestó a La Opinión Austral: “Pedimos la eliminación de las plataformas ilegales apoyada en la ley, de todo tipo de grupo y aplicación, que si bien son populares están prohibidas por Ñey 2.417, una ley provincial y una ordenanza que adhiere a la ley. Una reforma de la ordenanza que nos permita reducir costos y la eliminación de la inspección estética, no de la técnica, que genera un costo que la gente no puede afrontar”.

“Le pedimos a la Municipalidad un gesto político con el que se empiece a trabajar en pos de defender el transporte legal, entendemos que una ley se tiene que respetar por más que un servicio sea popular“, manifestó y añadió que “entendemos que el Municipio puede actuar, nosotros nos presentamos en la Justicia y se expidió diciendo que la Municipalidad es el ente de contralor, en ese punto nos trabamos”.

AVENIDA COPADA. Los vehículos afectados a servicios de taxis y remises coparon la avenida San Martín. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Actualmente, hay 305 patentes de taxis y 100 remises. “Las últimas 25 patentes que salieron están pensando en devolverlas y no llevan ni tres meses porque no pueden afrontar los costos”, apuntó. En contraposición, “hoy hay una cantidad de vehículos del que nadie tiene registro, nosotros creemos que son alrededor de 4 mil“.

“El motor (del reclamo) es completamente económico, nos está destruyendo prácticamente“, afirmó Cecuk y agregó que “nos encuentra en una posición en la cual no es que si nos adherimos a Uber eso nos va a salvar, nadie se salva con la aplicación que es de una empresa extranjera que es la única que gana plata, la gente que sale a hacer Uber tampoco trabaja por un gran sueldo, no está haciendo la plata que nosotros hacemos. La gran mayoría de la gente que trabaja en Uber tiene un empleo estatal y no les alcanza. No sale a hacer la plata que necesitamos para vivir, sale a hacer una porción de esa plata que le permita levantar la comida del día”.

Sin acuerdo

En el transcurso del día, un grupo de conductores fue hacia el Concejo Deliberante en busca de la presencia de los y las ediles y también tuvo la posibilidad de reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Robles, y la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, pero no hubo acuerdo.

CAOS. Ante la imposibilidad de circular, algunos vehículos subieron a la vereda. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Respecto a la imposibilidad de afrontar la inspección estética, Robles puntualizó a La Opinión Austral: “Son 187 de los 305, es la inspección del año pasado, era en noviembre y la prorrogamos hasta abril, a requerimiento el sector por la difícil situación económica por la que estaban atravesando”.

En este sentido, señaló que teniendo en cuenta las circunstancias puedan pagarla en tres o seis cuotas, a partir de la próxima semana.

En cuanto al pedido de eliminación del Uber, sostuvo: “Es un tema remanido que ya se les ha explicado, hay cuestiones que tienen que ver con la aplicabilidad de la ley provincial, donde el poder de policía no lo tienen los inspectores de Tránsito, sino que es de jurisdicción provincial. Además, hay una realidad que es social y coyuntural y que tiene que ver con la situación económica que hace que Uber no se pueda prohibir porque es parte del uso y la costumbre, no solamente de un amplio sector, cada vez mayor en Río Gallegos, sino a nivel global”.

ASAMBLEA. Las concejales Tobares y Ojeda escucharon los reclamos de los conductores. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Recordó que “ofrecimos hace dos años un marco regulatorio que incluyera las aplicaciones también, pero no terminamos de ponernos de acuerdo con la visión en ese punto”.

En cuanto al tercer punto del petitorio, sobre la modificación de la ordenanza vinculada al sector, comentó que “está desde el año pasado en el Concejo Deliberante y después de pasar por la comisión correspondiente, vino en consulta al municipio y se dio una respuesta desde la Secretaría de Gobierno”.

PERMANENCIA. En la noche de este lunes, los conductores mantuvieron el corte. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Pretendemos que la gente y los vecinos de Río Gallegos tengan la mejor calidad de transporte posible y que tengan la mayor cantidad de opciones. Hay cuestiones que han cambiado, el uso y la costumbre a veces cambian primero que los marcos legales, nosotros tenemos que tratar de buscar y pensar en el beneficio global de una comunidad por encima del beneficio de un sector específico. También tenemos que velar por la seguridad en el transporte, por eso hablamos justamente en su momento de tener una regulación que nos permita tener las herramientas necesarias para poder tener determinado ámbito de aplicación“, cerró.

Plenario

Tras permanecer toda la noche con el corte de la avenida, este martes, a partir de las 10:00, taxistas y remiseros participarán de un plenario de comisiones en el Concejo Deliberante, al que también fueron invitadas autoridades del Ejecutivo municipal y provincial. “Veremos cuál es el compromiso de participar en el plenario y qué podemos sacar desde ahí, pretendemos que nos digan cuál es el norte, si tenemos algún tipo de seguridad de seguir o que nos digan que no estamos en la planificación y nosotros levantamos y entregamos las patentes, pero en este momento no hay salida para nosotros. La gente está pensando en devolver las patentes“, advirtió Cecuk.