Por Hugo Ferrer

….muy pocas armas, no, se prefirió detenerlos, pegarles, humillarlos y después fusilarlos. Aquí murieron las esperanzas, aquí murió esa palabra tan hermosa de la convivencia y aquellos principios del filósofo Kant, la paz eterna. Los hombres tienen que lograr la paz eterna, si no, no hay futuro. No. Aquí se fusiló a los trabajadores, a los hombres que daban su vida por esta tierra y que eran tan explotados. (Fragmento de La Patagonia Rebelde).

Osvaldo Bayer volvió a la vida el martes 25 de marzo de 2025. Ese día, en Río Gallegos, una topadora y empleados de Vialidad Nacional destruyeron un mural en homenaje al periodista, escritor e historiador. Fue una conmoción en la ciudad. Fue una conmoción nacional. La nota y el video publicado por La Opinión Austral tuvo un gran impacto. Incluído el periodista, escritor e historiador Felipe Pigna, quien hizo un posteo. “Era mi amigo”, dijo.

A partir de ahí, fueron cientos los mensajes de solidaridad y reclamo.

El sábado 12 de abril durante la entrega de los Martín Fierro Federal en la ciudad de Tucumán, Osvaldo Bayer volvió a ser protagonista. Los conductores de la ceremonia organizada por APTRA Marina Calabró y Sergio Lapegüe anunciaron al ganador de la terna a mejor radio documental: la estatuilla fue para el trabajo “La Patagonia Rebelde, la película 50 años después”, producido por FM Records de Comodoro Rivadavia. En la investigación, entrevista y guión, Saúl Gherscovici; locución, José Luis Bahamonde; edición y sonido, Leonardo Enríquez. El premio lo recibió el periodista Saúl Gherscovici. Dio un emotivo discurso sobre la pieza radial, que dura casi 57 minutos, y relata la historia (se puede ver por Youtube, pero sólo se escucha el audio, sin video: https://www.youtube.com/watch?v=jnupjASWFD0&ab_channel=SaulGherscovici) y el desarrollo de la filmación del largometraje de Héctor Olivera en 1974. Especialmente se refirió a la demolición del monumento dedicado a Osvaldo Bayer en Santa Cruz. “La barbarie lo tiró abajo”, expresó con vehemencia.

Quien es el periodista que ganó

Saúl Gherscovici es periodista de Comodoro Rivadavia , hincha de Racing y maradoniano. Nació en Comodoro el 22 de octubre de 1965. Fue redactor, periodista del diario Crónica durante 23 años; editor de Aerosol , el primer suplemento joven de la Patagonia. Trabajó en distintas radios, fue fundador de Radio Crónica. Actualmente trabaja en FMRecords y en su portal La Posta comodorense (su página) y en ABC diario e Infosiberia. Fue director de LU 4 Radio Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia entre el 18 de marzo del 2020 y el 4 de marzo del 2024. Anteriormente, en 2021 ganó el Martín Fierro Federal al mejor radio documental por A los caídos por la Livertá, también relacionado con La Patagonia rebelde.

Hablar desde el corazón

Desde Tucumán, con la tranquilidad del reconocimiento de APTRA, habló con La Opinión Austral. Reconoció los cientos de mensajes que le llegaron, además de compartir la alegría por el premio con todos sus compañeros. “ Antes que nada, muchas gracias también a La Opinión Austral por hacerse eco del premio Martín Fierro. Pese a que soy de Comodoro Rivadavia, que el programa lo hicimos desde Comodoro Rivadavia, indudablemente es santacruceño en un alto porcentaje por la temática. Durante la entrega, la alegría y la emoción, el orgullo, se mezclaba en el momento del discurso con esa bronca por lo que ha pasado siempre con La Patagonia rebelde y sobre todo por lo que pasó el 25 de marzo, que aún nos resta que nos aclaren. Algunos sabemos por qué lo hicieron: se trata del odio planificado de esta gestión de gobierno de Milei, por ser generoso, y del hecho de que la única obra pública que hayan realizado tiene que ver no con la construcción sino con la destrucción. Uno trata, a veces, en estos momentos donde hay tantos nervios, emociones y apuros, porque los discursos tienen que ser muy breves, decir lo que se piensa y lo que se siente. En eso también estoy tranquilo, y si bien en el momento no me di cuenta, porque estoy a un vértigo al mil por ciento, después también pude ver cuando me mostraron algunos videos, como lo hizo mi hija, cómo también el público presente aplaudió este reclamo para que se vuelva a habilitar, donde quiere la gente de la memoria, donde quiere la gente de Santa Cruz el monumento Osvaldo Bayer, que nunca debió haber sido derribado, pero han demostrado que lo que han hecho es volver a poner en el tapete, como se dice, una historia que todavía debe ser aclarada, siempre enseñada, difundida y sobre todo la condena por lo que han hecho con el monumento Osvaldo Valle, así que esperemos que ese discurso que tuvo tanta alta visibilidad por lo que es la fiesta del Martín Fierro sirva para algo”.

