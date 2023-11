Con más de 1200 evacuados, Itatí es la localidad más afectada por las inundaciones en Corrientes

La localidad correntina de Itatí es la más afectada por las inundaciones derivadas de la creciente del río Paraná con más de 1200 las personas evacuadas, informaron hoy fuentes de la Municipalidad.

Un barrio completo de 220 casas "quedó bajo agua, al igual que la costanera, con sus paradores, locales gastronómicos y cabañas", detalló en declaraciones a Télam el intendente de la ciudad de Itatí, Francisco Romero.

"Todos los habitantes del barrio Ibiray fueron evacuados y más de 250 familias están alojadas en los albergues y refugios dispuestos para brindarles asistencia", precisó el jefe comunal.

"También hay una importante cantidad de personas que se autoevacuaron y 25 familias que quedaron aisladas", agregó sobre la crítica situación que atraviesa la localidad reconocida por el turismo religioso, que convoca anualmente miles de fieles a la Basílica de Itatí.

En este sentido detalló sobre estas últimas que "si bien no están inundados, están rodeados de agua y con los caminos cortados, por lo que sólo se puede acceder con canoas o lanchas".

Por su parte, el secretario general del Municipio de Itatí, Oscar Ruiz Aquino, expresó en diálogo con Télam que "desde 1983 no padecíamos una inundación tan grande" y que la creciente "se presentó muy rápidamente y hoy llegamos a más de 1200 evacuados".

"Las fuertes lluvias en la zona sur de Brasil, las represas de Itaipú y Yacyretá provocaron esta situación, fue mucha cantidad agua en muy poco tiempo", señaló el funcionario comunal y añadió que "ahora se complica aún más con las precipitaciones aquí, porque anoche llovió y tenemos alerta amarilla para esta zona".

Respecto de la asistencia señaló que las familias evacuadas están alojadas en cuatro albergues: el hospedaje del Promesero de la Basílica de Itatí, dos del municipio y también el Club de Pesca y Canotaje, "con asistencia alimentaria y sanitaria".

En este sentido, el intendente Romero destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad, el Gobierno provincial, Gobierno nacional y la conformación de un Comité de Crisis que reúne a distintos Organismos e instituciones como Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios, Policía provincial y Municipalidad, entre otros.

Además, mencionó especialmente la presencia en Itatí del gobernador Gustavo Valdés y de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y los aportes de ambas administraciones destinados a la asistencia de las familias afectadas por las inundaciones.

Romero mencionó que "gracias a la colaboración y presencia de la Prefectura, 35 niños que quedaron aislados en sus casas con sus familias, pueden asistir a la escuela". Efectivos de la PNA, los buscan diariamente en embarcaciones para que no falten a sus clases".

"El daño causado por las inundaciones en Itatí, no solamente afecta a los evacuados, autoevacuados y aislados, también hay daños colaterales, esta es una ciudad turística y el trabajo se ve interrumpido por esta situación que estamos atravesando", se lamentó el intendente en diálogo con Télam.

En este sentido, mencionó a modo de ejemplo: "En la costanera, que está bajo agua, hay locales gastronómicos, paradores y cabañas. Todo está inundado y eso significa que hay gente que no puede trabajar y ve interrumpidos sus ingresos".

"Estamos haciendo un relevamiento para poder asistir también los itateños que están en esta situación", adelantó Romero y agregó además que "los productores ladrilleros que trabajan en la zona costera, también lo han perdido todo".

Finalmente, el intendente de Itatí, localidad distante a 74 kilómetros al noreste de la Capital provincial, detalló que se continúa en etapa de evacuación y que la altura del río Paraná permanece estacionada en 8,07 metros, "aunque estamos en alerta amarilla y esperando precipitaciones", concluyó. (Télam)