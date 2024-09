Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El legislador libertario de Tierra del Fuego, Agustín Coto, fue protagonista de un insólito caos aéreo este domingo en el aeropuerto de Ushuaia luego de que dos pasajeros brasileños lo confundieran con un terrorista.

Según informaron los medios locales, el legislador de La Libertad Avanza, Agustín Coto, jugaba a los jueguitos en su celular en el vuelo de AR1883 que partía del aeropuerto Malvinas Argentinas de Ushuaia. Los turistas brasileños creyeron que estaba mirando un tutorial para armar una bomba en pleno vuelo y alertaron a la tripulación.

“Todo es correcto, incluyendo los jueguitos (y escuchaba un podcast sobre el texto masoretico)”, tuiteó Coto. “El jueguito en cuestión de llama monster demolition. Muy recomendable. Lo que no es recomendable es viajar sentado al lado de un colifa brasileño”, explicó el legislador libertario.

Monster Demolition es un juego móvil en el que el usuario debe conducir un vehículo para enfrentar distintos monstruos y enemigos que se van interponiendo en el camino.

“El apocalipsis pixelado ya está aquí, y lo único que se interpone entre la humanidad y las fuerzas de destrucción eres tú y tu camión. Así que súbete a la cabina, pisa a fondo el acelerador y corre directo a la acción en este juego de demolición increíblemente entretenido en el que la única forma de ganar es golpear a los monstruos gigantes de frente con todo lo que tengas. Luego hazlo una y otra vez, y otra vez”, explica la descripción del juego disponible en Google Play para celulares Android.

Pese a lo insólito de la denuncia, el piloto regresó a la pista del aeropuerto y evacuaron a todos los pasajeros para activar el protocolo habitual ante una amenaza de bomba. Según informó el sitio Sur54, otro vuelo de Aerolíneas que debía llegar a Ushuaia fue desviado hacia Río Gallegos a la espera que se abriera el aeropuerto de la capital provincial.

En este mismo vuelo también viajaban la actriz Carmen Barbieri junto con el periodista Marcelo Polino. Los actores, que se encontraban en Tierra del Fuego realizando un show, publicaron en sus redes sociales que “nunca estuvimos nerviosos, pero sí indignados por la falta de información”.

¿Cómo fueron los hechos?

A través de su cuenta de X, Coto explicó cómo fueron los hechos: “Hoy me pasó algo surrealista. Vuelo de aerolíneas Ushuaia-Buenos Aires, Asiento 24 C. Avión lleno. Despegamos y el sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levanta y se va corriendo para atrás. Vuelve, se sienta de nuevo, vuelve a pararse y a irse al fondo del avión. Jamás había visto algo así”.

Y siguió: “Pasan unos minutos y nos anuncia el comandante que debíamos volver al aeropuerto de Ushuaia, sin aclarar el motivo (luego todo tendría sentido). Volvemos, aterrizaje y…a esperar en la pista. El tipo raro seguía atrás, con las azafatas”.

“Mirando el teléfono me entero de que el avión había vuelto por una amenaza de bomba! Entre asustado y nervioso, esperé un rato más, charlando con los otros pasajeros (me da cagado despegar, así que estaba recuperándome de los minutos de sufrir el despegue). Llega la policía de seguridad aeroportuaria a los minutos y se llevan a un tipo que resulté ser YO!”, agregó en el posteo de su cuenta.

Finalmente, en su relato narró: “Operativo, protocolos de seguridad activados, perro detector de explosivos, etcétera. Todo bien. Falsa alarma. Me retienen, pregunto por qué y me dicen que mí vecino de asiento me acusó de llevar una bomba! Surrealista. Declaraciones, espera, nervios, risas. El vuelo finalmente sale, al turista brasilero inventor de situaciones bombisticas (y bombásticas) no lo dejaron subir al avión y despegamos sin incovenientes alrededor de las 20”.

Leé más notas de La Opinión Austral