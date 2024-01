Entre Ríos restituirá dos meteoritos que habían caído en Chaco y fueron extraídos ilegalmente

El Gobierno de Entre Ríos restituirá a la provincia de Chaco dos grandes meteoritos de más de 2.200 kilos, luego de haberlos secuestrado en 2007 cuando eran trasladados ilegalmente y que mantiene en custodia en una muestra gratuita en un museo entrerriano.

"Esta es la única roca de la sala que no pertenece a la corteza terrestre", reza la cartelería del Museo Provincial Antonio Serrano de Paraná al presentar los dos cuerpos celestes de color oscuro, con una similitud a una gran piedra y con una historia de un recorrido sorprendente que son el atractivo de quienes recorren la muestra.

En 2007, las piezas habían sido extraídas ilegalmente de "Campo del Cielo", una región entre Chaco y Santiago del Estero en la que hace unos 4.000 años impactó una gran lluvia de meteoritos, y donde hoy se ubica la Reserva Natural Cultural "Piguen N'Onaxá – Campo del Cielo", con dos de los meteoritos más grandes del mundo y un gran centro de interpretación para los visitantes.

El 23 de febrero de ese año, personal de Gendarmería Nacional logró secuestrar en el sur de Entre Ríos dos bultos de consideración durante un control vehicular en la intersección de las rutas nacionales 12 y 14.

La carga, de un "peso significativo" como explicaron desde la fuerza en aquel entonces, estaba siendo trasladada ilegalmente con la intención de sacarla fuera de la provincia, e incluso del país.

Inmediatamente intervino el área de Minería de Entre Ríos, que ordenó el resguardo y custodia de las piezas en el Museo "Profesor Antonio Serrano", en Paraná, donde permanecen los restos astronómicos.

Debido a su gran tamaño y peso, los meteoritos debieron ser levantados por máquinas que intentaron ingresar al Museo por el patio trasero, pero el suelo de aquel lugar no resistía tanta carga.

Por eso, los fragmentos extraterrestres fueron arrastrados hacia el interior, quedando la más grande (de unos 1.600 kilos) en la galería, en una base de cemento, y la otra (con más de 600 kilos) en la sala de Geología, en un soporte de madera que fue reemplazado por uno de hierro y más resistente.

Durante los primeros días del 2024, los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Chaco, Leandro Zdero, firmaron un convenio de restitución de las piezas a su lugar de origen, consideradas de "valioso patrimonio cultural".

El acuerdo permitirá su traslado y preservación en Campo del Cielo, en Chaco, que debido a su organización y logística aún no tiene fecha de concreción.

Desde la Secretaría de Cultura entrerriana aseguraron que se trata de un patrimonio "de alto valor histórico" para el museo y la comunidad, por lo que invitaron a conocerlas a la sede ubicada en calle Gardel 62 de Paraná, de martes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, y los sábados y feriados, de 10 a 13 horas, de forma libre y gratuita. (Télam)