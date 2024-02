La estación Piedras de la línea A de subte estuvo cerrada por una invasión de insectos

La estación Piedras de la línea A del subterráneo porteño permaneció esta mañana cerrada durante casi tres horas y las formaciones, en su recorrido, no pararon allí debido a la presencia de una gran cantidad de insectos, según indicó Emova, la empresa concesionaria de la red de Subterráneos de Buenos Aires.

Debido a la gran concentración de insectos que se dio en la superficie y dentro de la estación Piedras del subte A, la empresa decidió cerrar la estación desde las 5.35 hasta las 8.17, según reportó en sus redes sociales.

Fuentes de la empresa aclararon que no eran mosquitos sino de otro tipo de insectos, aunque no especificaron de cuáles se había tratado.

Además, indicaron que, a raíz de ese hecho, pidieron la intervención de otras dependencias del Gobierno porteño para normalizar la situación. (Télam)