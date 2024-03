Presencia argentina con impronta federal en la feria ARCOmadrid

(Por Mercedes Ezquiaga) La imaginería y la impronta vinculada a provincias como Salta, Tucumán y Mendoza se desplegará en la feria de arte contemporáneo ARCOmadrid que se celebra del 6 al 10 de marzo en la capital española, de la mano de la notable presencia de galerías argentinas -nueve en total- que llevarán, a los diferentes sectores de esta gran vidriera internacional, un conjunto diverso de pinturas, esculturas, dibujos, instalaciones y textiles, entre los que sobresalen temáticas como el paisaje circundante, los saberes ancestrales o las identidades de género.

Por primera vez, una galería proveniente de la provincia de Salta (Remota, que dirigen Gonzalo Elías y Guido Yannitto) participará de este importante feria europea con artistas de esa provincia, en el sector titulado "Opening", además del resto de las seleccionadas de Argentina entre las que se cuentan Herlitzka & Co., Nora Fisch, Pasto, Ruth Benzacar y W Galería, en la sección principal, y Sendrós, Isla Flotante y Vigil Gonzales, en el apartado "Nunca lo mismo", abocado a brindar un panorama del arte latinoamericano.

El conjunto de obras seleccionadas por las galerías para llevar a ARCOmadrid -que cada año recibe 95.000 visitantes- es variado en soportes, estilos y temáticas pero ciertos puntos de unión hilvanarán su presencia en el inmenso recinto de IFEMA, sede de la feria, como por ejemplo los paisajes de los Valles Calchaquíes que inspiran a la artista salteña Roxana Ramos, los textiles realizados por las tejedoras del norte, en galería Herlitzka, o los saberes ancestrales que recupera en su obra la tucumana Florencia Sadir.

El grueso de las galerías porteñas tendrán su lugar en el sector principal de la feria, espacio de relevante presencia internacional, con nombres como galería Casa Triángulo de San Pablo, Esther Schipper de Berlín, Perrotin de París o Richard Saltoun de Londres, donde han tenido que rechazar la solicitud de al menos 200 galerías internacionales, confesó la directora de ARCO, Maribel López, durante la rueda de prensa para anunciar el evento.

En la sección principal, entonces, los visitantes se encontrarán con el stand de Herlitzka & Co., que presentará una serie de piezas ligadas a lo textil y a la cosmovisión latinoamericana, algunas de ellas -de estética indigenista- vinculadas a su vez a la muestra "Antes de América", que permanecerá hasta el 10 de marzo en la española Fundación Juan March.

Además, contó a Télam la directora de la galería, Paz Lucero, que se exhibirán en Herlitzka una serie de mantas de artistas tejedoras anónimas del norte argentino: lanas bordadas que contienen representaciones de elementos naturales como flores y plantas, composiciones geométricas, figuras ornamentales y elementos del repertorio originario americano como chakanas o cruces andinas. Se verán allí también obras de Andrés Bedoya, Alejandro Puente, Fernando "Coco" Bedoya, Anita Payró, Candelaria Traverso y Gonzalo Elvira.

La galerista Nora Fisch contó que llevará un "solo show" de Alfredo Londaibere (1955-2017), figura central del grupo de artistas que creó y se desarrolló alrededor de la galería del Centro Cultural Rojas entre los 80 y 90, y que "es la primera vez que un conjunto importante de obras de este artista es exhibido en Europa".

El stand, dedicado por completo a Londaibere, incluirá obras sobre papel tempranas, que enfatizan la expresión subjetiva del deseo queer, una serie de collages, pinturas de su serie realizada sobre cajas de tablas de madera encontradas, con bordes revestidos en alpaca y pinturas de su serie más tardía, donde combina la abstracción y la figuración con elementos decorativos.

En sus obras confluyen el arte clásico europeo, la pintura colonial barroca, las creencias sincréticas católicas y afrodescendientes -de las que fue seguidor-, los modernismos centrales y periféricos, el sistema artesanal y las artes eruditas, la cultura de élite y el consumo popular.

Además de trabajos del brasileño Zé Carlos García, del peruano Iosu Aramburu y del chileno Francisco Casas (pionero artista integrante del colectivo Yeguas del Apocalipsis), la galería Pasto llevará a Madrid obras del argentino Ariel Cusnir, en un conjunto cuya temática está ligada a la historia argentina y "al devenir del territorio sudamericano desde los tiempos de la colonización hasta el presente", dijo el director de la galería, César Abelenda.

En esta serie de pinturas, Cusnir (Buenos Aires, 1981) se pregunta por las imágenes que funcionan como puerta de acceso a los relatos oficiales de la historia, una indagación que construye un espacio indiscernible entre lo que pudo haber sido pero también lo que no, a través de títulos como "Bueyes", "Los rojos" y "Campaña del Ejército Grande", esa que fue conducida por José Justo Urquiza y en la que Sarmiento redactaba los boletines oficiales, algunas de las figuras que el artista también incluye en su producción.

Con una mayoritaria presencia femenina, la galería Ruth Benzacar presentará en su stand trabajos de Ana Gallardo, Florencia Rodríguez Giles, Sofia Durrieu y Ulises Mazzucca, en "un recorrido que permite dar cuenta de cómo los cuerpos y sus identidades se constituyen a través de diferentes prácticas: una colación de cuerpos violentados, mutantes, fantásticos y viñeteados", informó ese espacio de arte.

La obra de Gallardo -que además se exhibe como parte de la exposición "Tembló acá un delirio" en el Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid- aborda los cuerpos desaparecidos durante la última dictadura militar, mientras que la producción de Rodríguez Giles despliega un imaginario posthumano, a través de dibujos. En tanto, la obra de Durrieu hace hincapié en lo emocional y espiritual del cuerpo, mientras que los dibujos, pinturas e instalaciones de Mazzucca refieren a un lenguaje de la niñez y la intimidad.

Dirigida por Ricardo Ocampo, la galería W prestará en Madrid trabajos de la artista peruana Chonon Bensho y de la tucumana Florencia Sadir, afincada en San Carlos (Salta), una producción que surge de una mirada aguda y sensible sobre el territorio, donde se entrecruzan los saberes ancestrales de las comunidades de los Valles Calchaquíes, en el norte argentino.

A través de instalaciones, esculturas y dibujos la práctica artística de Sadir está ligada a los ciclos de la naturaleza, al territorio y a la escucha, con la atención puesta en formas de vida humanas y no humanas y la relación siempre en tensión de una necesaria convivencia entre ambas.

Curado por Manuela Moscoso y José Esparza, el sector "Nunca lo mismo. Arte latinoamericano" reunirá 12 espacios de la región, donde otra vez se hace fuerte la presencia argentina, de la mano del mendocino Andrés Piña, cuyas esculturas se verán en Galería Sendrós y las pinturas de Rosario Zorraquín (en Isla Flotante). Aquí también, se dan los cruces lógicos de esta hermanada región, ya que la galería argentina Vigil Gonzales presentará obras de la peruana Violeta Quispe Yupari, mientras que los trabajos de la argentina Amalia Pica serán presentados por la galería guatemalteca Proyectos Ultravioleta.

Finalmente, la única argentina presente en la sección "Opening", dedicada al galerismo joven y curada por Yina Jiménez Suriel y Cristina Anglada, será Remota, de Salta, que presentará a Mar Pérez y Roxana Ramos, artistas que comparten un lugar en común que es Cafayate, en los Valles Calchaquíes, a 200 kilómetros de la ciudad norteña.

Mar Pérez produjo su serie de pinturas que reflejan las montañas y quebradas del paisaje cafayateño, que realizó viviendo allí durante este último año, en simultáneo a su transición con testosterona. En tanto, Roxana Ramos, nació y creció en Cafayate, por lo que la mayoría de su obra dialoga con ese lugar, sobre todo su última serie de dibujos y objetos tejidos en simbol, fibra típica de la ribera del río Calchaquí.

En el marco de la feria de arte contemporáneo ARCOmadrid 2024, la Embajada Argentina en España realizará un evento de networking entre galerías argentinas y coleccionistas de arte, en una jornada cuya apertura estará a cargo del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, para potenciar y promover en el ámbito internacional el trabajo de los representantes del sector de las artes visuales argentinas.

"Reconocemos el desarrollo y crecimiento que han experimentado las artes visuales. Por lo tanto, es fundamental fomentar y respaldar la participación de las galerías nacionales en los mercados internacionales. Queremos iniciar un nuevo camino, con una agenda de cooperación conjunta que nos permita potenciar la oferta exportable de nuestras industrias culturales", aseguró Cifelli, en un comunicado.

La iniciativa incluirá además visitas privadas a los stands argentinos, a cargo del curador Mariano Mayer, con el apoyo de la Fundación arteba y Meridiano (Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo), durante la 43 edición de la feria madrileña que reunirá en total 205 galerías de 36 países, de las cuales un 30 por ciento lo acapara la presencia latinoamericana. (Télam)