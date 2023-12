Unos 90 operarios fueron afectados por un escape de amoníaco en un frigorífico de Barracas

Unos 90 operarios se encontraban esta mañana "con dificultad respiratoria" y diez de ellos debieron ser trasladados para su atención médica a raíz de un escape de amoníaco causado por un incendio en un frigorífico ubicado en la calle Lafayette al 1700, en el barrio porteño de Barracas, donde fue perimetrada toda la cuadra como medida preventiva, informaron fuentes policiales y del SAME.

"Hay 90 evacuados, 35 de ellos oxigenados, y 12 trasladados a los hospitales (de la Ciudad) Penna, Ramos Mejia, Argerich y Durand", dijeron fuentes de SAME.

"El frigorífico fue totalmente evacuado tras producirse fuego en un compresor", informaron fuentes policiales.

Según informaron fuentes del SAME, el personal sanitario brindó oxígeno a los afectados en las inmediaciones del frigorífico Guaicos, en la esquina de las avenidas Vélez Sarfield y Osvaldo Cruz.

El SAME asistió en triage a treinta personas, de los cuales diez -todos ellos operarios- fueron trasladados a distintos centros asistenciales, indicaron fuentes policiales.

Hasta el momento, hay seis manzanas evacuadas, donde no hay tránsito vehicular ni de transeúntes, y se trasladaron al lugar 25 ambulancias y ocho móviles de intervención rápida.

Esta mañana Bomberos se desplazó hasta Lafayette al 1700, en Barracas, por la explosión de un tanque de amoníaco, ya que se percibía un fuerte olor en las afueras del frigorífico.

Inicialmente el personal de Bomberos perimetró toda la cuadra como medida preventiva, mientras que dos operadores con trajes de protección se alistaban para las tareas de detección dentro del frigorífico, según informaron a Télam fuentes policiales.

Ese procedimiento tendrá como objetivo detener al compresor y cerrar las válvulas anterior y posterior, se indicó.

Por el ambiente no respirable, se solicitó no circular por la zona y a los residentes de inmuebles linderos se les pidió que cierren las ventanas y puertas para evitar el ingreso de contaminantes a sus viviendas. (Télam)