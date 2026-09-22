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Juegos virtuales
Rumbo a Mar del Plata: Santa Cruz tiene a sus representantes de e-sports
Cobertura exclusiva de La Opinión Austral y LU12 AM680 en Buenos Aires
Visita del papa: el lunes 9 feriado, ¿10 y 11 también?
La Conferencia Episcopal Argentina presentó el lema y el logo de la visita de León XIV del 8 al 11 de noviembre: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”. Llamaron a recibir al sumo pontífice desde la apertura del corazón, el encuentro y la unidad. Pidieron dejarlo afuera de la grieta política.
Karina Milei, secretaria general de la Presidencia: “El Papa es de todos los argentinos”
Raúl Pizarro: “Que el mensaje del papa llegue lo más puro posible”
Jorge Scheinig: “Todos los que vayan a la misa en Luján se sentirán en casa”
Jorge García Cuerva: “Tenemos un buen ejercicio de encuentro que hace tiempo no teníamos”
Angel Rossi: “Nos hará bien en esperanza, unidad y cuidar a los más frágiles sobre todo”
Marcelo Colombo, presidente de la CEA: “Vivimos esta visita no como un punto de partida, sino de llegada”
Violencia y drogas en Río Gallegos
Intentó robar en un comercio y la dueña se defendió con una trincheta
Estaba con su hijo de 5 años: intentó pasar cocaína y marihuana a un preso
Congreso de la Nación
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