Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 23 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Visita del papa: el lunes 9 feriado, ¿10 y 11 también? *Jorge García Cuerva: "Tenemos un buen ejercicio de encuentro que hace tiempo no teníamos" *Angel Rossi: "Nos hará bien en esperanza, unidad y cuidar a los más frágiles sobre todo" *Marcelo Colombo, presidente de la CEA: "Vivimos esta visita no como un punto de partida, sino de llegada"

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Visita del papa: el lunes 9 feriado, ¿10 y 11 también?

La Conferencia Episcopal Argentina presentó el lema y el logo de la visita de León XIV del 8 al 11 de noviembre: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”. Llamaron a recibir al sumo pontífice desde la apertura del corazón, el encuentro y la unidad. Pidieron dejarlo afuera de la grieta política.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia: “El Papa es de todos los argentinos”

Raúl Pizarro: “Que el mensaje del papa llegue lo más puro posible”

Jorge Scheinig: “Todos los que vayan a la misa en Luján se sentirán en casa”

Jorge García Cuerva: “Tenemos un buen ejercicio de encuentro que hace tiempo no teníamos”

Angel Rossi: “Nos hará bien en esperanza, unidad y cuidar a los más frágiles sobre todo”

Marcelo Colombo, presidente de la CEA: “Vivimos esta visita no como un punto de partida, sino de llegada”

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