Mendoza tuvo en enero un 60% de ocupación y superó las expectativas oficiales

En un contexto económico adverso para el turismo interno del país, Mendoza logró un buen resultado al alcanzar el 60% de ocupación provincial en promedio en todas las formas de alojamiento, informó hoy el Ente Mendoza de Turismo (Emetur).

Según lo informado por el Observatorio Turístico, dependiente del Emetur, el primer mes del año arrojó una ocupación del 60%.

La primera quincena de enero comenzó con el impulso del fin de semana largo de Año Nuevo que, después de Reyes, retomó su crecimiento, para arrojar un promedio de ocupación de 56 puntos porcentuales.

La segunda quincena registró una suba, para llegar al 64% de ocupación.

Durante este verano, el contexto de incertidumbre se trasladó a la toma de la decisión del viaje, que se podría calificar como espontánea, o sea, sin tomar reserva previa.

La estadía en la provincia se conserva en cinco días y el gasto promedio se ubicó en los 36.000 pesos para turistas nacionales y 120 dólares en el caso de los extranjeros.

Entre los visitantes que recorrieron Mendoza, el 79% fueron nacionales, provenientes fundamentalmente de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y provincias limítrofes.

Mientras que el 21% fueron visitantes extranjeros, encabezados con los venidos de Chile y Brasil, aunque en verano y por el montañismo se reciben numerosos visitantes de distintas nacionalidades europeas y americanas.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó que "el 18 de diciembre, en reunión con las instituciones que representan al sector privado turístico, hicimos un diagnóstico que mostraba números bajos en reservas para enero", y explicó que, en esa misma ocasión, se tomó la decisión de realizar la promoción Sale Mendoza.

"Somos la única provincia que tempranamente apostó a una fuerte promoción. El Gobierno provincial hizo un esfuerzo publicitario, al que se sumó el sector privado con un 30% de descuento, con el objetivo que mendocinos y turistas nacionales disfruten Mendoza", dijo Testa.

La funcionaria enfatizó en que "se puede inferir que esta estrategia ha jugado a favor y lo haría mucho más si se adhiriesen más prestadores, en el entendimiento que hoy los dispositivos digitales no solo sirven para promocionar, sino que es donde se concreta el acto de compra".

La especialista recordó que "la mayoría de la población elige viajar menos días y con más frecuencia, durante el año. Esta tendencia fue reforzada con la legislación que regula los fines de semana largos, por lo cual ya no son los meses de enero y las vacaciones de julio los únicos momentos del año en los que se movilizan los turistas hacia Mendoza, sino que la provincia ha logrado suavizar la estacionalidad de antaño".

Y agregó que "el grupo familiar con hijos en edad escolar no es el segmento mayoritario para Mendoza, posiblemente con la excepción de San Rafael. Para la mayoría de los destinos mendocinos son más significativos los viajes de parejas, de grupo de amigos, personas solas y corporativos". (Télam)