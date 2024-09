Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha tomado una importante decisión en materia de seguridad alimentaria. A través de la Disposición publicada en el Boletín Oficial, se ha prohibido la venta y distribución en todo el territorio nacional de la harina de moringa marca “LUC VER”, originaria de Perú.

¿Por qué se prohibió?

La principal razón detrás de esta medida es la falta de los registros sanitarios obligatorios. El producto en cuestión carece tanto del Registro Nacional de Establecimiento (RNE) como del Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA), lo que lo convierte en un producto ilegal y pone en riesgo la salud de los consumidores.

La ANMAT recibió una denuncia de un particular que alertó sobre la comercialización de este producto en plataformas de venta online, lo que generó una investigación por parte del organismo regulador. Tras las averiguaciones correspondientes, se constató que la harina de moringa en cuestión no contaba con los permisos necesarios para ser comercializada en Argentina.

Riesgos para la salud

La falta de registro sanitario implica que no se ha verificado la calidad, seguridad e inocuidad del producto. Al no contar con los controles correspondientes, no se puede garantizar que la harina de moringa cumpla con los estándares de calidad establecidos y que sea apta para el consumo humano.

¿Qué hacer si tenés este producto?

La ANMAT recomienda a los consumidores que hayan adquirido harina de moringa marca “LUC VER” que se abstengan de consumirla y que la desechen de manera segura. Además, se insta a los comercios a retirar este producto de sus estanterías y a denunciar cualquier irregularidad ante el organismo regulador.

Este caso pone de manifiesto la importancia de verificar la existencia de los registros sanitarios antes de adquirir cualquier producto alimenticio. Los registros RNE y RNPA garantizan que los alimentos han sido producidos en establecimientos habilitados y que cumplen con las normas sanitarias vigentes.