Hace unas semanas atrás, Nicole Neumann habló con la revista “Caras” y aseguró que “cuando comenzó su carrera como modelo, su madre, Claudia, le robaba el sueldo”; luego, su progenitora dio una nota para el programa “Socios del espectáculo” (El Trece), conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y desmintió esos dichos.“Ella empezó a trabajar a los 12 años y yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga, porque tenía que acompañarla. Era muy chica y no podía ir sola a ningún lado. A los 15, me volví su representante y, obviamente, cobraba una comisión por eso; lógico”, aseveró. Aunque, actualmente, no se hablan, las cosas parecían estar calmas, pero, recientemente, su mamá fue entrevistada en “Intrusos” (América TV), comandado por Flor de la V, y dijo que “su hija es un monstruo”; en consecuencia, Nicole no se quedó callada e hizo unas picantes declaraciones.

Los fuertes dichos de Claudia, la mamá de Nicole Neumann, sobre su hija

Claudia, reveló: “No quiero oírla, ni saber nada sobre ella”.

Y, muy picante, expresó: “Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y, bueno… Me tendré que joder. Es lo que me tocó”.

¿Qué le respondió Nicole Neumann a su mamá?

A raíz de estos dichos, Intrusos buscó la palabra de Nicole. “Vienen a buscar respuestas y provocaciones que no van a tener… no me interesa. Ya dije todo lo que tenía que decir”, comentó.

Y, continuó: “Cada uno sabe quién es y lo qué hizo. Lo único que me importa, es lo que piensan de mí mis amigos y mi familia, que siguieron toda la vida al lado mío, los que están en el día a día y los que me acompañaron siempre; por suerte, son los mismos desde chiquita y, del resto, ni idea”.

Por último, furiosa, lanzó: “Creo que la maternidad abarca un montón de cosas, que no todo el mundo las tiene. No, necesariamente, quien te trajo al mundo cumplió el rol de madre y lo sabemos. Así, como una elige, también, hermanas de la vida. Es mucho más profundo que eso”.

La impactante revelación de Nicole Neumann sobre la relación con su hija, Indiana

En diciembre de 2022, la hija de la modelo y Fabián Cubero se fue a vivir con su padre y, desde ese entonces, la relación está muy tensa entre ambas; a raíz de eso, comenzaron a circular un montón de rumores de por qué están distanciadas. Hasta el momento, no se sabía bien el motivo, pero, recientemente, la modelo dio una nota para la revista “Caras” y habló sobre la interna con la niña.

Nicole, manifestó: “Soy de hierro y sé que me puedo caer hoy, pero, mañana, estoy arriba de vuelta”, y, siguió: “Ya, cuando toca a tus hijos, ahí sí, es durísimo”.

Luego, se refirió a su relación con Indiana. “Es un trabajo de hormiga que yo venía viendo y sintiendo desde hace muchos años”, informó.

“La adolescencia es una etapa complicada y, lamentablemente, cuando alguien te engancha, en ese momento, para distorsionarte, es muy difícil también”, comentó.

Pese a las complicaciones, la modelo aseguró que “confía en el proceso”. “Yo confío en que la vida y el universo, que es lo que me viene pasando y es lo que, por ahí, el otro no tolera, se terminan acomodando las cosas y, sobre todo, cuando vos sabes que siempre obraste bien y desde el amor, la vida te trae buenas cosas”, reflexionó.

