Luego de la polémica que se generó en la entrega de los Martín Fierro de Radio, Marina Calabró y Rolando Barbano estarían apostando, nuevamente, al amor. Según contó el productor Pepe Ochoa en el programa “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, la politóloga habría pasado la noche en el departamento del periodista y la descubrieron tras dejar el auto mal estacionado, situación que indignó a sus vecinos.

Los picantes detalles acerca del supuesto encuentro entre Marina Calabro y Rolando Barbano

“Calabró y Barbaro pernoctaron el jueves a la noche”, comenzó diciendo Ochoa. Ante esto, detalló: “Dejó su auto tapando un garage en Núñez. Una vecina llegó, quiso entrar el suyo y no pudo”.

“Los vecinos no sabían de quién era el auto, buscaron la patente y decía “Marina Edith Calabró”. En el medio de todo esto, la policía le hizo una multa a Marina de 50 mil pesos”, agregó.

Tras esto, Pepe reveló: “A la mañana, un vecino se puso al lado del auto y no se movió hasta que llegara a sacar el auto, pero no llegó ella, sino Rolando Barbano. Se apersonó y le dijo ‘disculpame, mi chica dejó el auto mal estacionado’, y, el vecino, le respondió: ‘Tu chica es muy maleducada, porque le escribimos todos los vecinos por Instagram y no contesta'”.

Por último, sumó: “Barbano se subió al auto, fue a buscar a Marina y se fueron”.

Hasta el momento, ninguno de los dos dio declaraciones al respecto.

Las impactantes declaraciones de Marina Calabró a un mes de su separación de Rolando Barbano

Hace unos días, Marina se tomó un descanso en Miami, Estados Unidos, y en una charla con el ciclo “Socios del espectáculo” (El Trece), reconoció lo bien que le hizo ese viaje a un mes de su escandalosa separación de Barbano.

“Me hizo re bien. No esperaba que me hiciera tan bien. Me fui muy bajón. Revisé un montón de cosas, sobre todo, la parte que me toca. Yo soy de quedarme con mucha culpa, entonces, traté, en este viaje, de alivianarme un poco”, aseguró.

Y, se sinceró sobre lo ocurrido con su expareja en los Premios Martín Fierro de Radio. “Uno hace un montón de autocrítica sobre el episodio puntual del Martín Fierro y sobre otras cosas. Es respetable que no somos todos iguales, no sentimos todos lo mismo y no tenemos la obligación de expresarnos de la misma manera”, expresó.

Consultada sobre si existe la posibilidad de una reconciliación con Barbano, indicó: “No es algo que esté sobre la mesa o esté trabajando ni haya habido algún tipo de acercamiento. Las cosas se dieron así y el tiempo hará lo suyo”.

