Hace un mes, comenzó la segunda temporada de “Gran Hermano Chile”, en la cual incorporaron “el sótano”, donde el equipo que pierda las pruebas semanales deberá vivir ahí, por una semana, en condiciones deplorables. En esta ocasión, los “Mata fama”, el grupo conformado por: Karina Jérez (capitana), Patricio Esteffan, Waldo Villarroel, Antonia Casanova, Camila Power, Daniela Bravo, Iñigo López, Diego Basaez, Felipe Thomspon, Linda Marcovich y Valentina Abello, tuvieron que dormir allí, situación generó rechazo gracias a la falta de comida; tras esto, los jugadores manifestaron su descontento y recibieron un fuerte comunicado por parte del dueño de la casa.

El tremendo comunicado que le dio “Big” a los jugadores de Gran Hermano Chile

Durante su estadía en el sótano, Linda expresó: “No nos quieren dar comida por tres días… tres días sin comer. ¿Vos crees que es humano? Yo, voy a juntar mis cosas; que me traigan mi maleta, por favor. Necesito mi maleta, porque no la tengo acá. Mañana, me voy”.

Por su parte, Camila le dijo a Daniela: “No firmé para esto. Bueno… me siento una mierd… Dijeron que “no” y que “el que no le gusta la wea, que agarre sus cosas y se vaya”, entonces… ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos todos de acuerdo y renunciamos?”. Y, efectivamente, un grupo numeroso tomó la decisión de abandonar la casa, lo que Gran Hermano tomó como una provocación y envió un comunicado.

“Quiero referirme acerca del conflicto sucedido con los habitantes del sótano. Lamento, profundamente, que hayan tomado la decisión de abandonar la casa. Comprendo que la escasez de comida es motivo del malestar de todos aquellos que viven en condiciones menos cómodas y privilegiadas que el resto de los huéspedes, pero, el sótano, tiene reglas estrictas que deben ser cumplidas y que no van a cambiar. El grupo que pierda la competencia de los martes, saben que deben vivir en un contexto de restricciones, las cuales incluyen la comida. De ustedes depende la correcta administración de los alimentos”, decía el comunicado del dueño de la casa.

Y, continuó: “Vuelvo a manifestar mi pesar ante esta decisión que han tomado, la cual puede ser repensada hasta hoy en la noche, momento en que les abriré las puertas de mi casa para irse si es que alguno de ustedes lo desea. Mientras tanto, los invito al sector intermedio para guardar, en este momento, sus pertenencias. Muchas gracias, Gran Hermano”, culminó el Big en su carta.

Esto, provocó una discusión entre los jugadores, pero quienes tienen la decisión tomada insisten en que, para ellos, “hay límites”.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

